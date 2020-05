Opozice chtěla jednat o chování Ruska. Je to politizace, oponoval ministr Petříček

Část opozičních poslanců neuspěla s návrhem, aby se Poslanecká sněmovna zabývala "Vměšováním Ruska do vnitřních záležitostí České republiky". Většina poslanců se přiklonila ke stanovisku ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD), který tvrdil, že je lepší diplomatické jednání s Ruskem. Snahu opozice označil za "politizaci" celé věci.

Při úterním jednání Poslanecké sněmovny přišla řeč i na chování Ruska vůči České republice a některým jejím politikům. S tímto tématem vystoupila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která chtěla, aby se sněmovna přímo zabývala bodem s názvem "Vměšování Ruska do vnitřních záležitostí České republiky". Většina poslanců ovšem její návrh odmítla, takže tento bod se přímo do programu jednání nedostal.

Ještě před hlasováním vystoupil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD), který se fakticky vyslovil proti tomu, aby poslanci takový bod vůbec projednávali.

"Ve věci aktuálních otázek v česko-ruských vztazích jsme v pravidelné a intenzivní komunikaci s ruskou stranou, a to nejen přes média," začal své vystoupení ministr, který tvrdil, že on i premiér Andrej Babiš (ANO) se jasně ohradili proti některým výrokům, které z Ruska zazněly.

"Já bych chtěl tímto požádat - komunikační kanály jsou nastaveny - jménem ministerstva zahraničních věcí poslankyně a poslance o prostor pro diplomatická řešení. Politizace těchto témat může být spíše kontraproduktivní," prohlásil Petříček, podle kterého může toto přijít na řadu až v momentě, kdy budou vyčerpané možnosti, které dává diplomacie a vzájemné smlouvy. "Prosím, dejte prostor diplomacii," vyzýval.

Zároveň informoval, že ruské straně právě dnes předalo ministerstvo nótu s návrhem na zahájení konzultací v souladu s čl. 5 Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací. "Jedná se o první formální návrh tohoto druhu mezi oběma stranami. Dosud o této možnosti ruská strana hovořila pouze v médiích," řekl Petříček. Podle něj existuje "řada témat společného zájmu, například ekonomická spolupráce nebo cestovní ruch, ale je tam i spousta témat, na kterých se neshodujeme a ve kterých je jasný spor". Nic konkrétnějšího ale nejmenoval.

Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci, kterou Česko a Rusko uzavřely v roce 1993, hovoří o přátelském rozvíjení vztahů a dodržování zásad rovnosti, nepoužití hrozby silou a nevměšování do vnitřních záležitostí. Dokument mluví i o spolupráci v kultuře či o ochraně historických památek nebo o rozvíjení obchodních vztahů.

Podle smlouvy by měly obě země zhruba jednou ročně konat jednání na nejvyšší úrovni. Článek 6 také konstatuje, že "konzultace se bezodkladně uskuteční na žádost jedné ze smluvních stran, která má za to, že by mohly být ohroženy její bezpečnostní zájmy".

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že navrhuje Česku dialog na téma ochrany památníků s cílem zabránit dalšímu zhoršování vztahů mezi oběma zeměmi. Podle vyjádření české diplomacie z minulého týdne Moskva zatím chtěla komunikovat s českým ministerstvem obrany, Praha ale měla zájem na konzultacích mezi resorty zahraničí.

Je na místě vyhostit ruské zpravodajce, uvedla šéfka TOP 09

Markéta Pekarová Adamová je ale přesvědčena, že dosavadní reakce vlády je nedostatečná. "Není pochyb o tom, že Ruská federace proti České republice zahájila nejagresivnější diplomatickou a zpravodajskou eskalaci za poslední desítky let," uvedla předsedkyně TOP 09.

Ruští ministři podle ní vyhrožují českým komunálním politikům za to, že svobodně rozhodli podle platných českých zákonů. "Ruská federace dokonce začala i stíhat tyto pražské komunální politiky na základě zcela absurdního zákona, ale hrozí, že mohou být šikanováni i s pomocí zneužití Interpolu, ostatně by to nebyl první případ a děly se takové věci i v jiných zemích Evropské unie jiným lidem," připomněla a kritizovala také velké množství pracovníků na ruské ambasádě v České republice.

Poukázala také na proruskou dezinformační kampaň, na kybernetické útoky na české ministerstvo zahraničí a na nemocnice a také na útoky proti českým lokálním politikům. Pod policejní ochranou jsou pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Související V Řeporyjích i přes ruské protesty instalovali pamětní desku připomínající vlasovce

Rusko kritizuje starostu Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, primátora Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný je terčem kvůli pamětní desce protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním.

"Ruská federace vede dlouhodobou dezinformační kampaň proti České republice, včetně výzev k fyzické likvidaci těchto komunálních politiků. Všechny tyto kroky - a mohla bych jmenovat i některé další - jsou natolik závažné, že k nim nelze mlčet. Česká vláda se k nim však jako celek doposud nevyjádřila," uvedl Pekarová Adamová a požadovala vyhoštění ruských zpravodajců, působících pod diplomatickým krytím v České republice.

Opozice chce v souvislosti s tím také iniciovat odvolání předsedy českých komunistů Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy sněmovny. Potřebuje k tomu shromáždit 40 poslaneckých podpisů. Svého asi opozice nedosáhne vzhledem k tomu že vládní ANO a ČSSD se o podporu komunistů opírají. Filip se v nedělních Otázkách Václava Moravce připojil k ruské kritice českých komunálních politiků. "Oni jsou ti, kteří tady oslavují fašismus. Postavit památník vlasovcům je jako postavit pomník fašismu," uvedl.