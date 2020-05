Filip pomáhá zájmům Ruska, chceme ho odvolat z vedení sněmovny, navrhuje TOP 09

Někteří poslanci chtějí opětovně řešit výroky místopředsedy Poslanecké sněmovny šéfa KSČM Vojtěcha Filipa. Návrh z konce loňského roku nezískal podporu většiny poslanců, nový pokus oznámila v úterý předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Začali jsme sbírat podpisy k jednání, na kterém by mohl být odvolaný z funkce," sdělila. Hnutí ANO, která má nejvíce poslanců, návrh nepodpoří.

I kdyby se poslancům TOP 09 podařilo sesbírat dostatek podpisů, které jsou potřebné k tomu, aby bod o odvolání Filipa byl zařazený do programu jednání, nemají příliš velké šance záměr prosadit. Za Filipem totiž stále stojí většina Poslanecké sněmovny, tedy kromě jeho komunistického klubu také poslanci hnutí ANO, ČSSD a SPD.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové má ale i tak smysl usilovat o jeho odchod z postu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

"Každý poslanec, kterému záleží na důvěryhodnosti Poslanecké sněmovny, by měl hlasovat o odvolání Filipa, pomáhá zájmům Ruské federace," uvedla s poukázáním na Filipova vystoupení, ve kterých fakticky souhlasí s ostrými útoky ruských činitelů vůči České republice a jejích politikům.

Oslavují fašismus, řekl Filip o pražských politicích

Důvodem nového pokusu o Filipovo odvolání jsou jeho poslední výroky, které pronesl ke kauze kolem odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v náměstí na Praze 6. Šéfka topky například připomněla, že pod policejní ochranou jsou pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Rusko kritizuje Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Hřiba kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi. Novotný je terčem kvůli památní desce protisovětským vlasovcům, kteří se podíleli na konci druhé světové války na osvobození Prahy. Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním.

Podle týdeníku Respekt do Česka také přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle Adamové by měl být tento muž vyhoštěn.

Filip k informaci o ruském agentovi ve víkendové debatě řekl, že bezpečnostní experti jako někdejší šéf vojenské rozvědky Andor Šándor to odmítli; prý "takovou blbost ještě nečetli". Kritizoval současně pražské politiky. "Oni jsou ti, kteří tady oslavují fašismus. Postavit památník vlasovcům je jako postavit pomník fašismu," uvedl.

Podporu odvolání Filipa už vyjádřili Piráti, jejich poslanec Jan Lipavský v úterý po poledni řekl, že to není poprvé, co Filip svými výroky dělá sněmovně ostudu.

Loni vystoupil proti Filipovi poslanec ČSSD Dolínek

Za Filipem stojí kromě jiných samotný předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), který udělal z Filipa svého zástupce v případech, že je mimo Českou republiku.

"Komunistická strana nominovala někoho na ten post, byla dohoda, že to budeme respektovat jako poslanecké kluby, a došlo k této volbě. Je to zkušený politik, vyjadřuje se korektně," prohlásil Vondráček loni, když požadoval odchod Filipa z vedení sněmovny poslanec ČSSD Petr Dolínek.

"Jsme svědky vysmívání se poslaneckému slibu, pošlapávání základní lidské slušnosti a pohrdání demokracií. To si podle mne většina z nás nemůže nechat líbit," prohlásil na adresu Filipa Dolínek.

Dolínkovi se nelíbilo například to, že Filip hájil komunistický puč v roce 1948 nebo výroky ruského ministra Vladimira Medinského, který označil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře za nacistu, a to v souvislosti se sporem o budoucnost pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Dolínek nakonec nenavrhoval přímo odchod Filipa z vedení sněmovny, ale chtěl, aby sněmovna chování Filipa probrala.

Komunista Filip ale tehdejší pokus ustál. Podle protokolu o hlasování bylo pro projednání výroků 65 poslanců, což nestačilo. Z nejsilnějšího klubu, klubu hnutí ANO, nebyl pro ani jediný poslanec. Dokonce ani Dolínkovi sociální demokraté návrh ve většině nepodpořili, kromě Dolínka byl pro jen první místopředseda strany Roman Onderka. Jan Chvojka, Jan Birka a Antonínek Staněk byli přímo proti, další členové klubu se zdrželi.