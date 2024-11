Pomáhají žákům objevit svoji hodnotu. Začíná soutěž o nejlepší učitele v Česku

Začíná devátý ročník soutěže Global Teacher Prize pro učitele. Hledají se v ní pedagogové základních a středních škol, kteří pomáhají svým žákům objevit svoji hodnotu a zažít úspěch. Nominovat soutěžící je možné do 20. prosince. Sami učitelé se pak mohou přihlašovat do 12. ledna 2025.

Nový ročník chce děti upozornit na to, že jejich hodnotu neurčují lajky na sociálních sítích nebo "potlesk virtuálního světa". "Potřebujeme vidět svoji hodnotu. Nominujme učitele, kteří nám ji pomáhají objevit," říká žák ve video spotu, kterým láká k nominacím do Global Teacher Prize. Manažerka ceny Hana Matoušů dodává, že dobří učitelé mohou svým žákům pomoct, aby si sami sebe vážili.

Přihlašování do soutěže Global Teacher Prize se nově spouští už letos na podzim. "Nominace může být třeba vánočním dárkem a poděkováním pedagogům za jejich práci a nasazení," popisuje Matoušů.

Odborná porota organizace EDUin, která cenu uděluje, hodnotí především individuální přístup učitelů k žákům, inovativní výuku a jejich zapojení do mimoškolních aktivit a do odborné komunity. Porota kromě přihlášek kandidátů posuzuje také jejich práci přímo v hodině.

Letošní ročník soutěže vyhrál Karel Gamba z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Sám v dětství štěstí na učitele moc neměl, což mu profesi ze začátku zprotivilo. Pak si k ní ale našel cestu. "Jako malý kluk na základní škole jsem měl štěstí tak možná na jednu učitelku, zatímco ty ostatní byly dost odtažité. A pochopitelně v té době převažovala hlavně frontální výuka. Vnímal jsem z nich hlavně nezájem o nás," popsal Gamba, proč ho nikdy profese učitele nelákala.

Kvůli této zkušenosti si myslel, že "učitel se nemůže dětem přiblížit". Pak ale zjistil, že to tak být nemusí. Na vysoké škole v Českých Budějovicích vystudoval pedagogiku volného času a stal se volnočasovým pedagogem ve vyloučených lokalitách. Nakonec zakotvil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde dnes učí základy společenských věd a mediální výchovu.

Při výuce se snaží vybudovat si s žáky vzájemnou důvěru. A evidentně se mu to daří. V soutěži Global Teacher Prize získal nejvíc nominací - všechny od svých studentů.

Nominovat učitele do soutěže může kdokoli do 20. prosince 2024. Sami se pak mohou přihlásit do 12. ledna. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 30. května 2025.

Video: "Byl na tebe ošklivý? Dej mu ránu do nosu!" Expertka popisuje chyby při šikaně (5. 7. 2024).