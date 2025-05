Překvapivé varování analytiků: Opravdový průšvih hrozí, když Putin do Turecka dorazí

Teď vše závisí na Vladimiru Putinovi. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že odletí do Turecka, kde bude na Putina čekat, ve čtvrtek hodlá po letech obnovit přímá jednání. Pokud se ruský prezident dostaví, připojí se i jeho americký protějšek Donald Trump. Analytici ale varují, že rozhovory o příměří představují obrovské riziko nejen pro Ukrajinu, ale celou Evropu.

Možnost trojstranného jednání v Istanbulu může působit jako překvapivý diplomatický obrat, ale skutečnost je jiná. Podle analytiků think-thanku Re: Russia, který vede známý politolog Kirill Rogov, se vidina mírových rozhovorů v Turecku shoduje s tím, co Trumpova administrativa vyjednala v Saúdské Arábii.

"Kreml proto přišel s nápadem uspořádat přímá jednání v Turecku - aby navázal na dynamiku americké diplomacie a nalákal Bílý dům na to, že bude moci zmínit svou zahraničněpolitickou výhru," píše v eseji Re: Russia.

Putin setkání navrhnul za neobvyklých okolností - na tiskové konferenci těsně po půlnoci 11. května, několik hodin poté, co čtyři evropští politici podpořili ultimátum vyzývající Rusko, aby přijalo příměří bez předběžných podmínek jako první krok k jednání.

Cílem tohoto ultimáta bylo vyvinout tlak na Kreml, aby upustil od svého naléhání na řešení určitých "nuancí". Ty Kyjev považuje v podstatě za kapitulaci. Před ultimátem se Moskvě podařilo vtáhnout Trumpovu administrativu do jednání.

Evropští politici tvrdí, že rozhovory mají smysl pouze v případě, že dojde k uzavření příměří. "A je na místě se ptát, k čemu by další kolo jednání bylo, pokud by Kreml setrval na stejných maximalistických požadavcích, které vznesl před třemi lety, a na kterých zjevně nehodlá nic měnit ani teď," popisují analytici.

Zelenskyj v prvotní reakci na Putinův návrh uvedl, že by mělo nejdřív dojít k příměří, až poté k rozhovorům. Postoj Ukrajiny se ale změnil, když Trump náhle vyhověl Rusku a přijal pozvání k přímým jednáním bez předběžných podmínek. Tím podkopal evropské ultimátum a oslabil pozici Zelenského.

Analytici z Re: Russia tvrdí, že Putinův návrh není zdržovací taktikou, jak by se mohlo zdát. Kreml by podle nich nenavrhoval tak blízké datum - shodující se s koncem Trumpovy cesty do Saúdské Arábie - kdyby cílem bylo zdržování. Ruský prezident spíše využívá Trumpovy touhy po velkém diplomatickém úspěchu bez ohledu na jeho podstatu.

Trump prohlásil, že do Turecka přijede pouze v případě, že přijede i Putin. "Schůzka v Istanbulu by měla smysl pouze v případě, že by došlo k dohodě, byť jen o dočasném příměří. Potenciální podmínky zůstávají nejasné, ale američtí vyjednavači, jako je Steve Witkoff - důsledný zastánce velkých ústupků Moskvě -, pravděpodobně pracují dlouho do noci, aby dohodu dokončili," vysvětluje think-thank.

Jediným potvrzeným lídrem, který ve čtvrtek do Turecka přijede, je Zelenskyj, který neměl příliš na výběr a musel se podřídit Trumpově nařízení, protože mu Washington pohrozil přerušením vojenské pomoci. Zároveň se očekává, že evropští lídři, kteří Zelenského ve sporech s USA dříve podporovali, se budou držet stranou.

Putin na Zelenského pozvání na schůzku v Turecku zatím neodpověděl. "Toto mlčení podtrhuje jeho silnější pozici a ponechává osud summitu v jeho rukou. Jinými slovy, pouze Putin může uskutečnit Trumpův sen o podpisu průlomové dohody při jeho první zahraniční cestě," dodávají analytici.

Pokud Putin jednání v Istanbulu vynechá, budou jednání nejspíš pokračovat na úrovni ministrů zahraničí a skončí prozatím bez výsledku. "Jakýkoli náznak, že se Putin jednání zúčastní, by ale měl v Kyjevě i v celé Evropě vyvolat poplach. Zelenskyj nebude mít téměř žádný manévrovací prostor, pokud Trump i Putin přijedou do Turecka s návrhem dohody v ruce. A americký prezident bude na Kyjev tlačit, aby ji podepsal. Nicméně ukrajinský vůdce opakovaně prokázal pozoruhodnou rozhodnost a vynalézavost pod tlakem," uzavírá Re: Russia.

Putin schůzku v Istanbulu použije pro vlastní propagandu, varuje europoslankyně Gregorová