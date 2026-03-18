Celníci zabavili 115 kilogramů ketaminu, zásilka směřovala do Kanady

Celníci rozkryli mezinárodní skupinu, která ve velkém pašovala drogy přes zasilatelské společnosti nebo ukryté v kosmetických a jiných produktech. Zabavili mimo jiné zásilku 115 kilogramů ketaminu, která směřovala do Kanady.
Koncová cena drogy na kanadském trhu by byla zhruba 250 milionů korun, řekl dnes na tiskové konferenci vedoucí oddělení odhalování celní a drogové trestné činnosti celní správy Ondřej Kalivoda.
Policisté v případu stíhají tři cizince, kteří v současnosti čekají ve vazbách na vydání do Česka. V případě odsouzení jim hrozí až osmnáctileté vězení, doplnil ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych.
Případ je podle Kalivody výjimečný zejména objemem zadrženého ketaminu. Při dřívějších akcích zabavili celníci většinou nejvíce kolem jednoho kilogramu této drogy. Skupina také podle něj fungovala velmi sofistikovaně, kvůli přepravě ketaminu z Nizozemska do ČR a posléze Kanady založila kosmetickou společnost, aby v obalech od vlasové kosmetiky mohla drogy pašovat.
Celníci nalezli ketamin v dózách se sypkou vlasovou kosmetikou. "Dóz byla tisícovka, ve zhruba 280 byl sofistikovaně schován ketamin v krystalické podobě," uvedl Kalivoda. Skupina podle celníků působila v několika státech - v Česku, Slovensku, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Kanadě, Austrálii a Srbsku. Kromě ketaminu pašovala kokain, MDMA (extáze) či amfetamin. Celníci spolupracovali na případu s polskými či slovenskými kolegy. Některé členy stíhají podle Frydrycha policisté z Polska i dalších států.
Policisté také na základě podnětu od celníků obvinili 14 lidí kvůli obchodu s anaboliky. "Zajistili jsme 60 000 balení zejména látek s anabolickým účinkem," prohlásil Kalivoda. Podle Frydrycha těchto případů přibývá kvůli roztříštěnému právnímu přístupu států EU k těmto látkám. Pachatelům hrozí až 12 let vězení.
Celníci na obou případech pracovali od roku 2023.
