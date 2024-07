Další posily pro frakci Patrioti. Připojí se k ní Národní sdružení i Salvini

K nově vznikající europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu se připojí francouzské krajně pravicové Národní sdružení, uvedl v úterý podle agentury Reuters maďarský vládní mluvčí. Připojení strany Marine Le Penové znamená pro frakci výraznou posilu, neboť Národní sdružení v červnových volbách do Evropského parlamentu získalo 30 mandátů.

"Patrioti pro Evropu se nadále rozrůstají, protože se připojila Marine Le Penová a Národní sdružení," napsal na sociální síti X mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. "Nová pravicová frakce by se mohla stát třetí největší v Evropském parlamentu. Spojme síly a bojujme společně za lepší budoucnost!" dodal.

K Patriotům se přidá také italská pravicová strana Liga disponující osmi mandáty, oznámil v pondělí vicepremiér, ministr dopravy a předseda strany Matteo Salvini. Naopak Alternativa pro Německo se k frakci podle svého vedení nepřipojí.

"Po dlouhých přípravách se dnes v Bruselu ustavuje velká skupina patriotů, která sehraje rozhodující roli v otázce budoucnosti celé Evropy," uvedl Salvini. Minulý týden v pátek o připojení k frakci informovalo také krajně pravicové španělské uskupení Vox.

U zrodu skupiny stojí hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, strana Fidesz předsedy maďarské vlády Viktora Orbána a pravicově populistická Svobodná strana Rakouska. V pondělí odpoledne se v Bruselu uskuteční ustavující zasedání nové politické skupiny.

Pro založení frakce v Evropském parlamentu je potřeba 23 europoslanců z nejméně sedmi členských států Evropské unie. Patrioti pro Evropu tento požadavek splní, v posledních dnech se k nim připojilo několik dalších evropských stran, včetně krajně pravicové belgické strany Vlámský zájem se třemi mandáty či nizozemské Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse se šesti mandáty.

Iniciativa Babiše a Orbána tak v uplynulých dnech získává podle rakouské agentury APA stále větší podporu.

Dalšími členy nové frakce by měly být populisticko-pravicová a euroskeptická Dánská lidová strana (DF) a portugalská formace Dost (Chega). Dohromady by to znamenalo 79 mandátů, což je o něco více, než má nyní liberální frakce Renew Europe (Obnova Evropy).

S největší pravděpodobností se rozpadne dosavadní krajně pravicová europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID), v níž má největší zastoupení s 30 mandáty právě Národní sdružení. Některé bruselské servery ostatně poznamenaly, že půjde o staronovou ID, jen s rozdílným názvem a faktem, že v ní budou nově ANO a Fidesz.

O vzniku frakce informovali 30. června Orbán spolu s Babišem a Kicklem. Maďarský premiér od té doby už několikrát řekl, že jeho frakce se může stát druhou největší politickou skupinou v nově zvoleném europarlamentu.