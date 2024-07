Havlíček hájí národoveckou frakci s Orbánem. Putina bychom na svatbě nechtěli, říká

Místopředseda ANO Karel Havlíček jednoznačně hájí rozhodnutí hnutí založit novou frakci Patrioti pro Evropu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá kritiku, že by ANO fakticky vytvářelo proruskou frakci, jestliže jsou v ní maďarské a rakouské strany, které zastávají některé proruské postoje. "ANO vždycky podporovalo Ukrajinu proti Rusku. A bude tomu tak i nadále," prohlásil.

Zachovali jste se vůči vlastním voličům fér? Před volbami do Evropského parlamentu jste říkali, že zůstanete v liberální frakci, a najednou oznamujete založení nové frakce Patrioti pro Evropu, která se proti liberálům vymezuje.

Vždycky jsme voličům říkali: Počkejme si na volby do Evropského parlamentu, po kterých uvidíme, jaký program budou prosazovat jednotlivé strany v liberální frakci. A pod vlivem výsledků voleb, kdy jsme jako ANO uspěli a měli ve frakci ještě lepší postavení než dříve, jsme věřili, že budeme moci bojovat za změny, které považujeme za zásadní. Bohužel jsme zjistili, že to nebude možné. A rozhodli jsme se pro novou frakci.

Ale pane místopředsedo, upozorňovali jste před volbami, že vytvoříte novou národoveckou frakci? Avizoval to někdo z vašich kandidátů?

Kdybychom zůstali v liberální frakci, budete první, kdo se nás bude ptát, proč jsme v ní zůstali, když náš program se od ní liší. Voličům jsme slíbili program, který bychom v dosavadní frakci prostě nemohli plnit. Proto jsme hledali partnery napříč Evropou, kteří by měli podobný náhled na Evropskou unii. Tedy že by nechtěli vystupovat z EU, ale zároveň by byli vůči ní dostatečně kritičtí.

Neobáváte se, že může významné části české veřejnosti vadit, že jste vytvořili novou frakci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem? Nevezme vám to voliče příští rok v parlamentních volbách?

Drtivá část české veřejnosti, včetně voličů pětikoalice, nevnímá Orbána jako nějakou hrozbu. Je to regulérně zvolený premiér, který má doma velmi silné postavení. Ale pozor, to neznamená, že s ním ve všem souhlasíme.

Opravdu si myslíte, že ho mnozí Češi nevnímají negativně?

Neříkám, že takoví voliči v Česku nejsou, ale větší část voličů ho tak nevnímá. Lidé mají úplně jiné starosti, a to včetně vládních voličů.

Nepochybně má ale část české společnosti obavy z Ruska, které je bezpečnostní hrozbou pro celou Evropu. Nepovede vznik vaší frakce k dalšímu štěpení postojů EU k Rusku, nenahráváte fakticky Rusku?

Já vám rozumím, ale všichni si musí uvědomit, že jsme nezaložili novou frakci s tím, abychom hledali spojence proti Rusku, anebo pro Ukrajinu. Hledali jsme někoho, kdo má podobný názor na EU, na její celkovou politiku a směřování. Jsem přesvědčený, že rusko-ukrajinský konflikt v nějaké době, snad brzké, skončí, kdežto EU tady bude i do budoucnosti. A bude třeba řešit její problémy.

Ale Rusko tady bude stále, EU se bude muset zabývat vztahem k němu dál. A sám nepochybně víte, že Orbán, stejně jako politici rakouských svobodných, kteří s vámi frakci založili, jsou líčeni jako pátá kolona Putina v EU. A vy jdete do této "party".

Naše frakce žádnou pátou kolonou není. Postoj Viktora Orbána a Maďarska k Rusku může být dán geografickou polohou i nějakými dlouhodobějšími vztahy mezi oběma zeměmi, které se těžko změní z roku na rok. Pokud jde o svobodné, je to strana, která byla v koaliční vládě s lidovci a která má podporu mnoha voličů, včetně mladých lidí.

Co říkáte například na jejich bývalou ministryni zahraničí Karin Kneisslovou, které přijel v roce 2018 na její pozvání Putin na svatbu?

Nedovedu si představit, že by byl Putin na svatbě někoho z nás. Ale pozor, pokud se nepletu, oni se dlouhodobě kamarádili. Ale je třeba férově připomínat, že v té době stáli frontu na Putina prakticky všichni. Stál v ní Macron, americké hvězdy showbyznysu a evropští politici. Za Putinem jezdili také čeští politici. Já jim to nevyčítám, byla to taková doba, ale je dobré to připomínat.

Při hodnocení minulých vztahů s Ruskem někteří evropští politici přiznávají, že měli být k němu tvrdší. Ale není to další důvod k tomu, aby EU držela co nejvíce pohromadě? Nepomáháte tak skutečně k drolení EU a jejímu oslabování?

Ale my jsme se mnohokrát proti Rusku vymezili. To je nezpochybnitelné. Podpořili jsme všechno, co prošlo Poslaneckou sněmovnou, už to ani víc nešlo. Včetně výcviku ukrajinských vojáků nebo smlouvy s USA. Jestli v tomto Maďarsko postupuje jinak, je to jejich věc. Přece jim nebudeme nic nařizovat. Jak už jsem řekl, jestli nás něco s nimi spojuje, tak je to podobný pohled na vývoj EU. A pokud jde o celkový postoj EU k Rusku, tak se ve finále celá EU vždycky dokáže postavit na stranu Ukrajiny.

V muslimských zemích by nás okamžitě vypoklonkovali

Ve svém internetovém pořadu jste mluvil o tom, jak chcete s novou frakcí bojovat za větší respekt "k tradičnímu evropskému náboženství, identitě a tradicím". O tom často mluví i Orbán a je to také v programu nové frakce. Co tím přesně myslíte?

Že bychom si mimo jiné neměli nechat vzít v Evropě náboženství i tradice, na kterých Evropa stojí.

V Evropském parlamentu je nejsilnější frakce lidovců, kteří velmi často zdůrazňují, že Evropa stojí na křesťanství, že tradice jsou důležité. I spoustu jiných politiků, aniž by byli v nějaké "národovecké" frakci, zdůrazňuje tento respekt k evropským hodnotám a identitě.

Jenže jedna věc jsou jejich deklarace a druhá to, že se zvedají stavidla pro muslimský uprchlíky. Trend v Evropě je přece jednoznačný. Prostě není možné nevidět, jak se zvyšují počty muslimů v řadě evropských zemí a jaké to má důsledky.

Ale na to upozorňují i politici tradičních evropských frakcí a hledají řešení. Ať jde o nelegální migraci, nebo soužití lidí různých náboženství. A není lepší řešit i tyto problémy ve stávajících frakcí než se spojovat se stranami, které jsou na okraji evropské politiky?

Jenže stávajícím frakcím se to nedaří řešit. A já ve střednědobém až dlouhodobém horizontu považuji za největší riziko pro Evropu právě příliv dalších uprchlíků, který sem přivedou ve stále větší míře jiná náboženství. Budeme jim ustupovat? Budeme se snažit s nimi dohodnout? Chtěl bych vědět, jak by se oni dohadovali s námi například v některých muslimských zemích, kdybychom přišli někam do Saúdské Arábie s naším křesťanstvím. Nikdo by se s námi nebavil a okamžitě by nás vypoklonkovali. A já bych jim to neměl za zlé. Rozumím tomu, že to je prostě jejich region a jejich filozofie. Pro Evropu je toto obrovské ekonomické, sociologické i bezpečnostní riziko.

Co s tím chcete konkrétně dělat? A není i toto opět věc celoevropské spolupráce?

Souhlasím s tím, že je potřeba hledat řešení na evropské úrovni. Ale pozor. Potom se musí hledat razantně. A to se nedaří, stačí se podívat na migrační pakt, kdy se lidem mimo Evropu fakticky říká: My se o vás dokážeme v Evropě postarat, sice to nebudete mít jednoduché, ale my vás dokážeme přerozdělit. Migranti to vnímají tak, že mají do Evropy zelenou.

Takže ano, hledejme řešení v rámci celé Evropy, nic proti tomu, ale hledejme řešení podstatně razantnější. A podobně to vidíme například v zelené politice. My jsme pro ekologizaci planety, ale nelze postupovat tak, jak to chce dnešní většina v EU s Green Dealem.

