Přeskočit na obsah
Benative
22. 1. Slavomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Bradáčová nechce, aby týrání babičky skončilo jako přestupek, podala dovolání

ČTK

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová nesouhlasí s tím, aby případ dlouhodobého tyranizování babičky skončil jen jako přestupek. Podala proto dovolání v neprospěch vnuka, oznámil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. O dovolání rozhodne Nejvyšší soud.

Lenka Bradáčová
Lenka BradáčováFoto: Vojtěch Marek
Reklama

Okresní soud v Trutnově v září 2025 uznal dvaatřicetiletého muže vinným z týrání osoby žijící ve společném obydlí. Svou pětaosmdesátiletou babičku dlouhodobě trýznil nadávkami, ponižováním a výhrůžkami, vyžadoval od ní opakovaně peníze, minimálně v jednom případě ji také udeřil. Babička i otec obžalovaného, kteří s potomkem sdíleli společnou domácnost, se také museli z domu odstěhovat do přilehlé dílny.

Trutnovský soud vnukovi uložil dva roky a čtyři měsíce vězení s podmíněným odkladem na dva a půl roku. Odvolací Krajský soud v Hradci Králové však loni v listopadu rozsudek zrušil. Vnukovo počínání prý nebylo dostatečně intenzivní a dlouhodobé. Případ postoupil Městskému úřadu v Trutnově do přestupkového řízení.

Související

Bradáčová trvá na tom, že vnuk spáchal trestný čin. Proto využila mimořádný opravný prostředek, tedy dovolání k Nejvyššímu soudu. Upozorňuje na zvýšený stupeň bezcitnosti a hrubosti. Babička vnukovo počínání vnímala jako těžké příkoří.

„Zároveň v dovolání poukazuje na rozhodovací praxi soudů, která nevyžaduje k naplněné pojmu týrání pouze hrubé fyzické násilí, ale přistupuje k domácímu násilí jako ke komplexnímu jevu, který může spočívat i v intenzivním psychickém deptání a vystavování oběti dlouhodobému stresu, obavám a nejistotě,“ uvedl Malý.

Reklama
Reklama

Postih pouze v přestupkovém řízení nelze z hlediska veřejného zájmu považovat za dostatečný, zdůrazňuje Bradáčová v dovolání. Nejvyššímu soudu proto navrhuje, aby rozsudek odvolací instance zrušil a nařídil nové projednání věci.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12

Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš

Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.

Reklama
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.

Reklama
Reklama
Reklama