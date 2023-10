Trestáme moc tvrdě, říká Blažek. Zmírnění navrhuje pro zloděje i neplatiče alimentů

Věznice jsou téměř zaplněné, na počet obyvatel má Česko čtvrtý nejvyšší počet trestanců v Evropské unii. Několik tisíc lidí by si přitom mohlo trest odpykat doma, nebo by za mřížemi mohlo být kratší dobu. Počítá s tím ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), který připravuje změny trestního zákoníku. "Trestáme víc opakovanou krádež než útok nožem, to není normální," říká. Podporu má i u opozice.

Náš trestní zákoník trestá východním způsobem, prohlašuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek a slibuje jeho změnu. Moc času už na to však nemá. Do konce volebního období zbývají dva roky a návrh ještě nedorazil do Poslanecké sněmovny, kde trvá projednávání obvykle mnoho měsíců.

"Hrozně dlouho to panu ministrovi trvá. Změny jsme měli mít připravené koncem léta, abychom už na nich pracovali. Místo toho pořád probíhá nějaké připomínkové řízení a protahuje se to," říká opoziční poslankyně z ANO Helena Válková, která sama byla rok a čtvrt ministryní spravedlnosti ve vládě Bohuslava Sobotky.

Podle ní bude čas na projednávání jen v příštím roce, protože pak už následuje volební rok, kdy se strany víc soustředí na svou kampaň než na nové zákony. "Pokud to tady nebudeme mít do konce roku, nejsem si jistá, že to ještě stihneme ještě schválit. Pan Blažek by si měl dupnout na legislativu a říct, že tato novela je priorita. Zatím to neřekl. To mi hrozně vadí," dodává Válková s tím, že změny trestního zákoníku podporuje.

Podle ministra Blažka jde ale o tak výrazné změny, že je chce projednat opravdu důkladně, než se dostanou na veřejnost, která by na některé mohla reagovat odmítavě. "Novelu máme napsanou. Ale po zkušenosti s médii chceme dopředu vše detailně probrat a vysvětlit, protože v dnešní době sociálních sítí stačí jedna špatně pochopená změna v zákonu a vše bude zbouráno," říká Blažek. V těchto dnech podle něj proběhlo například první jednání s neziskovými organizacemi, jako je Transparency International.

Do vězení třeba jen na několik dní

Pokud jde o samotné změny, Blažek přinese do sněmovny návrh na přehodnocení některých trestných činů. "Mým cílem je, aby trest od soudu byl stále trestem, ale nemyslím, že je vždy nutný trest odnětí svobody a vězení. Náš trestní zákon postihuje podstatně víc majetkovou trestnou činnost než ochranu života a zdraví. To není normální," prohlašuje.

Podstatně nižší tresty by v budoucnu měli dostávat lidé, kteří opakovaně odešli od soudu s podmínkou například za drobnou majetkovou trestnou činnost. Pak stačí například jen krádež sušenky v obchodě a člověk už může jít do vězení. "Ve výsledku vykoná delší trest než ten, kdo například někoho píchne nožem. To považuji za nesmyslný postup," stěžuje si.

Rád by dosáhl také snížení, někde i zrušení spodní hranice trestu, například právě u opakovaných krádeží. Dosud totiž soudy nemají možnost u mnoha trestných činů ukládat krátkodobé tresty. "V některých případech je lepší člověka zavřít třeba jen na několik dní než na celý rok. Jsou lidé, u kterých postačí, aby seděli ve vězení několik dní, a trest splní účel. Není potřeba, aby seděli delší dobu. Podle mě mají krátkodobé tresty velký smysl a je škoda, že se od nich za socialismu ustoupilo," míní Blažek.

Změny chystá i u trestného činu maření úředního rozhodnutí. "Často se například stává, že někdo mladý je opakovaně chycen bez řidičáku za volantem a jde do vězení, kde se jenom zkazí. V těchto a podobných případech by byly lepší jiné tresty, chceme třeba rozšířit možnost obecně prospěšných prací," uvádí ministr.

Podle zjištění Aktuálně.cz mají změny trestního zákona velkou podporu u koaličních i opozičních poslanců. "Trend, který chce pan ministr nastolit, je správný. Někomu se může zdát, že mírnější tresty jsou špatné řešení, ale není tomu tak. Přílišná tvrdost a násilí vůči osobám nikdy snížení kriminality nepřinesly," míní lidovecký poslanec Aleš Dufek, který jako advokát dobře zná situaci ohledně trestání pachatelů.

Podobně jako Blažek poukazuje na odsouzené za drobnější krádeže, kterých je za mřížemi několik tisíc z celkových zhruba 20 tisíc vězňů. Změna by podle Dufka mohla věznicím výrazně ulevit. "Neříkám, že pachatelé takových trestných činů nepatří do vězení, ale patří tam na podstatně kratší dobu," vysvětluje Dufek s tím, že podporuje i kratší tresty než jeden rok.

Vězni alimenty neplatí, říká Blažek

Změny mají podporu i u nejsilnější opoziční strany ve sněmovně, tedy hnutí ANO. "Jsem zastáncem novely trestního zákona. Už v minulém volebním období jsem prosazoval snížení trestů například za nedbalostní trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí či majetkové trestné činy," sdělil Petr Sadovský (ANO), předseda sněmovního podvýboru pro vězeňství.

Podle něho i odsouzení na několik měsíců přináší člověku mnoho problémů. "Například ztratí sociální vazby, rodina se mu mnohdy rozbije, přijde o práci, a pokud má dluhy, tak mu značně narostou, než z vězení vyjde," popisuje Sadovský. V určitých případech proto prosazuje, podobně jako ministr Blažek, kratší pobyty či peněžité tresty. "Kdo si zkusí vězení, třeba jen na chvíli, tak mnohdy řekne, že už by tam nikdy nechtěl. A mnozí se skutečně už nevrátí," podotýká poslanec.

Kde by mohl Pavel Blažek narazit, je změna u neplatičů výživného. Dnes jde o trestný čin, pokud rodič neplatí na dítě déle než čtyři měsíce, část pachatelů pak končí ve vězení. "Podle všeho, co o tom vím, to nevede k tomu, že odsouzení ve výkonu trestu začnou platit," říká ministr. Podle něj tito vězni zbytečně stojí stát spoustu peněz. "Otcové, kteří neplatí alimenty, mají většinou výmluvu, že nemůžou platit proto, že jsou ve vězení. A maminky dětí z toho nemají vůbec nic," dodává Blažek.

V tomto s ním ale advokát a poslanec Dufek polemizuje. "Nic není černobílé. Tato jeho snaha s výživným může vést k tomu, že některé ženy se od mužů výživného nedočkají. Z praxe vím, že hodně otců nakonec zaplatí právě proto, aby nemuseli do vězení. Zkrátka se může stát, že muži se přestanou bát," varuje.

