Napravo rakety, nalevo rakety, a my tady řešíme sňatky homosexuálů, diví se Blažek

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o tom, jak mu hrozil konec ve vládě nebo proč nemá rád v politice změny. "Každá změna je k horšímu," míní s tím, že lidi v hospodě zajímají úplně jiná témata než pražské redakce a mladší lidi. Jeho ODS je prý spíše pro starší voliče.

Jak se cítíte jako člověk, který přežil svou politickou smrt?

Tak já jsem spíš přežil setrvání v ministerské funkci než svou politickou smrt, zůstal bych dál poslancem. Cítím se normálně, přestože mám z celého dění kolem své osoby všelijaké pocity. Můj politický život se dá rozdělit na den před a po setkání s Martinem Nejedlým.

Odnesl jste si z toho nějaké poučení?

Pro mě je hlavní poučení v tom, jak obrovskou sílu mají média a sociální sítě, která z něčeho, co nebyla až taková událost, udělala hlavní událost mnoha mediálních dnů.

Nemohla ale schůzka s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana naštvat i mnohé voliče ODS?

Uznávám, že forma setkání byla špatná, stejně jako moje první reakce. Jinak ale bylo přece jasné, že nešlo o žádný zásadní poklesek, který by bylo třeba řešit radikálně.

Rozhodlo o vašem "přežití" přátelství s premiérem Petrem Fialou?

Nechci mluvit za Petra Fialu, ale celou věc kolem setkání s Martinem Nejedlým řešilo vedení strany a poslanecký i senátní klub. Náš předseda měl tedy pohled z několika úhlů.

Když jste šel za premiérem na finální rozhovor, tušil jste, s čím budete odcházet?

Vůbec jsem to nevěděl. Nebyl to ale rozhovor, jako by mluvil Adolf Hitler se svým polním maršálem Erwinem Rommelem. S Petrem Fialou se známe strašně dlouho, nemáme jen vztah premiéra a člena vlády. Podle toho rozhovor vypadal. Důkladně jsme vše kolem mé osoby probírali včetně toho, zda by byl případně někdo, kdo by mohl nastoupit na mé místo. K tomu všemu Petr Fiala věděl, že moje setkání s Martinem Nejedlým bylo opravdu náhodné. Pro mne bylo nejpodstatnější jak moc tahle událost poškozuje Petra Fialu a náš vzájemný vztah. To bylo to hlavní, co mne zajímalo.

Měl premiér obavu, co by váš odchod vyvolal v ODS?

To ne. Kdybych odešel, nic by to se stranou neudělalo. Žádný odboj bych samozřejmě nevyvolával.

Ve straně patříte k nejvlivnějším členům. Co by měla ODS a vláda dělat, aby nepokračoval propad důvěry veřejnosti v ni?

Musíme dělat politiku, právě to voliči nejvíc ocení. Příliš se soustředíme na to, jak politika vypadá místo toho, abychom ji dělali.

Co tím konkrétně myslíte?

Příliš často slyším od politiků, jak to bude vypadat mediálně, když něco uděláme. Jsem si vědom, že média mají obrovskou moc. Jenže my se musíme soustředit na obsah.

Na jaký obsah?

V zahraniční politice plníme přesně to, co jsme slíbili. Dění doma nám ne úplně jde. Musíme se věnovat například byrokratizaci, podnikatelé musí mít jasné prostředí, aby věděli, jaké třeba budou mít daně za tři roky. Bohužel jednání ve vládě trvají často strašně dlouho.

Musí existovat skupiny voličů, kteří si řeknou: "Toto je moje vláda, protože pro mě něco dělá." A já si nejsem jistý, že toto plníme. Každá strana pětikoalice má nějaké voliče a snaží se, aby je uspokojila. Jenže místo toho možná všechny voliče naštveme.

Například čím?

Pro pražské redakce a americké univerzity je hlavním problémem společnosti to, jestli budou moci mít homosexuálové sňatky. Když sledujete média, máte pocit, že to je hlavní starost lidí. Jenže není. Ať někdo kandiduje s tím, že to zařídí. Dostane tři procenta, protože to je na okraji zájmu společnosti. Neříkám, že je to nepodstatné, ale média hrají hru mimo realitu.

Na koho se tedy chcete soustředit?

Přes den mluvím s politiky a úředníky a večer chodím do hospod a barů. Všude možně, v Praze i v Brně. A mluvím s lidmi. Nikdy se mě nikdo neptal na můj názor na sňatky homosexuálů. Ale když si pustím televizi nebo rádio, mám pocit, že na světě není nic podstatnějšího.

Je to důležitá věc, ale když bych parafrázoval jednu filmovou postavu, napravo rakety, nalevo rakety, a co my tady řešíme? Jestli Putin naší civilizaci přinesl jedno jediné plus, tak nás nepřímo upozornil: Vážení Evropané, západní světe, bavte se opravdu o podstatných věcech, které máte zařizovat.

A to je podle vás co?

Bezpečnost, vzájemné chování, úcta k vlasti a ke svému státu, neboť o tyto zdánlivé samozřejmosti můžeme přijít. Když by byl náš stát napadený, kdopak by mu osobním nasazením pomohl z těch, kteří se starají jen o tyto věci? Z pražských redakcí nikdo.

Počkejte, v tom musím redakce bránit, sám jsem jejich členem. Proč si to myslíte?

Myslím ty, kteří nejvíc bojují za menšinová témata. Nedokážu si je představit. Ale toto je to hlavní: vztah k místu, kde člověk žije a které má bránit, vážit si ho a pečovat o něj.

Nebrání vám k zisku více voličů právě názory lidí, jako jste vy?

Nemyslím si, že to by nám bralo voliče. Bohužel jsme navenek strana starších lidí. Náš problém není v tom, jestli být konzervativnější, nebo liberálnější. Vidím to sám na sobě. Podívejte se na mě. Bavíte se se šedovlasým, zestárlým pánem. A přece je úplně jasné, že lidé, kteří volí STAN nebo Piráty, jsou z mladších generací. Jejich představy jsou jiné než moje. Když mi bylo dvacet, také jsem chtěl změny.

Takže má ODS rezignovat na mladší voliče?

Jen říkám, že nejen některá témata, o kterých jsme mluvili, nám nezískávají mladé voliče.

Co s tím budete dělat?

Jsme v situaci klasického západního světa. A to je vlastně dobře. Mladí by měli volit levicovější strany s různými výmysly, co se má zlepšit, a starší budou volit pravici. Třeba nás.

A budou?

Věřím, že ano. I když jsme teď v jiné situaci, protože starší volí mnohdy levici, tedy ANO.

Nemohou straně škodit i vaše kauzy? Vaše jméno padá v souvislosti s vyšetřováním závažné kriminální bytové kauzy v Brně, ačkoliv obviněný nejste. Uvědomujete si, že kdybyste se podílel na čachrování s byty, ještě více by klesla už tak malá důvěra veřejnosti v ODS a celou koalici?

Samozřejmě si to uvědomuji, ale mám jediné měřítko a tím jsou volby. Píšou se o mně různé věci, ale vždycky mě zvolili, když jsem někam kandidoval. Naposledy jsem měl téměř 10 tisíc preferenčních hlasů navzdory mé mediální pověsti a tomu všemu, co o mně píšou pražské redakce. A orgány veřejné moci se neobsazují podle článků v novinách, ale podle výsledků voleb.

Neříkáte si tedy, že byste svou rezignací pomohl ODS a vládě?

Ničeho protiprávního jsem se nedopustil. Pokud jde o vámi zmiňovanou bytovou kauzu, je dnes stíhán jeden již bývalý řadový člen ODS. Nikdo není odsouzený, nikdo není obžalovaný. Podle článků to ale vypadá, že jich je stíhaných málem několik desítek.

Vy svou obhajobu stavíte na tom, že všechna mediální obvinění se odvíjejí od zcela vymyšlené výpovědi jednoho svědka, exstarosty Rojetína na Tišnovsku Pavla Hubálka. Ale nezačíná se ukazovat, že v něčem mohl mluvit pravdu? Podle Seznam Zpráv například policejní vyšetřovatelé věří tvrzení Hubálka, který vypověděl, že dva byty byly určeny pro vaši velmi dobrou známou, bývalou koncipientku a dnes brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou, ačkoliv nájemní smlouvy byly formálně napsané na jejího švagra a družku.

Je to složitější, protože se to mělo stát někdy před deseti lety. Jestli se něčeho dopustila nějaká úřední osoba, tak je to promlčeno. Hubálek to říká jen proto, aby to novináři dostali do médií.

Ale nejde tam hlavně o to, že může být něco pravdivého na Hubálkových informacích o tom, že někteří získávali v Brně za úplatu podvodem do pronájmu byty, aby je následně mohli výhodně privatizovat? Dokonce tvrdí, že hlavou toho jste byl vy.

Může zcela legálně lhát a nikdo z dotčených proti tomu nemá možnost obrany. Proč už nebyla podána obžaloba, aby se mohli veřejně před soudem bránit všichni, které jmenuje? Kdyby byla před soudem konfrontace například mezi panem Hubálkem a paní Vaňkovou, viděl byste, co je pan Hubálek zač. Jeho výpověď vznikla proto, aby politicky poškodila ODS. Proto už brzy byla k dispozici naší politické konkurenci a vybraným médiím.

I podle dalšího článku Seznam Zpráv nejnovější informace od policie ukazují, že mohlo docházet k uplácení i v době, kdy jste v Brně působil.

Zásadní rozhodnutí o privatizaci v Brně se udělala především v devadesátých letech a na nich jsem se nepodílel. Pokud by se dělo něco nezákonného, dělo by se to zejména v devadesátých letech. Tehdy šlo o horu zlata, později už jen o střípky z ní.

V době, kdy jste byl v brněnské politice, se rozhodovalo o tom, kdo se dostane k pronájmu městského bytu s nadějí, že si ho bude moci později privatizovat. A různí lidé kolem vás se k bytům dostali.

Žiju v obecním bytě, nikdy jsem nic nezprivatizoval, nikdy jsem nedostal žádnou dotaci. Ani od státu, ani od města. Nebyl jsem a nejsem žádný privatizátor. Pokud jde o cokoli dalšího, o různé články, které vyšly kolem pronájmů bytů, tak na to se musíte ptát kolegů a ne mě.

Na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci často přeposíláte interpelace poslanců, kteří nepřímo zpochybňují jeho práci a také práci žalobkyně Petry Lastovecké. Tedy státní zástupkyně, která má na starosti brněnskou kauzu. Není to zvláštní?

To je záležitost stará více než půl roku. Nikdy jsem se osobně neptal na nic, co se týká konkrétních spisů. Jestliže mají poslanci interpelace, je mojí povinností je vyřídit. Posílám takto dotazy na spoustu míst, zdaleka nejen do Olomouce.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v Deníku N upozornil, že o žádnou jinou kauzu nejevíte takový zájem jako právě o tu brněnskou. Ať jde o různé dotazy, nebo naopak analýzu, kterou jste poukazoval na špatnou práci olomouckého zastupitelství.

Každý krajský šéf státního zastupitelství vám potvrdí, že je úplně normální, když mu posíláme dotazy. A pokud jde o práci zmiňovaného zastupitelství, udělejte si tour po advokátech a zeptejte se jich, jakou měli zkušenost s kvalitou práce státního zastupitelství v Olomouci. Já jsem to udělal. Nějaký tlak cítí každý státní zástupce, to je znak jejich profese. Až na paní Lastoveckou si nikdo v médiích nestěžuje, že dotazy na způsob práce jsou nějaký nátlak.

Takže trváte na to, že nijak neovlivňujete vyšetřování Brna a neohrožujete mimo jiné důvěru veřejnosti ve spravedlnost i tuto vládu?

Dostáváme se do situace, kdy se asi chce, aby měl občan obavu se na něco zeptat. Každé rozhodnutí soudu či státního zastupitelství si musí umět příslušní lidé a úřady veřejně obhájit. Mně jde jen o to, aby trestní řízení v Česku fungovalo tak, jak to vyžadují zásady právního státu.

Blažka pronásleduje podezření z kšeftování s byty v Brně Ministr spravedlnosti Pavel Blažek spojil svůj dosavadní život s právem a politikou. V roce 1992 vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na které se potkal i s nynějším premiérem Petrem Fialou. Ten vedl katedru politologie a později i celou univerzitu. "Skutečně se známe od vysoké školy. Petr Fiala nás učil, já byl mezi studenty, ale protože nás studentů tehdy ještě nebylo moc, tak si nás dobře pamatoval," vzpomíná Pavel Blažek. Právě on byl tím, kdo v roce 2013 ještě s jedním spolustraníkem oslovil Fialu s prosbou, aby kandidoval na předsedu ODS. "Pokud si pamatuji, tehdy jsme šli k němu domů a on řekl, že si to promyslí," popisuje Blažek. Zatímco Fiala byl dlouho věrný převážně akademickému prostředí a není spojený s žádnou podezřelou kauzou, příběh Blažka je přinejmenším složitější. Novináři se zajímali o jeho finance už v roce 2012, kdy musel podat majetkové přiznání. Aktuálně.cz upozornilo, že Blažek, který byl v letech 2010 až 2014 členem rady Brno-střed, vlastní několik nemovitostí i pozemky. Celková částka jeho nabytého majetku byla 13 milionů korun. Jeden z pozemků byl v obci Rojetín kousek od Brna. Právě dřívější starosta této obce o necelé stovce obyvatel Pavel Hubálek přišel v roce 2019 se svědectvím, že Blažek byl hlavou skupiny, která kšeftovala s byty v Brně a vydělávala na tom vysoké částky. Jak napsaly v roce 2020 Hospodářské noviny, podle Hubálka mělo jít o čtyřicet na sebe napojených firem a lidí, z velké části komunálních politiků ODS a jejich příbuzných. Podle zjištění Seznam Zpráv se kauza velmi úzce dotýká jak Blažka, tak jeho spolustraníků a přátel z jihomoravské ODS. Městský majetek k některým z nich doputoval za podezřelých okolností a pro pronájem či privatizaci těchto nemovitostí v části případů hlasoval i Blažek. Reportéři také popsali, jak se některé byty v minulosti dostaly k nynějšímu brněnskému náměstkovi Robertu Kerndlovi a jeho dvěma bratrům či k příbuzným dnešní primátorky Markéty Vaňkové. Oba mají k Blažkovi velmi blízko. Všichni jakékoliv podezření odmítají, Blažek se například v rozhovoru pro Aktuálně.cz nyní hájí tím, že policie zatím obvinila pouze jednoho člověka. Tímto obviněným je Otakar Bradáč, dříve člen ODS a Blažkův známý ze studií. Jak informovalo loni Aktuálně.cz, Bradáč podle policie využíval "politických a osobních konexí" k organizování rozsáhlých manipulací s městskými byty za využití sítě pomocníků. Zatím poslední informace přinesly před několika dny Seznam Zprávy, podle kterých bývalá realitní agentka Denisa Hlubocká nabízela lidem za úplatu byty za zlomek jejich tržní ceny s tím, že politici ve vedení Brna-střed zajistí, aby zájemci o byt přeskočili čekající v pořadníku na sociální bydlení. Radními v té době byli mimo jiné Vaňková, Kerndl i Bradáč. Hlubocká obvinění odmítá.

