Bém plánuje comeback. Do boje o primátorský post ale vstoupí v nových barvách

Ačkoliv je stále členem opoziční ODS, spojil se pražský exprimátor a psychiatr Pavel Bém s Andrejem Babišem. Nejprve mu pomáhal sepsat vládní program pro oblast drog a duševního zdraví, teď se podle informací Aktuálně.cz chystá za ANO kandidovat v Praze. Cíl: primátorský post.
Měl našlápnuto na zářnou politickou kariéru. Jenomže v roce 2012 se objevily odposlechy Bezpečnostní informační služby (BIS). Někdejší pražský primátor Pavel Bém (ODS) se na nich domlouval s vlivným lobbistou Romanem Janouškem na klíčových otázkách komunální politiky – kdo si rozdělí veřejné zakázky, koho je třeba protlačit do vedení pražské VZP nebo jak bude vypadat územní plán. Oba muži se přitom oslovovali velmi důvěrně – Bém lobbistu nazýval něžným „Mazánku“, ten ho na oplátku častoval přezdívkami „Kolibříku“ či „Kotě“.
Bém se kvůli tomu musel z politiky stáhnout. Léta se věnoval už jen své profesi – pracoval jako vedoucí lékař Střediska pro rodinnou terapii na Klinice adiktologie ve Všeobecné fakultní nemocnici.
Jenomže to se teď mění. Někdejší vysoký činovník ODS se do politiky postupně vrací. V polovině ledna se stal národním koordinátorem pro drogovou politiku a v říjnu by mohl promluvit i do voleb do pražského zastupitelstva. Kandidovat už ale nebude za ODS. Do boje o primátorský post ho chce podle informací Aktuálně.cz vyslat hnutí ANO. Tento plán redakci nezávisle na sobě potvrdily tři zdroje blízké ANO i Pavlu Bémovi.
„Babiš Prahu neumí“
„Je to tak. O Bémovi se hovoří jako o možné jedničce na kandidátce hnutí ANO. Babiš totiž Prahu neumí, nikdy tady nezískal žádný extra výsledek. Nemá v Praze ani žádné populární tváře, které by dokázaly voliče strhnout. Chce to proto zkusit s Bémem,“ řekl Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity muž z okolí hnutí ANO. Bém už navíc Babišovi pomáhal sepsat vládní program pro oblast drog a duševního zdraví.
Andrej Babiš chce Béma „prodat“ jako muže činu, který už v Praze něco dokázal. „Na rozdíl od koalic, které hlavní město ovládaly v posledních několika letech, po něm něco skutečně zůstalo – postavil třeba tunel Blanka, díky čemuž doprava v Praze nekolabuje,“ řekl muž blízký ANO. Babiš podle něj počítá i s tím, že se Bém zviditelní jako protidrogový koordinátor. „Bude mít spoustu mediálních výstupů, což by mohlo marketingově fungovat,“ dodal.
To redakci potvrdil i další zdroj blízký přímo Bémovi. „Je to pravda, mají s Babišem tichou dohodu,“ řekl a doplnil: „Šance na zvolení je navíc reálná, protože mladá generace už Pavla Béma nezná. A ta starší možná na jeho skandály zapomněla.“
Sám Pavel Bém se přímé odpovědi na otázku, zda se do boje o primátorský post pustí, vyhnul. Místo toho řekl: „Hodně lidí to řeší, já na to ale nemám čas. Aktuálně mám jiné priority – mám hodně práce s regulací černého a pololegálního trhu s psychotropními látkami. To je docela výzva.“ Šéf hnutí ANO Andrej Babiš pak informaci popřel.
„Stále mu to leží v hlavě“
Zvěsti o Bémově kandidatuře už se ale šíří Prahou. Třeba Bémův potenciální rival a jednička kandidátky ODS Tomáš Portlík Aktuálně.cz řekl, že už na podobné dotazy několikrát reagoval. „Takže ano, mluví se o tom,“ přiznal. Dosavadní domovská strana už navíc s Bémem nepočítá. „Možné je tedy všechno, protože Pavla to podle mě stále láká. Podle mě mu to stále leží v hlavě,“ uvedl.
Bém navíc začátkem února přiznal, že po třiceti letech zvažuje odchod z ODS. „Už je to úplně jiná strana, než jak jsem ji dříve znal,“ uvedl v rozhovoru pro týdeník Echo.
Podle informací Aktuálně.cz byla chvíli ve hře i varianta, že by se Bém přidal k novému politickému hnutí Naše Česko, které v únoru založil jihočeský hejtman Martin Kuba. V případě úspěchu by mohla tato strana s ANO v Praze spolupracovat. Podle zdroje blízkého exprimátorovi se to ale nakonec zřejmě nestane. „Kuba s Bémem by na sebe hodně naráželi, je to stejná energie. S Babišem je to navíc jistější,“ řekl. Martin Kuba tyto informace nepotvrdil.
Politologa Lukáše Jelínka zvěsti o kandidatuře Pavla Béma za hnutí ANO nepřekvapují. „Já sám jsem vycítil to, že se chce Bém vrátit do politiky, už z jeho ochoty nastoupit do funkce protidrogového koordinátora,“ řekl Jelínek Aktuálně.cz.
Jestliže Bém na tuto nabídku kývnul a dobrovolně se kvůli tomu vystavil i veřejné kritice za spolupráci s Andrejem Babišem, udělal to podle Jelínka s určitým záměrem. „Pravděpodobně už zbývá jen krůček k tomu, aby s hnutím ANO pokračoval i nadále. Třeba právě v komunální politice,“ domnívá se Jelínek.
Činnost protidrogového koordinátora přitom může Bémovi podle politologa skutečně pomoct. Body to může přinést i hnutí ANO. „Může to přesvědčit část voličů, kteří toto hnutí jinak moc nepodporují. Mám na mysli třeba mladší a liberálnější voliče, pro které může být přístup Pavla Béma k otázce drog atraktivní,“ pokračuje Jelínek.
Dobře promyšlený tah
Hnutí ANO by díky tomu mohlo v Praze dosáhnout velmi dobrého volebního výsledku. „Zvlášť pokud by se středopravicové spektrum nějak fragmentovalo a silná čtyřka složená z Pirátů, Topky, ODS a STAN by šla do voleb samostatně,“ řekl Jelínek. Možné angažmá Pavla Béma je proto podle něj ze strany šéfa hnutí ANO velmi dobře promyšleným tahem.
„Zbývá tedy už jen otázka, jestli byl ten detox, který si dal Pavel Bém od pražské politiky, dost dlouhý na to, aby voliči zapomněli na jeho vztahy s Romanem Janouškem a dalšími zákulisními hráči,“ uzavřel politolog.
Pavel Bém už primátorem Prahy byl, a to v letech 2002 až 2010. Mezi roky 2004 a 2006 zastával rovněž funkci poslance, krátce byl i místopředsedou ODS. S jeho jménem se v hlavním městě pojí řada kontroverzí. Kritizovaný byl například předražený projekt Opencard nebo nákladná propagace olympiády, na jejíž pořádání Praha nakonec vůbec nekandidovala.
