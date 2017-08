Sněmovna většinou policii vyhoví, ale musíme si žádost o vydání nejdřív přečíst, říkají poslanci

před 22 minutami

Zatím žádná z poslaneckých stran jednoznačně neřekla, jestli bude hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Napřed si chtějí prostudovat důvody, které policie v žádosti uvádí. A řídit se také chtějí doporučením mandátového a imunitního výboru sněmovny, který věc bude projednávat příští pátek. V obdobných případech ale poslanci svého kolegu obvykle vydávají, připomínají zákonodárci, které Aktuálně.cz oslovilo.

Pavel Bělobrádek (šéf KDU-ČSL, vicepremiér vlády): "S žádostí se musíme nejprve seznámit."

Miroslav Kalousek (šéf TOP09): "Zatím jsme tu žádost nikdo neviděli. A záležet také bude na postoji mandátového výboru. Co se týká mě osobně, tak pokud se to vydání týká skutečně kauzy Čapí hnízdo, tak by to podle mého stíháno být mělo."

Petr Gazdík (šéf STAN, místopředseda Poslanecké sněmovny) : "V tuto chvíli mám příliš málo informací k žádosti o vydání. Nicméně kauza Čapí hnízdo vyžaduje vyšetření a je v zájmu všech zúčastněných, aby řádně vyšetřena byla. Byli jsme vždy pro vydávání poslanců, pokud nešlo o zjevnou šikanu, což, myslím, není tento případ. Proto bych patrně pro vydání ruku zvedl.

Vojtěch Filip (šéf KSČM, místopředseda Poslanecké sněmovny): "Dosud neznám obsah žádosti, tak k tomu nemohu zaujmout stanovisko."

Jiří Mihola (místpředseda KDU-ČSL): "Vím o žádosti pouze z médií. Věřím, že je relevantně podložená. Nejsem členem příslušného výboru (mandátového a imunitního, pozn. red.), nicméně předpokládám s ohledem na kauzu Čapí hnízdo, řešenou také v poslanecké sněmovně, a v komparaci s dalšími žádostmi o vydání v minulosti, že budou členové výboru hlasovat spíše pro vydání."

Roman Sklenák (šéf poslaneckého klubu ČSSD): "Jako člen mandátového a imunitního výboru se nejprve seznámím s žádostí a poté s kolegy dáme ostatním doporučení. V tuto chvíli mohu jen konstatovat, že institut imunity chrání parlament, nikoliv jednotlivé jeho členy, a Poslanecká sněmovna je v naprosté většině k trestnímu stíhání vydává."

Lubomír Zaorálek (ministr zahraničí, volební lídr ČSSD) pro ČT:

"Pokud to policie posoudila takto, tak bychom měli usilovat o to, aby se to prošetřilo. I pro pana Babiše i pro pana Faltýnka by bylo dobré, aby se kauza Čapí hnízdo vyjasnila co nejdřív."

Petr Fiala (šéf ODS): Oba poslanci ANO by se měli k žádosti o vydání postavit čelem. Nechceme z toho dělat politickou záležitost. Volební kampaň má být o programech. Vzhledem k tomu, jak málo času zbývá do voleb, jako nejlepší řešení proto oběma poslancům ANO doporučujeme, aby se sami vzdali mandátu. Aby kvůli svým osobním problémům nenechali jednat Poslaneckou sněmovnu. Abychom z toho zbytečně nedělali politiku."