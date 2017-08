před 1 hodinou

Andrej Babiš říká, že chce řídit stát jako firmu. Dokazuje to i tím, že devatenáct lidí na kandidátkách hnutí ANO pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny má přímé či nepřímé vazby na Babišovu skupinu Agrofert. Vyplývá to z analýzy Hospodářských novin. Nejvíce osob s tímto profilem je v Olomouckém kraji, kde lidé z Agrofertu obsadili první tři místa na kandidátce. Hojná účast bude i v Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina.