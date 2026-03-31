Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.
Ke stabilizaci situace s ropou ve středu Evropy by přispělo otevření ropovodu Družba, uvedl Fico po společném jednání. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Fico ji dříve obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy.
Fico v úterý Česku poděkoval za nabídku expertů, kteří by vyrazili na místo poškození ropovodu. „Děkujeme i za jinou pomoc, pokud jde o zpětný chod ropovodu, na tom teď společně pracujeme,“ uvedl.
Slovensko zdražilo naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou. Dvojí ceny nafty, které kritizuje Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy. EK následně upozornila Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.
Babiš uvedl, že by ohledně dvojích cen uvítal řešení v celém regionu, ale Slovensko se rozhodlo jinak, protože je v jiné situaci než ČR. „Dohodli jsme se, jak budeme společně postupovat, je to o pohonných hmotách a energiích, doufám, že bratislavská rafinerie bude fungovat, už vrací půjčku z hmotných rezerv a situace se znormalizuje,“ řekl Babiš. Několikrát uvedl, že pozitivní vliv na celý region by měla dohoda na energetice mezi Slovenskem, Českem, Polskem, Maďarskem a také Německem a Rakouskem.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Lidé si zkoušejí přechod bez zraku, petice žádá návrat semaforů na Strossmayerově náměstí
Na Strossmayerově náměstí v Praze 7 si v úterý mohou lidé do 17:00 vyzkoušet pohyb frekventovanou křižovatkou se zakrytým zrakem nebo na invalidním vozíku. Akce je součástí petice za návrat semaforů, jejichž zrušení podle organizátorů zhoršilo bezpečnost zejména pro lidi se zrakovým či kombinovaným postižením.
Emma a Ella. Kvitová porodila dvojčata, ukázala první fotku
Tenistka Petra Kvitová porodila v pondělí dvojčata. Do rodiny dvojnásobné wimbledonské šampionky a jejího manžela Jiřího Vaňka přibyly k ročnímu synovi Petrovi podle médií dvě dcerky. Kvitová na sociálních sítích prozradila, že holčičky dostaly jména Emma a Ella.
Udílení hudebních cen Anděl se blíží. Moderovat je bude Bouček a youtuber Mikýř
Na udílení hudebních cen České hudební akademie (ČHA) Anděl za rok 2025 v sobotu 11. dubna vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo dvojice James Cole a Idea. Sestavu vystupujících na pódiu pražského Výstaviště doplní nominovaní hudebníci napříč žánry i věkovými kategoriemi. Večerem provedou Libor Bouček a Martin "Mikýř" Mikyska. V úterý o tom za ČHA informovala Denisa Cingelová.
„Kdo vraždí Židy, nebude dýchat.“ Izrael schválil trest smrti, čelí pobouření
Izraelský parlament v pondělí schválil zákon zavádějící trest smrti pro Palestince odsouzené za terorismus a nacionalisticky motivované vraždy. Opatření prosazované krajní pravicí vyvolalo ostrou kritiku doma i v zahraničí. Odpůrci upozorňují na jeho diskriminační charakter, protože dopadá pouze na Palestince, zatímco Izraelce vyjímá.