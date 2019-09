Babiš nemá vyhráno. V kauze Čapí hnízdo ho může dostat k soudu Bradáčová i Zeman

Od aktuálního rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiš a dalších pěti obviněných v kauze Čapí hnízdo vede ještě dlouhá cesta, než bude pro dotyčné případ skutečně minulostí. Výrazně do něj může promluvit Vrchní státní zastupitelství v Praze, poslední slovo má pak Nejvyšší státní zastupitelství. V důsledku mohou premiéra přece jen dostat před soud právě tyto dva úřady.

Verdikt žalobce Šarocha, jakkoliv to je z jeho pohledu konečné rozhodnutí, uzavření kauzy údajného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo neznamená. Razítko na něj musí dát ještě vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím. Šéf pražských městských žalobců se s pohledem svého podřízeného může ztotožnit, nebo mu naopak nařídí, aby rozhodl opačně, tedy podal obžalobu.

Kdy se šéfžalobce Erazím vyjádří, není jasné. Nicméně na jeho závěr by neměli obvinění ani veřejnost čekat dlouho. "Žádná lhůta není, pan magistr Erazím ale přistupuje k těmto věcem bez zbytečného odkladu," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Mluvčí upozorňuje, že teprve po stanovisku Erazíma lze mluvit o tom, že stíhání bylo zastaveno, nebo případ naopak zamíří k soudu.

Bradáčová může rozhodnout sama

Výraznou úlohu však zaujímá v trestním příběhu premiéra i Vrchní státní zastupitelství v Praze, které vede Lenka Bradáčová. Její úřad plní takzvanou dohledovou roli. Jinými slovy kontroluje městské žalobce, zda v jejich postupu nejsou nějaké vady. Úřad Bradáčové v této souvislosti může do kauzy výrazně zasáhnout. A to ještě předtím, než se vyjádří šéf městských žalobců Erazím.

Pokud Bradáčové úřad nahlédne případ opačně než žalobce Šaroch, tedy že je namístě postavit premiéra a jeho spoluobviněné před soud, může žádat nápravu.

"Než je rozhodnutí podepsáno, orazítkováno a vydáno, do té doby může Vrchní státní zastupitelství v Praze dát pokyn. Může tak učinit v případě, že si nechá předložit spis, že se s ním důkladně seznámí a že bude mít skutečně odlišný právní názor," vysvětlil Aktuálně.cz advokát Stanislav Mečl, který v minulosti několik měsíců Vrchní státní zastupitelství v Praze řídil.

Šaroch má právo na daný pokyn nepřistoupit. Jestliže by ale Bradáčová trvala na svém, může se projevit ještě razantněji. "Pokud by vrchní státní zastupitelství trvalo na svém, tak si tu věc atrahuje (převezme) a ve věci samo rozhodne," upozorňuje Mečl.

Navzdory velké pravomoci je zatím Vrchní státní zastupitelství v Praze zdrženlivé, aktuální vývoj kauzy nebude komentovat. "Formálně nebylo doposud rozhodnutí městským státním zástupcem aprobováno (schváleno), a tedy nemohlo být subjektům trestního řízení oznámeno," tlumočil Aktuálně.cz stanovisko vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové její sekretariát.

Vrchní žalobkyně měla k postupu státního zástupce Šarocha už dříve výhrady. Loni v prosinci veřejně uvedla, že případ pod jeho dohledem postupuje pomalu. "Vrchní státní zastupitelství v Praze i vedení Městského státního zastupitelství v Praze se shodly na závěru, že dozorový státní zástupce nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně," prohlásila.

Konečné slovo má nejvyšší žalobce

Vedle Bradáčové je ještě ve hře Nejvyšší státní zastupitelství v čele s Pavlem Zemanem. Jeho úřad by přišel na řadu ve chvíli, kdyby zastavení trestního stíhání premiéra podepsal šéf městského státního zastupitelství Martin Erazím. "Nejvyšší státní zástupce může přezkoumat pravomocné rozhodnutí v rámci svého kasačního oprávnění," řekl Aktuálně.cz mluví nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Zeman by od pravomocného rozhodnutí o zastavení stíhání měl tři měsíce na to, aby ho prověřil. Pokud pro to najde zákonné důvody, může ho zrušit. "Pokud by se tak stalo, tak by příslušné státní zastupitelství a státní zástupce, kteří na tom pracovali, museli řízení vést dál. V takovém případě jsou vázáni právním názorem nejvyššího státního zástupce," upozorňuje Mečl, který dříve působil i jako náměstek právě na Nejvyšším státním zastupitelství.

V případu vedle premiéra Babiše figuruje jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes, bývalý manažer Agrofertu Josef Nenadál a Babišova někdejší poradkyně Jana Mayerová. Skupinou se line obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Stíhaní měli přispět k zatajení skutečného vlastníka Farmy Čapí hnízdo, holdingu Agrofert, aby projekt mohl získat dotaci 50 milionů korun. Podezření čelí i premiérův syn, jeho případ je však veden v samostatném řízení.