Státní zástupce navrhl zastavit stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších pěti obviněných v kauze padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo. Vyplývá to z vyjádření mluvčího pražského městského státního zastupitelství, že Šaroch změnil svůj původní názor na kauzu. Žalobce vyhověl žádostem, jež podali jejich advokáti, kteří tvrdí, že pro obžalobu jejich klientů nejsou důkazy. Závěr nemusí být konečný, rozhodnutí přezkoumají Šarochovi nadřízení.

"Dozorový státní zástupce předložil konečné rozhodnutí ve věci v mediálním prostoru označované jako ‚kauza Čapí hnízdo‘, v jehož rámci změnil svůj původní právní názor na posouzení věci," informoval mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Jeho vyjádření tak odpovídá původní informací, že státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra a dalších obviněných. Zprávu o zastavení stíhání přinesl Deník N.

Mluvčí Cimbala upozornil, že rozhodnutí žalobce Šarocha prověří šéf městských žalobců Martin Erazím. Teprve po jeho závěru bude zřejmé, zda je zastavení stíhání premiéra a dalších zákonné. "S ohledem na rozsah spisového materiálu se v současné době nelze vyjádřit k časové dotaci, kterou si uvedené vyžádá," zmínil mluvčí Cimbala.

Andrej Babiš by se ke kauze měl vyjádřit v 11 hodin dopoledne, až bude slavnostně otevírat novou budovu Základní školy v Rudné u Prahy.

Trestní stíhání se zastavuje v případě, kdy žalobce na základě shromážděných důkazů dospěje k názoru, že vyšetřovaný skutek není trestným činem, případně že ho nespáchal obviněný.

Verdikt žalobce Šarocha přiměl k reakci u Unii státních zástupců. Sdružení předpokládá, že pro změnu svého názoru musel mít Šaroch pádné argumenty. "Pokud dozorový státní zástupce, který kauzu zpracovával čtyři roky, shledal zahájení trestního stíhání důvodným, měl by vysvětlit, jaké okolnosti, zjištěné po jeho zahájení, jej vedly k vydání meritorního rozhodnutí," uvedla unie.

Náprava důvěry v žalobce bude těžká, míní Kalousek

Odůvodnění zvratu v případu očekává i koaliční strana ČSSD. "Nám nezbývá než rozhodnutí státního zástupce respektovat. Očekávám, že jeho rozhodnutí bude odůvodněno. Státní zástupci jsou nezávislí a je to tak dobře. Politici by jejich rozhodnutí měli respektovat," řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by bylo dobré, kdyby kauza Čapí hnízdo nyní utichla a řešila se politika. "To konkrétní sdělení mám pouze z médií. Myslím si, že politizace té kauzy bylo už hodně. Doufejme, že situace se uklidní a bude možné, abychom připravili zákon o státním rozpočtu a projednali další věci, které jsou důležité pro Českou republiku," řekl Aktuálně.cz šéf strany, která vládu podporuje.

Zástupci opozičních stran v reakci na rozhodnutí hovoří často o narušení důvěry v nezávislost státního zastupitelství. "Ode dneška se státní zastupitelství bude těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. A náprava bude těžká," míní Miroslav Kalousek z TOP 09.

"Velmi důležité bude, jak žalobce nyní celou věc zdůvodní. V kauze nesmí existovat žádné pochybnosti o tom, že v ČR existuje dvojí spravedlnost - jedna pro premiéra a jedna pro normální občany," dodává k tomu šéf TOP 09 Jiří Pospíšil s tím, že rozhodnutí státního zástupce respektuje.

Předseda pirátů hovoří o "Šarochově otočce" a taktéž očekává podrobné odůvodnění. "Když pan Šaroch kauzu přebíral, tak vyjádření ohledně pochybností, že policie nejednala správně, jsme od něj nezaznamenali. Sem zvědavý na to odůvodnění a jak se k tomu postaví Městské státní zastupitelství," řekl předseda pirátů Ivan Bartoš.

Také šéf ODS Petr Fiala už oznámil, že rozhodnutí státního zástupce bere na vědomí. "Nastala ale situace, před kterou jsme varovali. Po jarní nevysvětlené změně na ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část společnosti neuvěří, že by takovéto rozhodnutí padlo i v případě řadového občana," sdělil své pochybnosti.

Komentář už poskytl i místopředseda ODS Martin Kupka. "Tak po dnešku pořád nevíme, jestli se dá objednat trestní stíhání. A máme tu další otázku, jestli se dá objednat jeho zastavení," napsal na Twitter.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že strana rozhodnutí žalobců respektuje. "Počkáme, až bude skutečně konečné. V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že pokud se ukáže, že to bylo v souladu s právem, tak to nebylo v souladu s etickými principy. A ty by měli dodržovat všichni, je jedno, o koho se jedná," uvedl. Připomněl, že řada dalších kauz premiéra včetně sporného čerpání evropských dotací zůstává nedořešená.

Policie měla případ na stole od roku 2015

Policie případ vyšetřovala od roku 2015, kdy vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová obdržela trestní oznámení, ve kterém se psalo o podezření, že došlo k dotačnímu podvodu v souvislosti se stavbou Čapího hnízda.

Jádrem kauzy je podezření na účelové čerpání dotace z evropských fondů určené výhradně pro malé či středně velké podnikatele. Společnost Farma Čapí hnízdo, původně pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se ale firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O dva měsíce později firma začala tajit své akcionáře.

V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok.

Původně byl obviněný i šéf poslanců ANO Faltýnek

Události poté pokračovaly takto: v březnu 2013 Babiš popírá, že by s farmou měl nějakou spojitost. Tvrdí, že firmě půjčil 400 milionů a v areálu má pronajatou jednu budovu. O půl roku později Agrofert Čapí hnízdo kupuje, podle Andreje Babiše je firma předlužená a ztrátová.

V roce 2016 řekl ve sněmovně, že Čapí hnízdo vlastnily v době získání evropské dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Právě dvě Babišovy děti, jeho manželka Monika a švagr Martin Herodes si také vyslechli policejní obvinění.

V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

V roce 2016 se o dotaci začal zajímat také Evropský úřad proti podvodům (OLAF). O rok později uzavřel vyšetřování a jeho výsledky poslal do Česka s tím, že nalezl několik chyb.