Nebyl podvod ani korupce, říká Babiš k Čapímu hnízdu. Věří, že žalobce stíhání zarazí

Den před oznámením žalobců, jak naloží s případem premiéra Andreje Babiše podezřelého z padesátimilionového podvodu, vystoupil předseda vlády v rozhovoru na televizi Prima. A stejně jako v minulosti i tentokrát prohlásil, že k žádnému podvodu podle něj nedošlo. "Doufám, že tady justice rozhodne v můj prospěch, protože potom budu mít pocit, že skutečně máme spravedlnost," řekl doslova. Pokud by byl obžalovaný, tak podle svých slov rozhodně z postu premiéra neodstoupí.

Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že se v kauze Čapího hnízda nedopustil žádného porušení zákona. Řekl to v neděli dopoledne v Partii na televizi Prima. Veřejnost mezitím vyhlíží pondělní rozhodnutí státního zastupitelství o tom, zda podá na Babiše žalobu pro podezření z padesátimilinového podvodu.

I když zástupci ČSSD a KSČM už dopředu avizovali, že i přes možné podání žaloby Babiše podpoří, není vyloučeno, že by se premiér mohl dostat se svou vládou do problémů. Někteří sociální demokraté mluví o tom, že by ČSSD měla z vlády odejít.

Samotný Babiš ale nadále vystupuje sebevědomě. "Tady se od revoluce rozkradly miliardy a média udělala z farmy Čapí hnízdo snad největší problém. Za první je nutné říci, že firma měla na dotaci nárok a dotaci vrátila. A navíc Česká republika dostala ty peníze z Bruselu. Já, abych ukázal lidem, že to je skutečně nesmysl, jsem dokonce dal 50 milionů korun na charitu. Ta farma zaměstnává 86 lidí, někdo si vzpomněl po deseti letech, že je tu nějaký problém," začal premiér.

Podle něj je celá kauza totální výsměch. "Neexistují žádné důkazy, a já doufám, že tady skutečně justice rozhodne v můj prospěch, protože potom budu mít pocit, že skutečně máme spravedlnost," řekl Babiš, podle kterého by všichni měli ctít presumpci neviny.

"Pevně věřím, že státní zastupitelství rozhodne v můj prospěch. Doufám, že stíhání zastaví. Nebyla tam korupce, nebyl žádný podvod, neexistují důkazy," tvrdil premiér, který podle svých slov pevně věří v zastavení trestního stíhání. "Pravda je na mé straně. A to, že do toho zatáhli mou rodinu, moji ženu, moje děti, to je obrovská prasárna," dodal.

"Na Letné (23. června, při demonstraci Milion chvilek pro demokracii - pozn. red.) říkali, že Babiš patří do vězení. Proč? Co jsem udělal? Nic jsem neudělal," řekl předseda vlády. Na dotaz moderátorky, zda odstoupí z čela vlády v případě vznesení obžaloby, Babiš odpověděl, že žalobou by se na jeho postavení nic nezměnilo. "Určitě se nic nemění. Ne, ne, určitě ne," podotkl.

Sociální demokraté z vlády neodejdou, tvrdí Babiš

Během nedělní debaty Babiš kritizoval koaliční sociální demokraty, kteří sice mluvili o odchodu z vlády kvůli tomu, že neprosadili svého místopředsedu Michala Šmardu na ministra kultury, ale nakonec se rozhodli zůstat. "ČSSD nikdy z vlády neodejde. Podívejte se, kolik poradců má Jana Maláčová a Tomáš Petříček," prohlásil Babiš na adresu některých ministrů za ČSSD.

Zároveň kritizoval nového ministra kultury za ČSSD Lubomíra Zaorálka. "Pan Zaorálek dokáže mluvit deset hodin o všem a o ničem," řekl.

Babiš se opřel do sociálních demokratů už tento týden v deníku MF Dnes, který koupil a nyní je ve svěřenském fondu. "ČSSD to nikdy nemyslela s odchodem z vlády vážně. Nikdy by neodešli. Kam by šli ti lidé z Lidového domu, co by dělali? Kdo by jim nosil tašky a papíry?" ptal se Babiš v rozhovoru. Zároveň ale tvrdil, že si nepřeje žádné konflikty a chce, aby vláda "měla klid na práci".

Podobně prohlašoval v neděli na Primě, že chce být pozitivní, protože si "v České republice žijeme jako v ráji".

Babiš se také ohradil proti slovům šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který ho podezírá z neveřejných dohod s prezidentem Milošem Zemanem a z toho, že by se v případě odchodu ČSSD z vlády dohodl se Zemanem a jeho lidmi, případně s předsedou SPD Tomio Okamurou.

"Jsem přesvědčený, že kdybychom podali demisi, tak premiér dostane od prezidenta 'dobře míněnou radu', kdo v té vládě má být. Nechci se dostat do situace, abych byl obviňovaný, že jsem tady udělal druhý rok 1948. Tehdy byli sociální demokraté viněni z toho, že svými demisemi umožnili nástup Klementa Gottwalda," řekl Hamáček v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vedle Babiše jsou stíháni také jeho blízcí

Zprávu o dalším postupu ohledně stíhání Babiše má pražské městské státní zastupitelství zveřejnit v pondělí. V kauze jsou kromě premiéra obviněni také někteří členové jeho rodiny. Server Seznam Zprávy ve čtvrtek napsal, že lhůtu státní zástupci prodlužovat nebudou, dozorující žalobce Jaroslav Šaroch by tak podle webu měl rozhodnout nyní.

Mluvčí státních zástupců Aleš Cimbala to nepotvrdil. "Lze předpokládat, že v pondělí by mohla být zveřejněna informace," řekl. Doplnil, že pokud by rozhodnutí padlo, nebude zatím státní zastupitelství sdělovat jeho obsah.

Cimbala už dříve upozornil, že pokud bude rozhodnutí vypracováno, budou pravděpodobně následovat navazující administrativní úkony, které si vyžádají více času. Vzhledem k tomu, že má spis přes 20 tisíc stran, může podle informací ČTK trvat i více dní, než bude rozeslán účastníkům.

Pokud lhůta pro vypracování rozhodnutí prodloužena nebude, může Šaroch podle trestního řádu rozhodnout více způsoby. Kromě podání obžaloby může také trestní stíhání zastavit, nebo postoupit případ jinému orgánu.

Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Policie navrhla jejich obžalobu v polovině dubna. Kvůli dotaci na stavbu farmy je obviněn i premiérův syn Andrej, jeho případ policie vyloučila k vlastnímu řízení.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Video: Babišovo stíhání bude velmi pravděpodobně zastaveno, něco o tom vím, tvrdí Válková