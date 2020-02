Babiše vypískali v Náchodě i Jaroměři. Sliboval roušky pro nemocnice i dálnici D11

Desítky lidí vypískaly předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) při příjezdu do Náchoda, podobného přivítání se dočkal i v Jaroměři. Premiér kvůli tomu pozměnil program a zrušil chystaný brífink na nádraží. Během návštěvy východních Čech zavítal třeba do výrobny roušek v Červeném Kostelci nebo na staveniště dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře.

Premiér do jednadvacetitisícového Náchoda přijel vlakem z Jaroměře. Po vystoupení z vlaku se svými spolupracovníky a ochrankou prošel mezi pískajícími a skandujícími demonstranty z druhého nástupiště k výpravní budově. Pak celá delegace zamířila do dopravní kanceláře. Po celou dobu ji provázel ohlušující pískot demonstrantů.

Původně plánované vyjádření premiéra pro novináře, které se mělo odehrát na peróně, bylo zrušeno. Babiš a členové delegace z nádraží odjeli autobusem do hotelu Beránek na setkání se starosty. Na cestu do Beránku demonstranti premiéra opět vyprovodili pískotem a skandováním "fůj", "hanba" či "Babiše do koše".

"Není důvod, aby vznikla panika"

Premiér se poté vydal na návštěvu firmy Batist Medical v Červeném Kostelci na Náchodsku, která patří mezi největší dodavatele roušek v zemi. O roušky a masky je nyní kvůli novému koronaviru vysoký zájem, přestože Česko výskyt viru dosud nezaznamenalo. "Není důvod, aby vznikla panika a všichni jsme na sobě měli roušky nebo respirátory," řekl Babiš.

Zdravotnická zařízení by se podle něj měla zásobit. "Ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch) uložil nemocnicím, aby se předzásobily a objednaly si roušky na čtyři měsíce dopředu," uvedl Babiš. Dodal, že vyzval Českou lékárnickou komoru k tomu, aby se i lékárny zásobily, a to nejen rouškami, ale i respirátory, které jsou v ochraně před koronavirem skutečně účinné. Výrobci, nemocnice a lékárny také podle premiéra spolupracují na tom, aby situace nezneužili překupníci.

Vojtěchova výzva se podle Babiše týká státních nemocnic. Rouškami by se podle něj ale měly předzásobit i nemocnice krajské. "Předpokládám, že stejně jako ministr zdravotnictví vyzval všechny nemocnice, které jsou v majetku státu, že i kraje vyzvaly své nemocnice, aby se předzásobily," řekl. Ministr Vojtěch podle premiéra také řeší, zda by se roušky nedaly nakoupit pro nemocnice centrálně, "aby se vyhnuly prostředníkům".

Firma Batis Medical, která je výrobcem různého zdravotnického materiálu, zatím dodává na trh asi jeden milion roušek měsíčně a chystá nárůst výroby o polovinu, tedy asi na 1,5 milionu. "Investovali jsme do nové technologie na výrobu roušek. Příští týden bychom (na ni) měli začít s výrobou klasických ústenek, které používají hlavně lékaři a sestry," řekl generální ředitel a majitel firmy Tomáš Mertlík.

Zároveň firma podle něj získala od několika výrobců v Evropě respirátory. "Rádi bychom je umístili na český trhu v počtu 100 000 kusů týdne. Dodávky by měly začít od pondělí příštího týdne," řekl Mertlík. Odběratele požádal o zdrženlivost při objednávání roušek a respirátorů, aby se dostalo na všechny.

Ve firmě Batist Medical v Červeném Kostelci se premiér @AndrejBabis zajímal o výrobu zdravotnických roušek. Firma operativně investovala do nové výrobní technologie a bude moci dodávat až 500 000 roušek měsíčně. Dokončila i vývoj nové, účinnější roušky schopné zachytit i viry. pic.twitter.com/TpWIxBCTZ3 — Úřad vlády ČR (@strakovka) February 26, 2020

Havlíček: D11 by měla být na hranicích do roku 2026

Premiér Babiš s vicepremiérem, ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO) navštívili také stavbu dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Ještě loni se počítalo s tím, že by dálnice až na česko-polskou hranici u Královce na Trutnovsku byla hotová do roku 2025. V listopadu ale tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík řekl, že dálnice bude dokončena až v roce 2028.

Havlíček se nyní k původnímu termínu vrací. "Musíme se tam dostat v průběhu roku 2025, protože je velmi pravděpodobné, že Poláci tam budou v roce 2024, a my bychom mezi tím neměli mít prostoj. Zvládneme to finančně, organizačně. Jediná věc, co nám zbývá dotáhnout, jsou výkupy pozemků," řekl ministr.

Dálnice HK-Smiřice-Jaroměř bude dokončena 2021/22. Musíme ale urychlit poslední dva úseky D11, Jaroměř- Trutnov-Lubawka. K tomu je nezbytné přijmout liniový zákon,který jsme poslali do Sněmovny a který zkracuje dobu výstavby o třetinu. Právě jsme na klíčovém místě stavby D11/D35. pic.twitter.com/xPOAfgAxxz — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 26, 2020

Polsko už svou rychlostní silnici S3 směrem k hranicím staví. Její zprovoznění bez návaznosti na české straně by výrazně zkomplikovalo dopravu na Trutnovsku.

Z dálnice D11 se nyní staví dva úseky z Hradce Králové do Smiřic a ze Smiřic do Jaroměře o celkové délce 22 kilometru. Oba mají být dokončeny na přelomu let 2021 a 2022.

Na ně naváže stavba úseků Jaroměř - Trutnov a Trutnov - hranice o délce 40 kilometrů. O něco dříve by měla začít stavba druhého úseku, předpoklad je rok 2024, kde už má stát pravomocné územní rozhodnutí a letos plánuje začít s výkupy pozemků.