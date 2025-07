Tuhle roli miliardář Strnad nezná. Denisa Materová dala stopku jeho plánům s Tatrou

Půl dne trvající valná hromada kopřivnické fabriky Tatra ukázala, že kritická situace v nejstarší automobilce ve střední Evropě vygradovala do otevřeného střetu majitelů. Minoritní akcionářka Denisa Materová v pátek přešla do protiútoku a postavila se nejbohatšímu Čechovi - Michal Strnad, majitel zbrojní skupiny CSG, neuspěl s návrhem na miliardové navýšení základního kapitálu Tatry.

Na tohle nepřistoupíme. Denisa Materová odmítla plánované kroky nejvyššího vedení kopřivnické automobilky. "Máme obavu, že by jejich dopad mohl ohrozit budoucnost a reputaci Tatry," tvrdí. | Foto: Honza Mudra

Byť se ministerstvo obrany vedené Janou Černochovou (ODS) snaží delší dobu tvrdit, že jej vlastnické vztahy uvnitř Tatra Trucks nezajímají, po páteční valné hromadě by mělo svůj postoj začít přehodnocovat. Právě miliardové armádní nákupy kopřivnických náklaďáků přes pražského prostředníka a navíc bez soutěže byly jednou z rozbušek páteční valné hromady automobilky.

"Dnešní postoj ze strany minoritního akcionáře, skupiny Promet Group a její ředitelky Denisy Materové, je otevřeným útokem na budoucnost automobilky Tatra," zlobil se po skončení schůze akcionářů David Chour, místopředseda představenstva automobilky a výkonný ředitel Strnadova koncernu CSG.

A co se vlastně stalo? Materová jen splnila to, co naznačila v předvečer valné hromady. Postavila se plánu miliardáře Michala Strnada, který v automobilce drží většinový 65procentní podíl. Ten chce navýšit základní jmění kopřivnické fabriky o 2,7 miliardy korun.

"Promet Group zablokoval klíčové zvýšení základního kapitálu, nezbytné k realizaci investičního plánu, který měl Tatře přinést zdvojnásobení výroby, stovky pracovních míst a zvýšení ziskovosti. Takový přístup je nepochopitelný," kritizuje Strnadův manažer Chour.

A ve svém útoku proti Materové jde ještě dál: "Promet Tatru brzdí a neustálými ataky na členy orgánů a vedení se ji jen snaží destabilizovat."

Pokud by měl někdo i po páteční valné hromadě pocit, že bolehlav, v němž se ocitla Tatra, jinak také strategický dodavatel náklaďáků pro českou a slovenskou armádu, je pouze přechodným stavem, David Chour jej svým dalším vyjádřením vyvádí z omylu.

"Místo jakékoli smysluplné spolupráce sledujeme ze strany vedení Prometu dlouhodobě obstrukční a šikanózní jednání - od veřejného šíření nepravdivých výroků až po požadavky na valné hromadě na okamžité odpovědi k rozsáhlým a složitým otázkám. To není výkon akcionářských práv, ale vědomá snaha o paralýzu rozhodovacích procesů," pokračuje místopředseda představenstva automobilky.

Materová: Nedostali jsme jinou možnost

"Bohužel ani v pátek nám vedení Tatry Trucks neodprezentovalo kompletní dlouhodobou strategii společnosti, která by odůvodnila požadavek na 2,7 miliardy korun na zvýšení základního kapitálu. Z našeho pohledu zodpovědného akcionáře nám tak vedení Tatry nedalo jinou možnost než navýšení základního kapitálu v tomto rozsahu nyní nepodpořit," vysvětluje sama Denisa Materová.

"Co jsme chtěli podpořit a navrhli valné hromadě ke schválení, jsou investice i případné potřebné navýšení základního kapitálu pro realizaci kritické investice v hodnotě 100 milionů korun," upřesňuje ředitelka skupiny Promet dál. Tenhle návrh nicméně neprošel.

Podle jejích slov se páteční jednání valné hromady nesoustředilo na celkovou strategii investic za sedm miliard korun, jak ji před několika týdny zveřejnila skupina CSG, ale primárně jen na navýšení kapitálu o 2,7 miliardy a investice v hodnotě jedné miliardy. Prý pro nedostatek podkladů Promet tyto plány zamítnul.

"Do dnešního dne jsme neviděli analýzu tržního prostředí a jednotlivých segmentů trhu, strategii a koncepci rozvoje, detailní výkaz zisků a ztrát, rozvahu nebo cash flow. Absenci těchto podkladů nerozumím ani já, ani experti na podobné investice, kteří se s podklady seznámili," zdůraznila Denisa Materová v pátek večer po skončení valné hromady.

Kroky Materové a jejích lidí naznačila už zpráva, kterou skupina Promet Group rozeslala ve čtvrtek, den před konáním schůze akcionářů. V ní společnost oznámila, že "ztratila důvěru v nejvyšší vedení" automobilky.

"Máme obavu, že by dopad jeho kroků mohl ohrozit budoucnost a reputaci Tatry," prohlásila Materová s tím, že si uvědomuje nezbytnost investic.

CSG: Uděláme to i bez Materové

I když původně rodiny Strnadů a Materů stály za oživením kopřivnické automobilky, dnes kroky Michala Strnada, který se průběžně s Renátou Kellnerovou přetahuje o titul nejbohatšího Čecha, namířené proti Denise Materové jako menšinové akcionářce slavnou kopřivnickou značku oslabují.

Začalo to tím, když Strnadovi manažeři před dvěma roky rozhodli, že dodávat vozidla české a slovenské armádě nebude přímo Tatra Trucks, ale pražský zprostředkovatel Tatra Defence Systems. Na jeho fungování nemá Materová ani Promet vůbec žádný vliv, stoprocentně patří CSG.

Letos na jaře zase Promet Group oznámil, že polovinu svého 35procentního podílu v automobilce Tatra Trucks prodá zbrojní skupině STV Group. Tento krok se dá číst jako částečné vrácení úderu - koncern miliardáře Martina Drdy je totiž hlavním soupeřem Strnadova CSG na řadě evropských trhů včetně toho domácího.

Patová situace uvnitř automobilky nyní dosáhla nové úrovně. A Michal Strnad byl zatlačen do defenzivní pozice. Tedy do role, již dosud ve svém byznysu nepoznal. "Skupina CSG jako většinový a odpovědný akcionář učiní vše pro to, aby se investice realizovaly. Budeme hledat cesty, jak potřebné projekty uskutečnit i bez souhlasu minoritního akcionáře," velí jeho manažer David Chour.

Zato Materová doufá v dohodu. Dojít by k ní mělo dle jejích představ na osobní schůzce se Strnadem. "Věřím, že se nám podaří najít shodu v dalších krocích týkajících se strategie a investic. Na jednání budeme mít připraven také vlastní návrh řešení situace," dodává Denisa Materová.

