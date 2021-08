Poslanci ANO mají na šéfa BIS Koudelku rozdílné názory, rozhodnutí je ale na Babišovi

Hnutí ANO zatím nemá jasno v tom, zda podpoří na post ředitele Bezpečnostní informační služby dosavadního šéfa Michala Koudelku. Někteří poslanci ANO v bezpečnostním výboru si přejí jeho pokračování, další váhají nebo jsou proti. Předseda ANO a premiér Andrej Babiš chce znát před rozhodnutím vlády stanovisko výboru. Dokud ale Babiš návrh na jmenování nepředloží, výbor nemá o čem jednat.

Je jich osmnáct a nikdy dříve patrně nebyli pod takovým drobnohledem jako nyní. Poslanci ze sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost se ocitli v centru zájmu ve chvíli, kdy premiér Andrej Babiš v pondělí po setkání s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že před rozhodnutím o jmenování ředitele BIS chce znát názor zmiňovaného výboru.

"Požádám o jednání výboru, aby se strany k tomu zkrátka vyjádřily," oznámil Babiš. Podle něj jsou ve hře jen dvě možnosti - buď bude opět jmenován Koudelka, nebo jmenován nebude, mandát mu v polovině srpna vyprší a nového ředitele vybere až příští vláda, která vzejde z říjnových voleb. Rozhodnutí je přitom právě na premiérovi.

Bezpečnostní výbor se sejde v pátek ráno předtím, než zasedne celá sněmovna. A to i přesto, že podle zákona nemůže o ničem hlasovat. Věc může projednat až ve chvíli, kdy premiér někoho navrhne.

Babiš navíc chce vyjádření po výboru, ale nejdůležitější bude stejně stanovisko jeho vlastního hnutí ANO. Ve výboru totiž má zdaleka nejvíce členů, a to sedm. Jiné strany mají pouze jednoho či dva zástupce. Z dosavadních stanovisek vyplývá, že dva poslanci SPD a jeden z KSČM vystupují proti Koudelkovi, zatímco dohromady sedm poslanců za ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN jej podporuje. I kdyby se k nim přidal jeden poslanec za ČSSD, pořád bude rozhodující stanovisko Babišova hnutí.

Z ANO zní převážně vyhýbavé odpovědi

Jak se rozhodne, zatím nelze předvídat. Jediný, kdo ze sedmičky poslanců ANO v tomto výboru už řekl, že pro Koudelku zvedne ruku, je Robert Králíček. "Na výbor se těším, doufám, že přijmeme usnesení a pan Koudelka bude dalších pět let pokračovat. Pana ředitele podporuji dlouhodobě a svůj názor neměním, takže určitě budu hlasovat pro," ujistil Králíček v České televizi.

Zároveň ale přiznal, že jeho hnutí je ve vztahu k budoucnosti Koudelky nejednotné. "Většinový názor neznám, ale vím, že někteří z kolegů v ANO mají stejný názor, někteří mají k jeho práci výhrady," uvedl s tím, že věří v dohodu.

Aktuálně.cz oslovilo všechny poslance ANO, jeden z nich už upozornil, že se jednání v pátek neúčastní. "Bohužel nepřijdu, jsem v zahraničí. O jednání výboru bylo rozhodnuto ve chvíli, kdy už jsem nemohl termín pobytu v zahraničí změnit," oznámil poslanec Jiří Mašek.

Řekl, že o svém postoji ke Koudelkovi se rozhodne až podle průběhu jednání výboru. "Pana Koudelky si jako manažera velmi vážím a jeho práci samozřejmě oceňuji. Ale otázku dalšího výběru uvidíme po diskusi. Já osobně jsem spíš přítelem výběrových řízení, když i eventuálně ten původní ředitel, pokud je nejlepší, tak na tom postu zůstává," uvedl Mašek.

Ze zbývající pětice se v minulosti nejvíce zastal Koudelky poslanec ANO Pavel Růžička. "Pana plukovníka Koudelky si nesmírně vážím," prohlásil po kauze Vrbětice, což ale ještě nemusí znamenat, že v pátek Koudelku podpoří.

Další člen výboru za ANO Milan Brázdil jasné stanovisko nesdělil. "Jednání výboru se účastním, ale co se týká toho tématu, tak já nevím, jestli budeme vůbec o řediteli hlasovat, jestli má setrvat, nebo nemá setrvat. Prosím, vyčkejte, já v tento moment nemám žádnou animozitu ani podporu. Já jsem člověk, který je pragmatický a vyjádřím se," uvedl Brázdil.

Jednoznačně proti pokračování Koudelky se vyslovil poslanec ANO Martin Novák, který řekl, že považuje za nejlepší řešení výběrové řízení. "Nejsem bezmezný podporovatel ani odpůrce pana Koudelky, mě především trápí, že neproběhlo výběrové řízení. Když končí pětiletý mandát je nejlepší udělat výběrové řízení a vybrat nejlepšího kandidáta," sdělil Novák, který ale sám připustil, že na takové řízení už není čas.

"Určitě nebudu pro to, aby například výbor doporučil premiérovi nechat pana Koudelku ve vedení BIS dalších pět let. Určitě ne. Situace může dopadnout tak, že mu mandát vyprší a pana Koudelku zastoupí jeho náměstek," prohlásil Novák. A na otázku, proč nechce pokračování nynějšího šéfa, odvětil, že podle něj se Koudelkův mandát naplnil. "A jestliže něco skončí, ať jde o zaměstnanecký poměr nebo mandát poslance, tak musí následovat výběrové řízení," řekl.

Novák poznamenal, že poslanci ANO se ještě před jednáním výboru sejdou. Podle něj je možná varianta, že se shodnou na jednotném postupu, ale stejně tak není vyloučeno, že si ponechají rozdílné pohledy. Názory posledních dvou členů výboru za ANO Josefa Bělici a Petra Sadovského se redakci zatím nepodařilo získat.

"Převažují ti, kteří buď mlčí, nebo říkají, že by měl odejít"

Pokud jde o stanoviska dalších členů výboru mimo ANO, předseda výboru za SPD Radek Koten a dva komunisté dali už v minulosti mnohokrát najevo výhrady k práci BIS pod vedením Michala Koudelky. Naopak dva poslanci ODS, dva za Piráty a po jednom poslanci za lidovce, TOP 09 a STAN si přejí, aby Koudelka v čele tajné služby pokračoval.

Podle lidovce Jana Bartoška však hraje poměr sil ve výboru proti pokračování. "Ten poměr je jasný. Převažují ti, kteří buď mlčí, nebo říkají, že by měl odejít," soudí Bartošek. Vychází z problémů, na které narazil, když chtěl před několika týdny svolat jednání výboru, aby premiér členy výboru informoval o svých plánech s ředitelem BIS. "Někteří odmítli připojit podpis pro svolání výboru, takže se nemohl sejít," podotkl.

Bartošek z Babišova postupu usuzuje, že premiér nejspíš nechce pokračování Koudelky v čele BIS. "Jednání výboru může použít jako výmluvu, že výbor pana Koudelku nedoporučil, tak co já mám dělat? Vnímám to od něj jako zbabělý alibismus," stěžuje si Bartošek.

Poukazuje na to, že podle zákona by nejdříve měla navržené jméno na ředitele BIS projednat vláda a až následně výbor. "Nedělám si iluze, že poslanci ANO budou ve svém rozhodování zcela svobodní, všichni známe premiéra. Ale může se stát, že budu mile překvapen," připouští nakonec Bartošek.

Poslanec ODS Pavel Blažek upozornil, že bude ještě velmi důležité to, s čím přesně se Babiš na výbor obrátí a jaký požadavek na jeho členy bude mít. Jestliže by Babiš navrhl Koudelku, tak Blažek věří, že většina členů výboru ho podpoří. "Protože však není jasné, zda ho Babiš navrhne, tak nemůžeme předjímat, jak jednání dopadne. Z premiérova dopisu našemu výboru to spíše vypadá, že si s námi jde jen popovídat," vysvětlil Blažek.

Zástupce ČSSD se chce radit s Hamáčkem

Zbývá ještě poslední jméno, a to je poslanec ČSSD Jan Birke. Byť je ve výboru jako jediný za sociální demokraty, stanovisko této vládní strany může mít na výsledek velký vliv. Birke sdělil, že své stanovisko konzultuje s předsedou strany a zároveň místopředsedou vlády Janem Hamáčkem.

"Jsem ve spojení s panem předsedou, který je nyní na dovolené. V dané věci se spojí s premiérem, budou spolu hovořit a my se ještě poradíme s panem Hamáčkem, jakým způsobem budeme postupovat," řekl Birke Aktuálně.cz.

Dodal, že ČSSD dlouhodobě hodnotí práci tajných služeb a šéfa BIS Koudelky dobře. "Pokud padne návrh na jmenování pana Koudelky ředitelem, myslím, že to je velmi vážný kandidát," uvedl Birke. Z jeho slov ale jasně nevyplynulo, zda sám setrvání Koudelky v čele služby podporuje, či nepodporuje.

"Nevím, jestli předmětem pátečního jednání výboru bude prodloužení mandátu a vláda ho poté schválí, nebo ukončení mandátu," uvedl tento poslanec, který se netají blízkými vztahy s prezidentem Milošem Zemanem. Ten je přitom velkým kritikem práce tajné služby a samotného Michala Koudelky.

"Mám s panem prezidentem dlouhodobě vynikající pracovní i lidské vztahy. A já je nehodlám na ničem měnit. Ale co se týká ředitele BIS, tak možná některé překvapím, protože pokud pan premiér řekne, že je potřeba pana Koudelku jmenovat, tak já to podpořím," řekl Aktuálně.cz Birke.

Do dění ještě může zasáhnout úterní schůzka předsedy SPD Tomia Okamury s prezidentem Zemanem. Po ní Okamura oznámil, že by se bezpečnostní výbor měl seznámit s materiály prezidentské kanceláře, které podle něj mluví proti znovujmenování Koudelky ředitelem BIS. Okamura podobně jako Zeman opakovaně Koudelku kritizuje například za to, že BIS označuje program SPD za extremistický. "Tyto nesmysly BIS uráží půl milionu našich voličů. Takového ředitele BIS my opravdu nechceme," řekl.