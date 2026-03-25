I když údajná podzemní organizace, která se přihlásila k pátečnímu útoku na budovy firmy zbrojní firmy Archer-LPP, posuzovanému jako terorismus, vydala už dvě prohlášení, české propalestinské spolky stále mlčí. Lidé, které dosud policie obvinila, jsou přitom s těmito organizacemi nejspíš úzce propojení. A navíc na ně ukázal i Pavel Čižinský, advokát jednoho ze zadržených.
Dva muže, které policie v úterý obvinila z terorismu, poslal hned večer pardubický soud do vazby. V předběžné vazbě je od pondělí podle agentury ČTK i další Američanka, již kriminalisté v souvislosti se zapálením podniku patřícího firmě LPP Holding zadrželi na Slovensku.
Jak v úterý napsal Deník N, jednoho z obviněných, který skončil v české vazbě, zastupuje Pavel Čižinský. Právník, aktivista, zastupitel a v letech 2018 až 2020 starosta centrální Prahy 1. Čižinský měl novinářům v Pardubicích před soudem oznámit, že k věci se bude vyjadřovat propalestinský spolek.
Čižinský na podporu Palestiny vystupuje dlouhodobě. Třeba během předvánočního jednání zastupitelstva na Praze 1 si na stůl pověsil palestinskou vlajku.
„Je to citlivé“
Protože ale Čižinský neupřesnil, o kterou propalestinskou organizaci jde, reportér deníku Aktuálně.cz se s ním ve středu dopoledne pokoušel spojit. Telefonát to byl velmi krátký a strohý. Aniž by řekl, kdo mu to zakázal, Čižinský prohlásil, že novináři nemůže říct nic. „Jistě chápete, že je to citlivé,“ odmítl sdělit i to, který konkrétní propalestinský spolek bude ve věci osob obviněných z terorismu komunikovat.
S největší pravděpodobností půjde o kolektiv Prague4Palestine Youth, který se zformoval poté, co Izrael v odvetě za masakr z října 2023 začal útočit na teroristický Hamás a Gazu. „My, kteří nejsme z Palestiny, nemáme formovat narativ. Jsme jen spojenci, kteří zesilují palestinské hlasy. Nejde o nás, jde o Palestince,“ prohlásila jedna ze členek skupiny před dvěma lety v rozhovoru pro Deník Alarm.
Redakce nyní kolektiv požádala o vyjádření, do vydání článku však nikdo nereagoval. Nicméně v sobotu 21. března, den po útoku na pardubický závod zbrojovky LPP Holding, se na sociálních sítích skupiny objevily „důležité informace pro členy propalestinské komunity v Čechách“.
„Neinteragovat s policií“
V příručce je několik bodů, které lidem radí, jak se zachovat, když jim v souvislosti s pardubickým útokem zavolá policie. „Máš právo na právního zástupce. Velice doporučujeme neinteragovat s policií bez přítomnosti právníka. Pokud nemáš vlastní kontakt na právníka, můžeš využít linky Resist-Aid.“
Reportér deníku Aktuálně.cz tak zavolal na přiložené číslo. Když se na druhé straně linky ozval ženský hlas, novinář požádal o základní informace o Resist-Aid, a z jakého důvodu je jejich kontakt sdílen v souvislosti s pátečním útokem na pardubický podnik.
„Já tohle absolutně nebudu komentovat,“ odvětila žena do sluchátka a telefonát ukončila.
Resist-Aid je na sociálních sítích dle příspěvků aktivní jen několik posledních dnů, na svém webu uvádí, že jde o podpůrnou síť pro lidi, „kteří v České republice čelí represím za svůj propalestinský aktivismus“.
„Vznikli jsme jako koalice jednotlivých aktivistů sjednocených solidaritou s lidem Palestiny s cílem poskytovat vzájemnou, právní a finanční podporu těm, kteří čelí obvinění, vyšetřování nebo sledování kvůli svému aktivismu. Resist-Aid funguje plně na dobrovolnické bázi. Děláme to proto, že jsme součástí tohoto boje,“ tvrdí o sobě.
Projděte si na videu útočníků, jak zapálení a vykradení podniku probíhalo (20. 3. 2026)
