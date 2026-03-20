„Nemáme žádného kritického dodavatele.“ Útok na LPP nemusel souviset jen s Izraelem

Motivů k zapálení pardubické pobočky společnosti LPP Holding může být hned několik. A jiných, než tvrdí domnělí útočníci. I proto, že konkrétní spolupráce s izraelskou Elbit Systems se prý nikdy nerozjela. Pokročilé bezpilotní prostředky dodává LPP na Ukrajinu, která se už více než čtyři roky brání agresi Vladimira Putina. A právě drony Kyjev zasazuje Rusku a jeho jednotkám nejcitelnější rány.
Haly na okraji Pardubic hořely v pátek ráno už více než šest hodin, když reportérovi deníku Aktuálně.cz několik minut před půl jedenáctou dorazil anglicky psaný e-mail.
Elektronický dopis z domény Earthquakefaction.net novináře informoval, že k požáru se hlásí stejnojmenná podzemní a údajně mezinárodní skupina. A důvodem žhářského útoku má prý být to, že v pardubickém závodě LPP Holding vyrábí zbraně společně s izraelskou firmou Elbit Systems.
I když na konci roku 2023 média skutečně informovala o chystané pardubické kooperaci mezi LPP Holding a Elbitem, zůstalo jen u plánů. „V našem závodě se žádné izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. Ke spolupráci s izraelskou společností, před dvěma lety zamýšlené, nikdy nedošlo, a to z důvodu zrušení tendru na předmětný typ dronů stran (českého) ministerstva obrany,“ sdělila v pátek odpoledne Martina Tauberová, ředitelka vnějších vztahů LPP.
Testy na Ukrajině
Jak zaznělo v pátek odpoledne na tiskové konferenci po jednání krizového štábu od ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), k pravděpodobnému teroristickému útoku došlo na pardubické adrese firmy Archer-LPP. Podle dřívějších informací jde o společný projekt holdingu s Ukrajinci, který vyrábí optické komponenty, termovize či prostředky nočního vidění.
Přitom právě na Kyjev se firma LPP (dříve Letecké přístroje Praha) podnikatelů Jiřího Sauera a Radima Petráše citelně zaměřuje. Jak třeba deník Aktuálně.cz informoval loni v prosinci, během letošního ledna a února chtěla firma na ukrajinském bojišti operačně otestovat nové střely Narwhal s plochou dráhou letu.
„Když řekneme, že na Ukrajině to funguje, začneme přijímat první objednávky. První rok dva bychom pak chtěli vyrábět stovky kusů ročně,“ popisoval Petráš.
Kromě toho aktuálně vyvíjí i kamikaze dron Nightray opatřený stealth technologií. Tento neviditelný bezpilotník dokáže s 30kilogramovou náloží uletět až 400 kilometrů.
„Nemáme žádného kritického dodavatele. Všechno vyrábíme my - od draku přes kompozit až po autopilota,“ vypočítal Petráš. Od loňska si dokonce sestavují i vlastní proudové motory. Výbušninu do hlavic jim dodává bojkovická Zeveta.
Ruská stopa? BIS neřekla
Ladislav Šticha, mluvčí Bezpečnostní informační služby, která se na vyšetřování pardubického požáru také podílí, v pátek odmítl sdělit, jestli se prověřuje i možná ruská stopa v útoku. Na to prý je ještě brzo. Nicméně žhářské útoky podporované Ruskem v Evropě nejsou nic nového.
Faktem však také je, že v minulosti se už řešilo několik útoků na pobočky či závody Elbit Systems a další izraelské firmy po světě. Konkrétně třeba ve Švédsku či Velké Británii.
I to jsou nejspíš důvody, proč nyní policie pracuje celkově se čtyřmi verzemi, jak informovala na tiskové konferenci. A ani jeden z nich nechce v tuto chvíli konkretizovat a varuje před přebíráním neověřených zpráv z internetu.
Izraelský obranný průmysl má v Česku několik partnerů, velmi výraznými a dlouhodobými jsou i firmy z koncernu CSG miliardáře Michala Strnada. Jak se po pátečním požáru změnila bezpečnostní opatření u nich, není zřejmé. Mluvčí holdingu Andrej Čírtek ani jeho kolega Jaroslav Gavenda na dotazy deníku Aktuálně.cz nereagovali.
Video z útoku na pardubické prostory firmy LPP Holding, jak ho poskytli sami útočníci (20. 3. 2026)
