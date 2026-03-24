24. 3. Gabriel
Pardubický soud poslal do vazby dva obviněné za úmyslné zapálení zbrojovky LPP

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dva obviněné z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Soudce shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové. Policie to v úterý večer uvedla na síti X. Před soudem stanuli podle zpravodaje ČTK muž a žena.

Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding, 24. března 2026, Pardubice.Foto: ČTK
Policie přivezla k soudu oba obviněné před 17:00. Před budovou soudu se sešlo i několik mladých lidí s palestinskými vlajkami, seděli potichu na zemi a sledovali dění. Na oba obviněné dohlížela policejní eskorta se zbraněmi. Obviněný muž při odvádění policisty k soudu vykřikl „Free Palestine (Svobodná Palestina)“.

„Oba obvinění, kteří stanuli před pardubickým soudem, byli vzati do vazby. Naše práce tím nekončí, nicméně v tuto chvíli považujeme za důležité zopakovat informaci z odpoledne: Nemáme žádné indicie o tom, že by veřejnosti hrozilo jakékoli další nebezpečí,“ uvedla policie.

Zadržení tří podezřelých oznámila policie v úterý odpoledne. Jeden podezřelý byl zadržen na Slovensku, další dva, kteří jsou nyní ve vazbě, v Česku. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států.

ŽIVĚ Sněmovna je opět kompletní, Šichtařovou nahradil Nerušil

Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.

Důsledky íránských raketových paleb ve středním Izraeli

ŽIVĚ Další várka útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

