Benative
17. 12. Daniel
A teď se v tom vyznejte! Průvodce železniční džunglí s tipy jak ušetřit

Železničáři v neděli oslavili svůj silvestr, začaly platit nové jízdní řády. A s nimi i nové ceníky, nové tarifní mapy a jedna revoluční změna v Ústeckém kraji. Kdo chce vyjet vlakem za hranice svého regionu a neprodělat na tom kalhoty, musí být jaksepatří připraven.

Vlaky tarify - Ikona, poutaci foto
Foto: Aktuálně.cz
Ústecký kraj připomíná železniční laboratoř. České dráhy zde již dávno ztratily své dominantní postavení, kraj pustil na většinu tratí jiné dopravce. Na některých je možné potkat soupravy dokonce tří různých barev. A aby si cestující přestali kupovat jízdenky jednotlivých dopravců, teď vedení kraje rozhodlo, že budou platit pouze jízdenky DÚK. Takže InKarta už je pro cesty uvnitř regionu k ničemu.

Podobnou revoluci před rokem zkoušel prosadit i Jihomoravský kraj, který si sám pořídil nové jednotky Moravia, nechal je natřít krajskými barvami, a dokonce do nich poslal vlastní průvodčí, přičemž vlakvedoucí zrušil. Českým drahám jako dopravci zůstali jen strojvedoucí a dispečeři, platnost vlastního tarifu však po jednání s krajem nakonec uhájily.

Kdo se připraví, pojede i za polovic

Příležitostní cestující musejí být ve střehu, zvlášť hodlají-li se vydat mimo oblast, kde jezdí vlakem běžně. Například jízdenka ze severočeského Štětí do středočeského Kolína může stát 60 korun nebo také 191 korun. Nerozhoduje přitom výběr spoje, kvalita vlaku ani včasnost nákupu, ale jen volba správné jízdenky.

Jak ukazuje mapa, 13 ze 14 krajů pokrývají pásma a zóny integrovaných dopravních systémů, na kterých platí krajské jízdenky. Ty jsou v naprosté většině případů levnější než tarif dopravce, někdy až zásadně. Největší „sleva“ je tam, kde vlaky jezdí po mnohem delší trase než autobusy, například mezi Trutnovem a Hradcem Králové. Často se i u dlouhé cesty jedním rychlíkem vyplatí rozdělit trasu na dva či více úseků a koupit si namísto jedné více krajských jízdenek.

K tomu musí být pasažér náležitě vyzbrojen. Někde postačí běžná platební karta, většinou však lze na nejvýhodnější jízdné dosáhnout jen s krajskou aplikací. A ta navíc může vyžadovat registraci. Nákup přes aplikaci například výrazně ztlumí citelné zdražení, ke kterému dojde na přelomu roku v pražsko-středočeské síti PID a ve východočeském systému IREDO.

OneTicket jako pohodlný trest

Integrované dopravní systémy postupně prorůstají i do sousedních krajů. Pro místní obyvatele to je náplast za zpřetrhaná mezikrajská spojení, ke kterým došlo před lety poté, co organizace regionální dopravy přešla na jednotlivé kraje. V některých městech, jako je Mladá Boleslav, Turnov nebo Rakovník, platí jízdenky hned tří krajů.

Pozoruhodný je i případ jihočeské Blatné, kam zasahují dva integrované dopravní systémy, ale nikoli ten jihočeský. Zvláštností je i platnost tarifu PID na kousku území Karlovarského kraje, s nímž nemá společnou hranici. Jihomoravskému IDS JMK se zase podařilo překonat hranice státu, platí ve slovenské Skalici stejně jako v rakouském Retzu.

Jedna cesta, tři různé ceny

Příklady cen jízdného na začátku ledna 2026 mezi velkými krajskými centry, beze slev

Příklady různých cen vlakových jízdenek
Foto: Michal Janko

Aby se náhodní cestující při nákupu jízdenky neztratili, vznikl státní jednotný tarif OneTicket. Platí ve všech vlacích bez ohledu na jejich kategorii a barvu, letos v létě se do něj zapojily i do té doby chybějící komerční spoje Leo Expressu. Krátce nato se organizátoři systému pochlubili, že prodali již 10 milionů jízdenek. Jenže jak ukazuje naše srovnání, OneTicket je zdaleka nejdražší možností. V některých případech přesahuje příplatek za toto pohodlí 80 procent nejvýhodnějšího jízdného.

Džungle bude prorůstat

Co bude dál? Železniční mapa, která je nově pro přehlednost zjednodušená – neobsahuje sezonní spoje, přeshraniční systém Egronet, východočeský VYDIS ani IDS v okolí Tábora –, bude ještě komplikovanější. Integrace bude čím dál více prorůstat přes krajské hranice. Pokrytí vlastního území má po létech odkladů na rok 2026 v plánu už i Jihočeský kraj.

Kraje, které ještě nemají vlastní mobilní aplikaci pro nákup jízdenek, si ji nechají naprogramovat, případně zavedou jednodušší platby kartou jako ve Zlínském kraji. A řada tratí se přebarví – Arriva vystřídá České dráhy v Plzeňském kraji, na severu Čech zase Arrivu nahradí RegioJet, další soutěže na nové dopravce jsou v běhu nebo v plánu.

Podívejte se na mapu všech dopravců a integrovaných dopravních systémů v plném rozlišení:

Mapa železničních dopravců a IDS
Foto: Michal Janko

