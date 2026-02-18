Přeskočit na obsah
18. 2. Gizela
Zahraničí

Západ Francie sužují záplavy, hladina řek dál stoupá, jeden člověk se pohřešuje

ČTK

Část Francie se už týden potýká se záplavami, které přinesla bouře Nils, a hladina některých řek na západě země dále stoupá. Situace se přitom může ještě zhoršit s očekávaným příchodem bouře Pedro a dalšími silnými dešti. V departementu Maine-et-Loire se od úterního večera pohřešuje muž, jehož člun se převrhl na rozvodněné Loiře, oznámily tamní úřady podle agentur Reuters a AFP.

Floods due heavy rain in western France
A resident uses a bucket to remove water from his damaged house in Cheffes as the River Sarthe overflows near Angers in the Maine-et-Loire department, after months of rainfall that caused flooding in western France, February 18, 2026. REUTERS/Stephane MaheFoto: REUTERS
Ve čtyřech departementech na západě Francie je nejméně do čtvrtka vyhlášen nejvyšší, červený stupeň ohrožení. Dalších devět je označeno oranžově, což znamená, že v následujících 24 hodinách se v těchto oblastech očekávají záplavy velkého rozsahu.

Třiapadesátiletý muž vypadl z malé loďky či kajaku jižně od města Angers, informovala televizní stanice BFM TV. Pátrání po něm pokračuje, ale vzhledem k průtoku a rychlosti proudu Loiry po tak vydatných deštích je malá šance, že se tuto osobu podaří najít, řekl prefekt departementu Francois Pesneau médiím.

Obyvatelé nedalekého Denée se po tomto malém městě přepravují ve člunech, řeka zaplavila ulice a domy. "Do města se už nedostanete, silnice jsou kvůli povodním neprůjezdné. Jediným prostředkem, jak se do obce dostat, je loď," řekl agentuře Reuters zaměstnanec místního obecního úřadu Jason Garnier. "Lidé, kteří chtějí jít do práce, odjíždějí ráno na člunu, a večer se na člunu vrací domů," dodal.

Také ve městě Saintes v jižnějším departementu Charente-Maritime bylo ve středu ráno zaplaveno několik ulic v centru u řeky Charente, napsala AFP s odvoláním na své reportéry na místě. U vítězného oblouku Germanicus, který v dobách starého Říma označoval vstup do města, je podle nich po kolena vody, stejně jako u nedalekého ruského kola. Místní říkají, že nábřeží je od roku 2020 zaplavené už potřetí.

Hladina vody by měla v Saintes dosáhnout 6,4 metru, a dostat se tak na historické úrovně srovnatelné s povodněmi z let 1982 nebo 1994, uvedl podle AFP prefekt departementu Brice Blondel.

Francouzská ministryně životního prostředí Monique Barbutová oznámila, že po více než 30 dnech špatného počasí dosáhla vlhkost půdy ve Francii nejvyšší úrovně od roku 1959.

Z dalších evropských zemí letos v důsledku nezvykle silných dešťů postihly rozsáhlé povodně také Španělsko, Portugalsko a Británii.

