Z ruské sociální sítě policie udělala "výrobnu na extremisty". VKontaktě žádá amnestii pro uživatele

Ruský prezident Vladimir Putin na jaře nařídil boj proti šíření extremistických názorů. Policie ale zjistila, že jednoduchý způsob, jak si vylepšit statistiky, je stíhat obyčejné uživatele sociálních sítí. Do vězení se tak mohli dostat i lidé, kteří sdíleli třeba nevinné kreslené vtipy.

Moskva - "Jmenuji se Máša, je mi 23 let a jsem extrémistka," napsala počátkem června obyvatelka města Barnaul na ruském Altaji Maria Motuznaja. Místní prokuratura ji obvinila z vyvolávání nenávisti z rasových důvodů a urážky citů věřících. Toho se dopustila tím, že na svém účtu v sociální síti VKontaktě umístila dva obrázky.

Jeden zobrazoval malého Afričana s křídou u tabule, kde řešil matematickou úlohu. Obrázek byl pojmenován Černé účetnictví. Na druhém obrázku se Ježíš Kristus naklání k moskevskému patriarchovi Kirillovi a ptá se, kolik je hodin. Naráží tak na skandál, kdy patriarcha měl na jednom snímku hodinky za 300 tisíc eur a následně se tisková služba pokusila fotografii vyretušovat.

Mladá Ruska není zdaleka jedinou uživatelkou VKontaktě, která se letos setkala s trestním stíháním. Policisté v celém Rusku si ze sítě udělali pohodlný nástroj, jak si vylepšovat statistiky "boje proti extremismu".

Прочитала статью, что в предыдущем твите, стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой каминг аут. Меня, к счастью, не пытали (тьфу тьфу), но, всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я - экстремистка 🤗

Тред про правовое государство и резиновую статью. — Frolová (@La72La) July 23, 2018

Maria Motuznaja říká, že vyšetřovatel ji přesvědčoval, aby se přiznala, že vyvázne s pokutou. V opačném případě jí sliboval až šest let vězení. Motuznaja se rozhodla veřejně bojovat a podařilo se jí vyvolat zájem veřejnosti. Náhle se začalo ukazovat, že podobných případů jsou stovky a policejní stíhání funguje jako dobře promazaný stroj. Udání na Motuznou napsaly dvě studentky místní právnické fakulty. Stejné dvě dívky figurují i v obvinění dalších uživatelů sítě VKontaktě a oznámení vypadají, jako by byly psané přes kopírák. Přesněji řečeno, ony přes kopírák psané jsou, v udání na 19letého Daniila Markina jsou stejné i překlepy.

Kampaň odstartoval sám Putin

Rozhodně nejde jen o Barnaul. V pátek například soud v Syktyvkaru na ruském Dálném severu poslal na čtyři roky do vězení 40letého muže, který na své stránce VKontaktě vyzýval k obnovení Sovětského svazu a sám sebe nazýval "předsedou KGB autonomní sovětské socialistické republiky Komi". Lidskoprávní organizace Agora ví o desítkách případů v letošním roce, ale odhaduje, že jich bude mnohonásobně více. Statistika ruského Vrchního soudu ukazuje, že počet lidí, stíhaných za podněcování nepřátelství neustále roste. Ještě v roce 2010 to bylo "jen" 62 případů, loni již 460.

Letošní statistika bude podle všeho ještě o dost vyšší. "Počátkem března Vladimir Putin vystoupil na zasedání vedení tajné služby FSB a jmenoval priority pro letošní rok. Hned po boji s terorismem jmenoval potírání šíření extremismu. Takže není náhoda, že zprávy o stíhání v regionech začaly přicházet koncem června. Chvíli trvalo, než se připravily, ale teď už to jede jak na montážním pásu," říká ruský politolog Alexandr Morozov.

Snadný život vyšetřovatelů

Není také náhoda, že ve všech známých případech šlo o sociální síť VKontaktě. Ta totiž plně spolupracuje s ruskými policejními složkami. Její zakladatel Pavel Durov se původně snažil vzdorovat, ale na jaře 2014 byl donucen svůj podíl prodat byznysmanům blízkým Kremlu. Nyní síť zcela vlastní společnost Mail.ru Group oligarchy Ališera Usmanova. Od té doby nemají ruští policisté sebemenší problém se získáváním informací.

Jak se ukázalo, existuje speciální e-mailový účet, kam policisté posílali své dotazy a pracovníci VKontaktě jim okamžitě poskytovali veškeré informace o uživateli s tím, že oficiální žádost vyšetřovatel napíše někdy potom.

"Z hlediska policistů je to naprosto ideální. Sedíš v kanceláři, projíždíš stránky VKontaktě, najdeš anekdotu s Kristem a máš uražené city věřících. Nějaký politicky nekorektní vtip? To máme rasismus a nacionalistickou nenávist. Pak jenom napíšeš do VKontaktě, ten ti dá na autora telefon a adresu, seženeš experta, který ti potvrdí, že šlo o podněcování nenávisti a můžeš jít k soudu. Nemusíš nikam chodit, mrznout při sledovačce a přitom jde o důležitý trestný čin, o kterém mluvil sám prezident, takže pochvala tě nemine," ironizuje advokátka Věra Polozkovová.

Síť požaduje amnestii pro odsouzené

Tento způsob používání jejich sociální sítě ovšem vadí už i managerům VKontaktě. Dokonce se obrátili na státní dumu, aby vyhlásila amnestii pro odsouzené za podněcování k nenávisti pomocí sociálních sítí. "Amnestie by se týkala těch, kteří v sociálních sítích šířili informace, sdíleli články nebo dávali lajky, a to v případě, že jejich činnost neměla společensky závažné důsledky," píše se v prohlášení společnosti.

Zastavení stíhání uživatelů sociálních sítí podporuje také ruské ministerstvo spojů. Podle zdroje moskevského listu Vedomosti se Kreml nyní rozhoduje, zda zmírní zákon. "Na jednu stranu je potřeba tam ten paragraf nechat, ale současně zabránit policistům, aby si z toho dělali způsob jak si vylepšovat statistiky," vysvětluje současné debaty v Kremlu.