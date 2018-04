Tisíce ruských účtů před volbami v Británii velebily Corbyna. Měly ženská jména a spadeno na Mayovou

před 1 hodinou

Britský deník The Times spolu s akademiky zkoumal vliv Ruska na volby ve Velké Británii. Vystopovali na 6500 ruských účtů, které v týdnech před loňskými volbami velebily labouristy.

Londýn - Tisíce ruských účtů na sociální síti Twitter před loňskými parlamentními volbami ve Velké Británii propagovaly pozitivní sdělení o Labouristické straně a naopak očerňovaly konzervativce.

Napsal to britský deník The Times, který téma zkoumal společně s pracovníky Swansea University. Jde prý o první důkaz ruských snah ovlivnit volby ve prospěch šéfa labouristů Jeremyho Corbyna.

Šetření novinářů a akademiků vystopovalo 6500 ruských účtů, které v týdnech před loňskými volbami přišly na pomoc kampani labouristů. Mnohé z nich vykazují jasné známky, že jde o "boty", tedy profily ovládané počítači, nikoli lidmi.

Akademici řekli, že účty identifikované tímto deníkem tvoří jen špičku ledovce, a vyzvali Twitter, aby skutečný rozsah ruského vměšování do britské politiky plně vyšetřil, napsaly The Times.

Chvála pro labouristy a zesměšňování konzervativců

Falešné účty se údajně skrývaly za ženskými anglickými jmény a 80 procent z nich bylo založeno v řádu týdnů před volbami konanými 8. července 2017. Následně byly mobilizovány v klíčových momentech kampaně, během níž labouristům stoupla podpora voličů z 25 procent na 40 procent.

The Times napsal, že ruské účty prokazatelně sdílely příspěvky chválící labouristy a zesměšňující konzervativce nebo pomohly Corbynovi učinit z bombového útoku v Manchesteru téma kampaně, když sdílely kritiku směrem k premiérce Therese Mayové za to, že během působení na ministerstvu vnitra snižovala stavy policistů.

"Naše vyšetřování zjistilo u ruských účtů na sociálních sítích enormní podporu Corbynovi a labouristům, přičemž devět z deseti zpráv o straně propagovalo její kampaň. Z opačné strany, devět z deseti tweetů o konzervativcích bylo nepřátelských," uvádí The Times.

Mobilizace ruských účtů údajně vyvrcholila v den voleb sérií zpráv vyzývající labouristické voliče, aby šli k volebním urnám. Mayová a konzervativci pak ve volbách "utrpěli vítězství", když přišli o většinu v dolní komoře parlamentu. Od té doby vládnou menšinově za podpory severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Britská vláda Rusko v minulosti obvinila ze zásahů do cizích voleb a z vypouštění falešných zpráv do médií, odmítla však, že by úspěšně ovlivnilo volby v Británii, napsala agentura Reuters.