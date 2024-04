Ukrajinský parlament přijal nový zákon o mobilizaci. Armádě bude těžší se vyhnout

Ukrajinský parlament přijal zákon o mobilizaci. Pro mnohé kontroverzní norma má posílit armádu, čelící více než dva roky ruské agresi. Hlavním úkolem novinky je podchytit všechny muže podléhající branné povinnosti a aktualizovat jejich údaje, což má úřadům zjednodušit povolávání do armády.

Muži ve věku od 18 do 60 let jsou povinni do 60 dnů aktualizovat své údaje, což mohou učinit i elektronickou cestou. Následně jsou povinni mít u sebe příslušné doklady a předložit je na požádání. Ukrajinci žijící bez těchto dokladů v zahraničí si nebudou moci zařídit nový pas či získat konzulární služby.