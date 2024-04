Analytik to řekl naplno: Evropu čeká ultimátní test. Rusko se na Ukrajině nezastaví

"Několik let řešíme odpověď na otázku, jestli Evropa bude kolbištěm velmocí, nebo jestli se stane velmocí sama,“ uvádí bezpečnostní analytik Petr Boháček, podle kterého si starý kontinent stále není jistý vlastní pozicí. “Nezbývá moc času na to se rozhodnout, jestli opravdu bude Evropa geopolitickým aktérem, nebo jestli si nechá diktovat velmocemi. Ať už jsou to USA, nebo samotné Rusko,” doplňuje.

Spotlight Aktuálně.cz - Petr Boháček | Video: Tým Spotlight