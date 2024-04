Šafaříková: Útok Íránu je šancí pro Ukrajinu. Může změnit postoj klíčového spojence

"Evropská unie je velmi dobrá adresa v dobrém počasí, ale když počasí není úplně dobré, tak je to pomalý, těžkopádný spolek, který má hlasovací procedury neodpovídající potřebě reality," říká novinářka Kateřina Šafaříková, podle které jsme to viděli především v poslední dvou letech v případě Ukrajiny. Unie má ale podle ní ještě jednu slabinu a tou je závislost na mnohem větším světovém hráči.

"Na evropském kontinentu pracuje nejvíc Američanů na nejdůležitějších pozicích. Pokud se Evropa bude chtít buď bránit nebo podniknout nějakou proaktivní akci a americký prezident řekne, že se toho Američané nesmí zúčastnit, tak by jejich důstojníci ve velitelské struktuře museli odejít z práce druhý den a nebyli by součástí struktury, která nám pomůže," dodává Šafaříková k tomu, jak technologicky i personálně je Evropa závislá na americké obranné síti.

I proto prý v unii panuje nervozita, kdo usedne do prezidentského křesla ve Spojených státech. "Uvědomění si, že s tím musíme něco udělat, existuje. Jsou to jednotlivosti, ale jdou stejným směrem. Válka proti Ukrajině a nejistota spojená s USA naštěstí vede k intenzivnímu probuzení Evropy," říká novinářka Aktuálně.cz a HN k tomu, že své výdaje na obranu dramaticky navýšila třeba Francie.

Šafaříková na pozadí dobyvačné války Ruska proti Ukrajině schvaluje heslo vládní koalice Spolu do evropských voleb "bezpečná Evropa, silnější Česko". Podle ní ale Češi Evropskou unii takto spíše nevnímají.

"Jako Češi jsme v něčem unikátní. Převládlo tady přesvědčení, že se v zásadě máme dobře, ale ne díky Evropě, ale navzdory Evropě. A je to něco, co je sdíleno populací a určitým způsobem s tím pracuje i politická třída," popisuje analytička s tím, že v tomhle postoji jsme mezi postkomunistickými členskými státy pravděpodobně jediní.

A jak se podle Šafaříkové může změnit postoj unie vůči Slovensku po tom, co se jeho prezidentem stal Peter Pellegrini, který je dlouhodobě spojován s politikou premiéra Roberta Fica? "Už se to děje. Je patrná ztráta důvěry vůči Robertu Ficovi a vůči tomu, co všechno je mu možné svěřit, aby se informace strategické pro celou Evropu nedostaly třeba do takové velké země na východ od nás," podotýká novinářka.

