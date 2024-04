Tahle fáze války může skončit už letos. Analytik popsal, o co teď jde Rusům

Sto miliard eur na pět let je málo, říká k balíčku pomoci Ukrajině, který chystá NATO, profesor válečných studií na King's College v Londýně Michael Clarke. Podle něj je také problémem to, že pomoc může přijít pozdě. "Mělo by to pro Ukrajinu význam, kdyby byla ve válce i příští rok, ale Ukrajina je v takové fázi, kdy válka může poměrně brzo špatně skončit kvůli nedostatku munice," vysvětluje.

Clarke také upozornil na to, že odvaha a odhodlání jsou na bojišti k ničemu, pokud vojáci nemají dostatek munice. "Pokud vám dojde, prohrajete. To je ten problém. Rusové pak zahájí tlak po celé frontě a budou doufat, že Ukrajinu zlomí," popisuje britský profesor.

Válka na Ukrajině tak podle Clarka může brzy skončit, ale ne natrvalo. "Je možné, že dojde v Kyjevě ke zlomu a Zelenskyj bude odstraněn a nahradí ho někdo z oligarchů, jako je Porošenko nebo Tymošenková, kteří už teď podnikají kroky k tomu, aby ho nahradili," říká.

Zelenského nástupci by s Moskvou vyjednávali. "Dohodnou se s Kremlem, což znamená třeba to, že si Rusko ponechá území, které získalo dejme tomu do května. Tahle fáze války skončí. Pak třeba za 18 měsíců, za dva roky začne další fáze, když Rusko bude chtít získat další území Ukrajiny. A tak to půjde dál," dodává profesor v rozhovoru pro americkou televizi CNBC, jehož část můžete zhlédnout v úvodu článku.

Podpora Ukrajiny ze strany NATO je podle jejího šéfa Jense Stoltenberga vidět na bojišti každý den. "Není to charita, je to investice do naší vlastní bezpečnosti," řekl v únoru v Bruselu při jednání ministrů obrany. NATO proto chystá navrhnout balíček pomoci pro Ukrajinu, kdy se do pěti let rozdělí částka sto miliard eur (2,4 bilionu korun). Balíček by měl podle Stoltenberga zajistit pravidelnou pomoc západních spojenců nehledě na to, kdo se stane prezidentem Spojených států.

