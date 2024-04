"Už to nelze skrývat." Rusové útočí mnoha raketami najednou a není je čím sestřelovat

Ukrajina ztrácí sílu bránit svá města před ruskými raketovými a dronovými útoky. Docházejí jí systémy protivzdušné obrany a počet obětí ruských náletů stoupá.

Ve středu v severoukrajinském Černihivu osmnáct lidí zemřelo a dalších osmasedmdesát utrpělo zranění. Protivzdušná obrana na tři ruské balistické rakety Iskander nezareagovala, protože neměla čím. Stejná situace nastala při zničení Tripylské tepelné elektrárny u Kyjeva. Masivními údery okupanti decimují také Charkov, který leží třicet kilometrů od hranice. "Máme už naprostý nedostatek střel do protivzdušné obrany," varoval gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov.

Prezident Volodymyr Zelenskyj naléhavě žádá Západ o střely do systémů Patriot a Iris-T. "Není to tak, že nemáme žádné, ale docházejí nám," řekl minulý týden deníku Aktuálně.cz plukovník ukrajinské armády Vladislav Selezněv. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak uvedl, že Rusové útočí na elektrárny a další objekty infrastruktury mnoha raketami najednou, takže je pro obranu složité všechny zastavit, i kdyby měla střel dostatek.

Německo slíbilo rychle dodat jednu baterii Patriotů a vyzvalo další země, aby své prostředky protivzdušné obrany Ukrajině také poskytly. "Všichni by se měli podívat do svých zásob, co by mohli postrádat. Hlavně systémy Patriot, které Ukrajina nutně potřebuje," upozornil německý kancléř Olaf Scholz. Kyjev žádá také o systémy francouzsko-italské výroby SAMP-3, které sestřelují balistické rakety.

Ukrajinští analytici ze skupiny Defense Express se obávají, že zatímco na začátku roku obránci sestřelili v průměru čtyři z pěti přilétajících ruských raket a dronů, v květnu to bez výraznější pomoci ze zahraničí bude jen jedna z pěti.

"Izraeli jste pomohli"

Ukrajina používá nejen americký systém Patriot nebo německý Iris-T, ale také ještě zařízení z dob Sovětského svazu, jako jsou Strela 10 nebo Buk (jde o systém, kterým v roce 2014 Rusové sestřelili nad Donbasem letoun společnosti Malaysia Airlines). Munice do starých sovětských systémů ale také dochází, uvádí Defense Express.

"Už nelze skrývat, že máme málo nejen raket, ale i odpalovacích zařízení. Kdyby tomu bylo jinak, nestanou se případy, jako je Černihiv nebo Trypilská elektrárna. Rusové to vědí a snaží se masivními útoky naši obranu dál oslabit," řekl gubernátor Oleh Selezněv televizi TSN. Analytik Oleksandr Kovalenko na této stanici uvedl, že Rusové teď záměrně neútočí na Kyjev, protože vědí, že tam je ještě ukrajinská protivzdušná obrana silná.

Ukrajinci dávají najevo zklamání nad tím, že západní spojenci pomohli Izraeli odvrátit íránský raketový a dronový útok, ale na jejich ochranu se dělá podstatně méně.

"Tady na Ukrajině, v naší části Evropy, bohužel, nemáme stejnou úroveň obrany, jakou jsme všichni před pár dny viděli na Blízkém východě, kdy se díky společnému úsilí spojenců podařilo sestřelit téměř všechny rakety a drony, které na Izrael zaútočily. Naše ukrajinské nebe a obloha našich sousedů si zaslouží stejnou bezpečnost," prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj.

