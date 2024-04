"Ukrajina může prohrát už tento rok." Šéf CIA rázně varuje americké politiky

Šéf americké Ústřední zpravodajské služby Bill Burns během čtvrtečního projevu v Centru George W. Bushe varoval, že by Ukrajina mohla do konce tohoto roku prohrát válku s Ruskem, pokud Spojené státy nepošlou více vojenské pomoci. Jeho vyjádření přišlo jen pár dní před očekávaným rozhodnutím o osudu 60miliardového balíčku, který má napadené zemi pomoct v obraně před agresorem.

Šéf americké Ústřední zpravodajské služby varoval, že by Ukrajina mohla do konce tohoto roku prohrát válku s Ruskem. | Video: Reuters

O tom, zda USA Ukrajině poskytne balíček pomoci ve výši 61 miliard dolarů (v přepočtu kolem 1,4 bilionu korun) by Kongres mohl začít hlasovat tuto sobotu. Měsíce ho blokovali republikánští zákonodárci spojeni s Donaldem Trumpem, který usiluje o znovuzvolení na post prezidenta, píše deník Kyiv Post.

Když dříve administrativa amerického prezidenta Joea Bidena lobbovala za poslání více střeliva a dalšího materiálu na Ukrajinu, varovala, že by okupovaná země mohla přijít o území, pokud by Amerika zemi nepodpořila. Podle Burnse je však nyní v sázce mnohem více. "S podporou, která by přišla s vojenskou pomocí, jak prakticky, tak psychologicky, si myslím, že Ukrajinci jsou zcela schopni bránit se až do roku 2024. Bez dodatečné pomoci je situace mnohem vážnější," uvedl.

Podle Burnse existuje velmi reálné riziko, že by Ukrajinci mohli na bojišti prohrát do konce letošního roku. "Případně se Putin dostane do pozice, z níž by mohl diktovat podmínky politického usmíření," uvedl. Co přesně myslel slovem "prohrát", šéf rozvědky neupřesnil.

Během svého proslovu rovněž poukázal na fakt, že Ukrajincům dochází zásoby střeliva. "Dvě brigády - jednotky o více než dvou tisících vojáků, mají k dispozici asi 15 dělostřeleckých granátů denně. Celkově 42 minometných granátů," popsal situaci na bojišti.

Plánované sobotní hlasování ve sněmovně je součástí jednoho z mnoha rozhodování o samostatných balíčcích pomoci pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve sám varoval, že bez další vojenské pomoci země nápor nepřátel odrazit nezvládne.

"Vzdejte se, nebo…" Kreml chce dobýt město, za kterým už půjde do tuhého. A to brzy (článek s videem zde)