Zelenskyj navštívil osvobozený Izjum. Poděkoval vojákům a vztyčil ukrajinskou vlajku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil město Izjum, které ukrajinská armáda dobyla minulý týden při své ofenzivě v Charkovské oblasti. "Naše modro-žlutá vlajka už vlaje v osvobozeném Izjumu. A tak tomu bude v každém ukrajinském městě a vesnici. Směřujeme pouze jedním směrem - vpřed a k vítězství," uvedl Zelenskyj. Ruskou invazi na Ukrajinu sledujeme v online reportáži.

"To, co vidíme, je také součást dnešního moderního ruského národa. Oni to udělali, jen oni." Zelenskyj nečekaně navštívil znovudobyté město Izjum. | Video: Reuters