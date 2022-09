Video s obávaným šéfem Wagnerovců. Láká kriminálníky do války, zároveň je varuje

Po sociálních sítích se šíří video, na němž Jevgenij Prigožin, přezdívaný jako „Putinův šéfkuchař“, osobně verbuje vojáky v ruské trestanecké kolonii do války na Ukrajině. Přítomným vězňům sděluje, že je po odsloužení půl roku na frontě čeká propuštění na svobodu. Pokud na Ukrajině padnou, budou podle něj pohřbeni ve svých rodných městech jako hrdinové. Na rozmyšlenou měli trestanci pět minut.

Jevgenij Prigožin, přezdívaný jako „Putinův šéfkuchař“, osobně verbuje vojáky v ruské trestanecké kolonii do války na Ukrajině. | Video: Aktuálně.cz/Telegram/Двач

Více než pětiminutové video s Prigožinem, blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina, se objevilo ve středu na ruských kanálech na Telegramu, uvádí nezávislý zpravodajský server The Insider. Ruský miliardář podnikající v cateringu na něm mluví k desítkám vězňů oblečených v černém na blíže neznámém místě v Rusku.

"Chci jen úderné jednotky. Ti, kteří jdou kupředu. Ti, kteří jsou nejenergičtější, přežívají lépe," říká trestancům Prigožin, který patří mezi nejostřeji sledované lidi z Putinova blízkého okolí. Minimální věk pro odchod do války je podle něj 22 let, maximální 50 let. Je však možné udělat výjimku, pokud bude daný jedinec dostatečně silný.

Největším hříchem je podle jeho slov dezerce. "Nikdo necouvne, nikdo neustoupí, nikdo se nevzdá," apeluje na záběrech oligarcha, kterého v březnu 2021 FBI zařadila na seznam nejhledanějších zločinců. Kdo vyjádří hned první den pochybnosti, bude označen za dezertéra a bude na něj čekat "popravčí četa".

Ve videu poté jmenuje další hříchy, mezi které řadí alkohol, drogy a drancování. "To zahrnuje i sexuální kontakty s místními ženami, florou, faunou, muži… S kýmkoliv," dodává. Mimořádný dohled poté čeká ty, kteří byli závislí na drogách nebo spáchali sexuální trestné činy. "Ale chápeme, že někdy člověk udělá chyby," podotýká ve videu.

Tvář války na Ukrajině

Informace, že Prigožin osobně jezdí verbovat do ruských káznic, se objevily již dříve. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) se podnikatel začíná prosazovat jako "tvář" speciální vojenské operace, jak Moskva oficiálně nazývá invazi na Ukrajinu.

Proruští vojenští blogeři neustále vychvalují Prigožinovy údajné úspěchy, a někteří dokonce tvrdí, že by měl nahradit ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, kterého viní z nedávné porážky v Charkovské oblasti.

Prigožin na videu rovněž naznačuje, že je skutečným majitelem Wagnerovy společnosti, všímá si ukrajinský server RBK-Ukrajina. Vyvozuje tak z výroku, že v žoldnéřské skupině "má" bojová letadla, raketomety a tanky.

Podle serveru se takzvaným wagnerovcům podařilo v ruských věznicích zverbovat již více než tisíc lidí, kteří souhlasili s odchodem do války na Ukrajině výměnou za příslib následného propuštění. Ruští trestanci jsou stále častěji využíváni okupační správou ke kontrole obyvatelstva na obsazených územích, dodává server.