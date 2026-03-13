Odblokují Hormuz? Pentagon vysílá na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. V pátek o tom informoval list The Wall Street Journal, který poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Vyslání expedičního útvaru, který v případě amerických sil tvoří až 2500 příslušníků námořní pěchoty, schválil podle WSJ ministr obrany Pete Hegseth. Učinil tak na žádost oblastního velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM).
Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán s deklarovaným cílem znemožnit mu získání jaderných zbraní. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael, americké vojenské objekty v regionu, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích.
Válka prakticky zastavila dopravu v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro transport ropy a plynu, což vedlo k růstu cen energetických surovin.
ŽIVĚ Modžtaba Chameneí byl údajně zraněn a znetvořen, uvedl americký ministr obrany
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.
ŽIVĚ Napišme spíš Putinovi, ne Zelenskému. Opozice odmítla Ficovu ropnou výzvu
Slovenský premiér Robert Fico navrhl parlamentním stranám dopis, kterým by společně požádaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o obnovení dodávek ropy přes Ukrajinu. Opozice iniciativu odmítla a její vůdce Michal Šimečka ohlásil dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby Moskva přestala bombardovat ropnou infrastrukturu a zabíjet lidi na Ukrajině.