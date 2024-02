Ukrajinský ministr vnitra: Ruští špioni vytvářeli pasti, pronikli až do srdce Kyjeva

Ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko do úřadu nastoupil loni v lednu poté, co při letecké nehodě tragicky zahynul jeho předchůdce Denys Monastyrskyj. V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje práci ruských agentů, kteří před dvěma lety připravovali půdu pro invazi. "Rusové klidně obětují stovky nebo tisíce vojáků, aby se zmocnili několika kilometrů," říká k současné taktice okupantů.

V sobotu válka vstoupila do třetího roku. Co si od něj slibujete?

Máme před sebou spoustu práce. Náš resort bude dál zajišťovat pořádek a bezpečnost, dokumentovat válečné zločiny, poskytovat pomoc, zachraňovat a chránit. V žádném případě Rusům neuhneme. A ani po našem vítězství práce nebude o nic méně. S tím musíme počítat už teď. Poválečný proces obnovy bude obtížný a pomalý. Ale určitě přijde.

Nedávno jste navštívil frontové linie, kde ukrajinská armáda čelí stále intenzivnějším ruským útokům. Jaká je tam situace?

Není žádným tajemstvím, že se potýkáme se silným a dobře připraveným nepřítelem. Ruská armáda nás převyšuje jak v počtu vojáků a munice, tak i z hlediska vybavení. Přesto nás nikdy nepřevýší v motivaci. To my jsme ti, kteří bojují za naši budoucnost a svobodu. Osvobozujeme naši vlast a jsem si jistý, že se nám to nakonec podaří.

Přesně takové přesvědčení nám umožňuje udržet situaci na frontě pod kontrolou. Na rozdíl od útočníků se snažíme předcházet obětem a chránit naše vojáky. Rusům je jedno, o koho po cestě přijdou. Využívají taktiky masových útoků a klidně obětují stovky, nebo dokonce tisíce svých vojáků, aby se zmocnili několika kilometrů.

Analytici se shodují, že nyní mají navrch Rusové. Po těžkých bojích plně ovládli Avdijivku nedaleko Doněcku…

K tomu se nebudu vyjadřovat. Je odpovědností našich ozbrojených sil, aby šířily informace o tom, co se v Avdijivce stalo. Rád bych ale znovu apeloval na to, že potřebujeme více zbraní, abychom zvítězili a zabránili dalším ztrátám.

Vděčnost Česku

Co byste vzkázal lidem, kteří navrhují, aby se Ukrajina výměnou za příměří vzdala části svého území?

Jakékoli územní ústupky jsou nepřijatelné. Ukrajina si nemůže dovolit vzdát se území, která Rusové nezákonně obsadili, z toho některá už v roce 2014. Naši lidé, jejich rodiny a děti na těchto územích chtějí a také budou žít dál. Zůstávají nedílnou součástí naší společnosti, neotočíme se k nim zády.

Ukrajinská územní celistvost a svrchovanost jsou nedotknutelnými zásadami, o něž se opírá naše státnost. Děláme vše, co je v našich silách, a to jak na domácí, tak na na mezinárodní úrovni, abychom zvýšili tlak na Rusko a osvobodili Ukrajinu od okupantů. Navíc je to jediný způsob, jak zajistit bezpečnost nejen Ukrajiny, ale i celého světa.

Ihor Klymenko ministr vnitra Ukrajiny Do loňského ledna 2023 působil jako ukrajinský policejní prezident. Ministrem vnitra se stal poté, co při nehodě vrtulníku nedaleko Kyjeva tragicky zahynul jeho předchůdce Denys Monastyrskyj.



Narodil se v roce 1972 v Kyjevě, vystudoval Charkovskou vojenskou univerzitu a Univerzitu v Oděse. Získal magisterský titul na Dněpropetrovské státní univerzitě vnitřních věcí. Má také doktorát z psychologie. V devadesátých letech tři roky sloužil u ukrajinských pozemních sil. Foto: Ministerstvo vnitra Ukrajiny

Hodně se mluví o jisté únavě z války. Cítíte nějaký posun v náladách ukrajinské veřejnosti?

Myslím, že bychom měli spíše diskutovat o zintenzivnění některých politických procesů než o únavě z války na Ukrajině. Bohužel někteří politici využívají naši zemi, aby si zvýšili svůj politický rating. Samozřejmě to může mít určitý dopad na tempo a objem poskytování vojenské pomoci.

Všechny tyto věci vedou ke zhoršení situace na frontě. A nejhorší na tom je cena, kterou platíme - lidské životy. Přesto vidíme, že se vedoucí představitelé západních zemí snaží tuto situaci řešit. A my jsme jim za jejich úsilí velmi vděční. Jsme vděčni každému z našich partnerů za jejich pomoc. A nikdy jim to nezapomeneme.

Ukrajinu velmi podporuje i česká vláda. Osvědčila se jako dobrý partner?

Nepochybně. Chtěli bychom vyjádřit vděčnost české vládě za podporu statisíců ukrajinských občanů, kteří našli útočiště ve vaší zemi. Jsme v neustálém kontaktu s českým ministerstvem vnitra. Doufám, že se mi brzy podaří osobně se setkat s ministrem Vítem Rakušanem.

Máme toho spoustu, co spolu musíme probrat. Zrovna připravujeme podpis nové dohody o spolupráci mezi našimi zeměmi v boji proti organizovanému zločinu. Česká podpora roste a je stále silnější a to je pro nás v tak náročném období opravdu nesmírně cenné.

Když je řeč o organizovaném zločinu… Vyšetřujete i ty, kteří před rokem tajně pomohli Rusku připravit půdu pro invazi.

Přesně tak. Šlo o špiony, kteří se snažili proniknout do samotného srdce Kyjeva, chtěli paralyzovat práci státních orgánů. Prováděli nejrůznější podvratné činnosti. Snažili se sabotovat kritickou infrastrukturu země, blokovat a kontrolovat silnice. Na strategická místa umísťovali skryté kamery, označovali cíle pro ruské útoky a vytvářeli pasti na Ukrajince, kteří na ně reagovali.

Bohužel tady nemůžu být příliš konkrétní, ale od začátku války policejní vyšetřovatelé zahájili více než 3600 trestních řízení ve věci spolupráce s okupanty a více než 1100 osob již obvinili. Tento proces je poměrně časově náročný a zahrnuje spolupráci se zástupci ukrajinských tajných služeb. Děje se tak proto, aby nevinní nebyli potrestáni a viníci nepožívali imunity.

A takové případy poté řeší soud?

Po zadržení následuje podrobné vyšetřování a zjišťování motivů pachatele a pak se případ dostane do rukou soudu.

Váš předchůdce Denys Monastyrskyj, který loni v lednu zemřel při tragické letecké nehodě, byl jedním z nejdéle sloužících politických poradců prezidenta Volodymyra Zelenského. Jste si s prezidentem taky blízcí?

Naše vztahy s prezidentem Volodymyrem Zelenským byly vybudovány především na důvěře. Ministerstvo vnitra Ukrajiny působí jako důležitý orgán, který se podílí na odražení nepřítele na frontě a nese odpovědnost za bezpečnost.

Máme společně pravidelná zasedání, konference a další pracovní schůzky. Prezident má objektivní přehled o celé situaci, jasně nám definuje úkoly a my je konáme. Jsem mu nesmírně vděčný za jeho důvěru. Je mi ctí být členem vládního týmu v tak náročném období pro naši zemi.

Ruské válečné zločiny

Vaším hlavním úkolem je udržovat mír a bezpečnost uprostřed válečného teroru. To musí být extrémně náročné. Zvýšila se kriminalita?

Řekl bych, že bezpečnostní situace na Ukrajině zůstává na docela optimální úrovni. Navzdory aktivním bojovým akcím a neustálému ostřelování ze strany Rusů má ukrajinská policie dostatek kapacit a zkušeností, aby mohla nadále čelit trestné činnosti. Vyžaduje si to však maximální soustředění, koordinaci a odpovědnost.

Nejen já, ale všichni moji kolegové máme o hodně víc práce než před válkou. Naši policisté teď poskytují pomoc lidem při evakuaci před ruskou palbou, provádějí odminování a dokumentují válečné zločiny.

Jaké válečné zločiny vyšetřujete?

Každodenní ostřelování, zneužívání civilistů, nezákonné deportace a věznění.

A kolik jste už zahájili trestních řízení?

Od začátku války jsme jich zahájili více než 113 tisíc, a to ve věci trestných činů spáchaných ruskými vojáky a jejich komplici. Kromě toho se policisté podílejí i na odrážení agrese nepřítele, hlavně na východě a jihu země, kde je situace momentálně nejkritičtější.

Video: Jako kontinent jsme ve válce. Neřešme "greendealy" a zbrojme, tvrdí Černochová (23.1.2024)