Učitelka veřejně žádala Trumpa, aby její školu zbavil migrantů. Přišla o místo

před 5 minutami

Učitelka v Texasu přišla v úterý o místo poté, co v několika příspěvcích na sociální síti Twitter žádala po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby její školu zbavil imigrantů bez povolení k pobytu. Ačkoliv se domnívala, že vzkazy odeslala soukromě, zobrazily se na síti všem uživatelům. Informaci ve středu přinesl list The New York Times.

Učitelka v příspěvcích ze 17. května napsala, že její školský obvod Fort Worth je "nabitý" studenty z Mexika bez povolení k pobytu, kteří její školu "ovládli". Obvinila také hispánského zástupce ředitele z toho, že tyto žáky chrání před trestním stíháním. "Velice bych ocenila cokoliv, co byste mohl udělat pro odstranění ilegálů z Fort Worth," napsala. Výraz ilegál je The New York Times (NYT) považován za pejorativní označení imigrantů bez dokladů. Máme plno, vzkázal Trump od mexické hranice migrantům číst článek Do tweetu také napsala dvě telefonní čísla a ujistila prezidenta, že vystupuje pod svým pravým jménem. Jednomu z vyšetřovatelů poté řekla, že obdržela řadu zpráv, ve kterých ji lidé nazývali rasistkou, a nahlásila to proto na policii. V dalším vzkazu z 22. května napsala Trumpovi: "Vážně potřebuju kontakt na někoho tady ve Fort Worthu, kdo by aktivně vyšetřoval a odstraňoval ilegály, kteří jsou ve veřejném školství." Škola už chování učitelky dříve vyšetřovala, někteří studenti jí nařkli z pronášení rasistických poznámek. "Rád bych vás znovu ujistil o našem příslibu přivítat v obvodu každé dítě a přistupovat k němu důstojně a s úctou," reagoval na Facebooku na incident vedoucí místního školského obvodu. V roce 2018 uvedlo 35 procent obyvatel města Forth Worth, že je hispánského či latinskoamerického původu, což je jedno z nejvyšších čísel v USA. Ve zjitřené atmosféře okolo migrace vyvolala ve Spojených státech tato kauza značný rozruch. Trump se dlouhodobě snaží snížit počet migrantů mířících do USA přes mexickou hranici, kam posílá vojenské posily a hodlá podél hranice vybudovat bariéru. USA také pohrozily, že uvalí na veškeré zboží z Mexika pětiprocentní clo, pokud středoamerický stát nezastaví příliv migrantů do USA. Clo by se mělo postupně každý měsíc o dalších pět procentních bodů zvyšovat až na úroveň 25 procent. Spojené státy mají dnes s Mexikem o situaci jednat na vysoké úrovni. Trump uvalil na zboží z Mexika clo. Bude ho zvyšovat, dokud země nezastaví migraci číst článek