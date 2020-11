Trumpovo perné odcházení. Namočil se do kauz a čekají ho dluhy, žaloby i vyšetřování

Až Donald Trump za 50 dní odejde z Bílého domu, skončí také jeho imunita, která chrání americké prezidenty ve funkci proti žalobám a soudním sporům. Na Trumpa přitom po návratu do civilu čeká hned několik vyšetřování a možná vznesená obvinění. A také finanční starosti.

Teoreticky může být Donald Trump zažalován hned v den lednové inaugurace, kdy se jeho nástupce v Bílém domě Joe Biden po složení prezidentského slibu ujme úřadu. Bezprostřední nebezpečí pro Trumpa vyplývá z kauzy, ve které byl už před dvěma lety odsouzen jeho bývalý osobní právník Michael Cohen.

Mezi několika trestnými činy, ke kterým se Cohen doznal, byl i případ peněz, které v předvolební kampani vyplatil nejméně dvěma ženám za to, aby mlčely o svých údajných předchozích milostných aférách s Donaldem Trumpem.

Trump popírá, že by měl v celé věci jakoukoliv účast, Cohen ale tvrdí, že peníze vyplatil na přímý Trumpův příkaz. Žaloba proti Cohenovi mluví o Trumpovi jako o "Osobě 1". Ze strany prezidenta by šlo o porušení zákona o financování předvolebních kampaní a možná také o překročení daňových zákonů, za což by mohlo hrozit i vězení.

Trumpovou velmi dobrou nadějí ale podle komentátorů v tomto případě je, že jde o federální kauzu, jejíž pokračování závisí na ministerstvu spravedlnosti, tedy i na postoji nově zvoleného prezidenta Bidena. Americká média odhadují, že Biden nebude mít chuť v Trumpově možném stíhání pokračovat, aby si tím proti sobě nepostavil jeho voliče a republikány v Kongresu.

Biden už sám naznačil, že by na Trumpově stíhání neměl velký zájem. Letos v srpnu uvedl, že rozhodnutí by v každém případě nechal na ministerstvu spravedlnosti. Zároveň ovšem dodal, že to je "velmi, velmi neobvyklé a pravděpodobně ne příliš dobré pro demokracii mluvit o možném stíhání bývalého prezidenta".

Milost sám sobě?

Donald Trump by se mohl ještě před odchodem z Bílého domu pokusit pojistit tím, že by si jako prezident udělil milost. Američtí ústavní právníci se ale rozcházejí v tom, zda by to vůbec bylo možné, ještě nikdy předtím se to nastalo.

Richarda Nixona, který v roce 1974 musel v aféře Watergate rezignovat na prezidentský úřad a mohly mu hrozit žaloby, následně omilostnil jeho nástupce ve funkci a Nixonův předchozí viceprezident Gerald Ford.

Joe Biden už jasně řekl, že ani tímto způsobem by se nijak neangažoval. "Není to podle mě věc, která by příslušela prezidentovi, nařizovat vyšetřování nebo případ ukončit," uvedl Biden v létě, že milostí pro Trumpa by se nezabýval.

Je-li v Cohenově kauze pro Trumpa spíše výhodou, že jde o federální případ, tak v několika dalších vyšetřováních pro něho naopak může být přítěží, že jde o věci na úrovni státních nebo okresních prokurátorů, případně pak soudů. Tedy už bez možnosti, aby byly věci zastaveny "shora" federálním ministrem spravedlnosti, z tichého nebo jasného přání prezidenta. Na tato řízení se pak ani nevztahuje případná prezidentská milost.

Řekni, kde ty daně jsou?

Pro Trumpa je v tuto chvíli nejvážnější vyšetřování aktivit jeho společnosti Trump Organization, které už dva roky vede kancelář okresního prokurátora z Manhattanu Cyruse Vance. Trump s nástupem do Bílého domu předal vedení společnosti svým synům Donaldu Juniorovi a Ericovi, ale zůstal jejím hlavním majitelem.

Podle médií, která případ sledují, ještě nejsou jasná konkrétní obvinění, ale z dosavadních materiálů vyplývá, že by mohlo jít o pojišťovací a daňové podvody. A podle Kim Wehleové, bývalé federální prokurátorky, je nepravděpodobné, že by Cyrus Vance - po dvou letech svého vyšetřovaní, kdy se kromě jiného s Trumpovou daňovou firmou už soudí o získání jeho daňových přiznání - kauzu najednou nechal být.

Vyšetřování bude podle Kim Wehleové a dalších právníků s největší pravděpodobností pokračovat a může "civilistu" Trumpa skutečně ohrozit. "Tahle věc vypadá z hlediska možné trestní zodpovědnosti, například ve věci daní, pro Trumpa nejvážněji," uvedla Kim Wehleová pro rozhlasovou stanici NPR.

Aktivitami společnosti Trump Organization se navíc aktuálně zabývá také newyorská státní prokurátorka Letitia Jamesová. V občanskoprávním vyšetřování jde o možná nadhodnocení majetku pro pojistné účely a následně naopak o jeho podhodnocení z daňových důvodů.

Vedle těchto finančních a obchodních kauz může mít Trump navíc problém i se svými osobními záležitostmi. V New Yorku ho čekají dvě žaloby, které nezávisle na sobě podaly ženy, které měl Trump v minulosti sexuálně obtěžovat.

Podle jedné z nich, publicistky a spisovatelky E. Jean Carrollové, mělo jít dokonce o znásilnění. Druhá žena, Summer Zervosová, měla být Trumpem napadena, když účinkovala v jeho televizní show Apprentice (Máte padáka).

Trump nařčení obou žen rezolutně popírá a naopak se nevybíravě vyjádřil na jejich adresu. Obě teď Trumpa navíc žalují za pomluvu. A před nedávnem podala na prezidenta a jeho sourozence žalobu jeho neteř Mary L. Trumpová, která tvrdí, že ji rodina podvedla a připravila o peníze, když bylo vypořádáno dědictví po Trumpově otci Fredovi.

Právníci k tomu v amerických médiích upozorňují, že žádná podaná žaloba samozřejmě sama o sobě ještě neznamená, že Trump půjde k soudu. Ale už jen souběh případů, které se na Trumpa současně valí, pro něho bude velmi nepříjemný.

Soumrak prezidentských hotelů

"Už jen kvůli tomu, kolik jich je, bude velmi náročné tomu všemu najednou čelit," uvedla pro Washington Post bývalá federální prokurátorka Jessica Rothová, která nyní učí práva na vysoké škole.

Donald Trump navíc může mít po odchodu z Bílého domu velké finanční starosti. Federální daňový úřad (IRS) rozporuje jeho daňové odpisy ve výši 100 milionů dolarů a chce tuto sumu po Trumpovi. A dalších 400 milionů dolarů budou chtít v nejbližší době splatit věřitelé, u kterých se Trump zadlužil před nástupem do Bílého domu.

A i když už bývalý prezident USA bude moci začít znovu plnohodnotně podnikat v čele Trump Organization, odchodem z Bílého domu se mohou jeho zisky na druhé straně i snížit. V pěti letech předtím, než se stal prezidentem, utratili republikáni v jeho zařízeních (v hotelích, na golfových hřištích a jinde) dohromady 200 tisíc dolarů (téměř 4,5 milionu korun).

Po dobu Trumpova pobytu v Bílém domě útraty vystřelily vzhůru, dosud jde o 23 milionů dolarů (více než půl miliardy korun). S koncem Trumpova prezidentství mohou zase výrazně klesnout. Například svůj hotel nedaleko Bílého domu ve Washingtonu, kde se v posledních čtyřech letech ubytovávali nejen republikánští straníci, ale i některé zahraniční delegace, chce Trump podle amerických médií nyní prodat.

