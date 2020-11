Trump omilostnil svého exporadce. USA teď řeší, jestli vyhlásí beztrestnost i sobě

"Díkůvzdání je pro krocany speciální den. Asi ne úplně veselý," prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump, když slavnostně omilostnil vybraného krocana, jinak v USA tradiční sváteční pokrm. A o den později oznámil, že omilostní i svého bývalého poradce Michaela Flynna. Preventivní beztrestnost by ale Trump rád zařídil také pro sebe.

Soud Flynna potrestal za to, že lhal americké kontrarozvědce během vyšetřování kauzy ruských zásahů do prezidentských voleb v USA v roce 2016. V nich Trump porazil demokratku Hillary Clintonovou. Podle amerických zpravodajců volby prokazatelně provázela kampaň řízená přímo z Kremlu.

Flynn se podle vyšetřovatelů kvůli tomu setkával s velvyslancem Moskvy ve Spojených státech Sergejem Kisljakem.

Flynn schůzky nejprve popřel, pak lhaní přiznal a v posledním roce začal provinění znovu odmítat. Trumpova milost nyní znamená, že se jím přestanou zabývat soudy i ministerstvo spravedlnosti. "Mějte skvělé díkůvzdání a skvělý život," vzkázal mu Trump ve středu večer středoevropského času na svém Twitteru.

Podle amerických komentátorů se tak plní předpověď, že končící hlava státu se může pokusit ve zbytku času pomoct z dosahu spravedlnosti co nejvíce lidem. A to včetně sebe. Jak informoval zpravodajský server CNN, Trump se na způsob, jakým by to mohl udělat, dotazuje svých poradců už tři roky.

"Jednou o tom začal jeden z úředníků mluvit jenom proto, aby Trumpovu pozornost odvedl od jiného tématu, o kterém s ním nechtěl mluvit. Tak moc byl tou možností fascinovaný," popisují američtí novináři s odkazem na své zdroje v Bílém domě. Ten Trump povede ještě 55 dní.

Nyní se prezident vrátil k tématu i veřejně. Nečelí žádnému trestnímu stíhání, jeho cílem je milost preemptivní - udělená v očekávání, že by nějaký postih přijít mohl.

Trump ve středu sdílel twitterový příspěvek republikánského kongresmana Matte Gaetze, ve kterém byl záznam televizní diskuse o tom, že "levice prahne po krvi" a vedle "Flynna a krocana by měl Trump udělit milost každému, včetně sebe a své vlády".

Otázku, jestli to prezident může udělat, nyní řeší americká média i právní experti. Důvodem je především fakt, že žádný z minulých amerických prezidentů o ničem podobném neuvažoval, píše server CNN. Americká ústava udělení milosti sobě samému doslova nezakazuje, experti z amerického ministerstva spravedlnosti nicméně za vlády republikána Richarda Nixona v 70. letech vypracovali posudek, podle kterého to spíš možné není.

Milostí by se v případě konkrétního provinění zabývala americká justice, v případě sporu Nejvyšší soud. Tam mají republikáni po nedávných personálních obměnách převahu.

Komplikovanost takového procesu ale neznamená, že se o to Trump nepokusí, hodnotí američtí komentátoři. Mohl by například rezignovat krátce před oficiálním termínem nástupu nového prezidenta Joea Bidena, a moc by tak na krátkou dobu převzal viceprezident Mike Pence. Ten by jako jeho "pravá ruka" mohl Trumpovi udělit milost.

Z části podobné to bylo právě v Nixonově případě, kterému dal milost jeho nástupce Gerald Ford. Nixon ale neodcházel z úřadu cíleně proto, aby si zařídil beztrestnost. Jak navíc upozorňují experti, není jasné, proč by to Pence měl chtít udělat a jestli by se tím sám nevystavil hrozbě stíhání.

Několik Trumpových kauz

Motivací udělit si v předstihu milost má Trump několik. Zapletený je například do případu rozdávání úplatků ženám, které hrozily, že prozradí podrobnosti o svých vztazích s tehdy ještě prezidentským kandidátem. Ve vězení kvůli tomu skončil někdejší Trumpův právník Michael Cohen. Další vyšetřování by přicházelo v úvahu kvůli daním, jejichž placení se podle zjištění deníku New York Times Trump v minulosti různými způsoby vyhýbal.

Analytici připomínají i to, že samotná milost pro Flynna mohla být v konečném důsledku motivovaná snahou ochránit sám sebe, protože dostane z dosahu soudní moci člověka, jehož vyšetřování by mohlo odhalit další prezidentovy přešlapy.

Letos v červenci Trump také zmírnil trest svému někdejšímu poradci Rogeru Stoneovi. Ten byl odsouzen kvůli lhaní Kongresu, ovlivňování svědka a maření vyšetřování v souvislosti s vměšováním Ruska do prezidentských voleb 2016. Tedy stejným případem, s jakým souvisí i Flynnova kauza.

