Trumpovi blízká federální prokurátorka končí po 120 dnech ve funkci

Americká federální prokurátorka Lindsey Halliganová, která loni neúspěšně vznesla obvinění vůči dvojici odpůrců prezidenta Donalda Trumpa, končí po 120 dnech ve funkci.
Uvedla to v úterý ministryně spravedlnosti Pam Bondiová, která ukončila kontroverzní působení Trumpovy blízké spojenkyně, informovaly agentury AP a Reuters.
Halliganová po svém zářijovém jmenování nezískala potřebnou podporu Senátu a proto bylo její setrvání ve funkci omezeno na zmíněnou dobu 120 dnů. V úterý jí federální soudce David Novak nařídil, aby přestala používat titul federální prokurátorky a uvedl, že pokud by tak neučinila, bude ministerstvo spravedlnosti porušovat zákon. Jiný soud již dříve označil její jmenování za nezákonné.
Bývalá poradkyně Bílého domu bez předchozích zkušeností v oblasti trestního práva byla do čela jednoho z nejprestižnějších a nejdůležitějších úřadů ministerstva spravedlnosti jmenována v září.
Prozatímní prokurátorkou se stala poté, co byl její předchůdce Erik Siebert fakticky donucen odstoupit pod tlakem Trumpovy administrativy, aby vznesl obvinění proti někdejšímu šéfovi Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové, napsala AP.
Comey i Jamesová vedli s Trumpem spory a byli delší dobu terčem jeho verbálních výpadů. Halliganová po svém jmenování formálně obvinila Comeyho ze lživé výpovědi a maření vyšetřování v Kongresu a Jamesovou z porušení zákona při údajném hypotečním podvodu. Právníci Jamesové a Comeyho poté napadli zákonnost jmenování federální prokurátorky Halliganové, která obvinění vznesla. Soud z tohoto důvodu obvinění obou Trumpových odpůrců zrušil.
Comeyho právníci argumentovali tím, že rozhodnout o Siebertově nástupci by měli soudci federálního okresního soudu. Trump ale místo toho nominoval Halliganovou a veřejně vyzval ministryni spravedlnosti Bondiovou, aby zakročila proti jeho odpůrcům, když na své sociální síti Truth Social napsal, že musí být dosaženo spravedlnosti.
