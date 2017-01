Zeď mezi USA a Mexikem bude. Kdo ji ale zaplatí? Přečtěte si nejdůležitější otázky a odpovědi

před 53 minutami

"Národ bez hranic není národ. Spojené státy ode dneška získávají zpět kontrolu nad svými hranicemi," prohlásil ve středu americký prezident Donald Trump. A vzápětí podepsal příkaz ke stavbě zdi na mexické hranici. Coby nová hlava Spojených států tím do světa poslal jasný vzkaz: sliby plním, zeď bude, a to co nejdříve. Kdo ji ale nakonec zaplatí? Kolik bude stát a co na to Mexičané? Projděte si nejdůležitější otázky a odpovědi.

Jak nyní vypadá mexicko-americká hranice?

Celá hranice měří 3200 kilometrů.

Už v 90. letech na ní nechala někdejší americká vláda v čele s Billem Clintonem vystavět plot, který měl zabránit nelegálním přechodům hranic a pašování drog.

Podle serveru BBC už celkově vyšel na více než sedm miliard dolarů (zhruba 176 miliard korun). Přerušovaná bariéra nyní dosahuje délky zhruba 1000 kilometrů, a lemuje tak asi třetinu hranice. Zbytek hlídají pohraniční stráž, bezpečnostní kamery a čidla.

Jak by měla zeď vypadat?

Během předvolební kampaně Donald Trump opakovaně zdůrazňoval, že postaví zeď. Později obrátil a hovořil o tom, že by mělo jít spíše o plot, který povede jen některými oblastmi. Letos v lednu ale veřejnost znovu "ujistil", že se zdi dočkají.

Celkem 2000 kilometrů dlouhá a dvanáct až patnáct metrů vysoká stavba by měla být z betonu, zapuštěná hluboko do země a obehnaná ostnatými dráty.

Kolik peněz bude zeď stát?

Podle Donalda Trumpa by se měla celková cena pohybovat mezi 10 až 12 miliardami dolarů (asi 250 až 300 miliard korun).

Někteří odborníci hovoří ale o ještě vyšších částkách, které se můžou vyšplhat až ke 30 miliardám dolarů (asi 750 miliard korun).

Kdo stavbu zaplatí?

Trump v minulosti tvrdil, že za zeď zaplatí Mexiko. Případně Spojené státy s tím, že jižní soused náklady později proplatí. Není ale úplně jasné, jak by k tomu Mexičany donutil.

V minulosti Trump taky pohrozil zrušením víz pro Mexičany, pokud jejich země do stavby neinvestuje. A pohrával si i s možností zdražení nejrůznějších poplatků – ať už za podání žádosti o vízum, nebo za vydání krátkodobých povolení k přechodu hranic.

Po svém zvolení prezidentem ale neurčitě řekl, že Mexiko "v nějaké formě zaplatí, ale bude to komplikované". Mexický prezident Enrique Peňa Nieto trvá na tom, že jeho země do stavby nevloží žádné peníze.

Kdy by měla zeď stát?

Podle Trumpa by měla zeď vzniknout, "co nejdříve to bude možné". Exekutivní příkaz ke stavbě vydal tuto středu. Televizi ABC navíc řekl, že stavbu zdi lze očekávat během několika měsíců.

Čeho se boji Mexičané?

Obyvatelé Mexika vnímají Spojené státy jako místo, kde je čeká kvalitnější život – včetně lepších pracovních příležitostí. Mnoho lidí se tak bojí, že se svého snu budou muset vzdát.

Mexičané, jejichž příbuzní pracují v USA a posílají jim peníze domů, se navíc obávají, že by o finance mohli přijít. Trump v minulosti mimo jiné pohrozil, že pokud Mexiko za zeď nezaplatí, zastaví tok peněz, který putuje od migrantů v USA přes hranice na jih.

Jakých dalších kroků se mají migranti obávat?



Trump proti přistěhovalcům ostře vystupoval během celé předvolební kampaně.

Podpořil vyhoštění 11 milionů všech nelegálních imigrantů, kteří na území Spojených států podle odhadů žijí (Mexičané z toho tvoří asi polovinu). Požadoval také, aby se zrušilo udělování občanství dětem, které se ilegálním přistěhovalcům v USA narodí.

Přijímání uprchlíků ze Sýrie a dalších blízkovýchodních zemí chce Trump dočasně kompletně zastavit.

V úřadu prezidenta už stihl zastavit dotace městům, která odmítají věznit nebo deportovat nelegální imigranty.

Trump orders construction of a wall along the 2,000-mile US-Mexico border, angering Mexico https://t.co/0AmBfmy8wQ pic.twitter.com/P5k0gXKQtz — AFP news agency (@AFP) January 26, 2017

autor: Adéla Očenášková