před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump se v pátek na okraj summitu G20 sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem, kterému v nadsázce řekl, aby se "zbavil novinářů". "Fake news jsou dobrý pojem, ne? Vy s nimi v Rusku takový problém nemáte, my ano," dodal šéf Bílého domu. Na to mu Putin v angličtině odpověděl, že i v jeho zemi se falešnými zprávami musí potýkat. Trump zároveň lídrovi Ruska sarkasticky řekl, aby se nevměšoval do prezidentských voleb ve Spojených státech. Podle zahraničních médií tak učinil po otázce jednoho z reportérů, jestli bude tohle téma s Putinem řešit. "Ano, samozřejmě že budu," odvětil pobavený Trump.