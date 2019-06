Liberalismus je překonaný, prohlásil Putin. Ukázal i na Trumpa

iberalismus je podle ruského prezidenta Vladimira Putina překonaný. Prohlásil to v dnes zveřejněném rozhovoru s listem Financial Times s tím, že to dokazuje růst protisystémových hnutí v Evropě, ale i zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.

Lidé se podle šéfa Kremlu odvrátili od imigrace, otevřených hranic a multikulturalismu. Rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové přijmout přes milion běženců považuje Putin za kardinální chybu.

"Můžeme kritizovat Trumpa za jeho záměr postavit zeď mezi Mexikem a USA. Může to být za hranou. Ano, možná ano. Neobhajuji to. Ale musel udělat něco, aby zastavil příliv migrantů a narkotik," řekl Putin. "Nikdo nic nedělá. Říkají, že tohle je špatné, ale toto je špatné také. Tak mi řekněte, co je dobré? Co by se mělo udělat? Nikdo nic nenavrhuje," dodal s tím, že Trump alespoň nějaké řešení hledá.

"To samé se děje v Evropě. Rozebíral jsem to s mnoha kolegy, ale nikdo nemá odpověď. Říkají, že nemohou zastávat tvrdý přístup z různých důvodů. Proč přesně? Prostě tak. Máme zákony, říkají. No tak ty zákony změňte," uvedl Putin.

Ruský prezident řekl, že obdobné problémy má i Rusko, neboť má otevřené hranice s bývalými sovětskými republikami. "Ale lidé z nich aspoň mluví rusky," sdělil s tím, že Rusko podniká řadu kroků, aby migrační situaci řešilo. Jako příklad zmínil výuku ruštiny či zpřísnění zákonů, aby se zajistilo, že migranti musí ruská pravidla, zvyky i kulturu respektovat.

V této souvislosti poznamenal, že liberální myšlenky předpokládají, že není třeba nic dělat. "Migranti mohou zabíjet, loupit a znásilňovat, protože jejich práva jako migrantů musí být chráněna. Co je to za práva? Každý zločin musí být potrestán," řekl.

Putin v rozhovoru zmínil i případ otravy někdejšího důstojníka ruské vojenské rozvědky a britského špeha Sergeje Skripala a jeho dcery Julije nervově paralytickým jedem novičok v britském městě Salisbury loni v březnu. Londýn z činu obvinil Moskvu, ta to ale odmítla.

"Zrada je tím nejhorším zločinem a zrádci musí být potrestáni. Neříkám ale, že incident v Salisbury je cestou, jak to udělat. Vůbec ne. Ale zrádci musí být potrestáni," zdůraznil. Zároveň dodal že Skripala již Rusko potrestalo. "Byl zadržen, uvězněn a ve vězení nějaký čas strávil. Svůj trest dostal. Proto už nebyl na hledáčku. Proč by se o něj někdo vůbec zajímal?" řekl Putin.