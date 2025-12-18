Trump věří, že Putin chce celou Ukrajinu. Jeho oblíbenkyně šokovala svou upřímností

Donald Trump má podle své nejbližší spolupracovnice „osobnost alkoholika“, viceprezident J. D. Vance je „konspirační teoretik“ a Elon Musk „podivín užívající ketamin“. Šéfka kanceláře Bílého domu Susie Wilesová v mimořádně otevřených rozhovorech pro magazín Vanity Fair nečekaně poodhalila zákulisí Trumpovy administrativy. Sama však později článek označila za zavádějící a vytržený z kontextu.
V jedenácti rozhovorech, které Wilesová poskytla pro Vanity Fair od Trumpova lednového návratu do Bílého domu, se dotkla jak zahraniční politiky, tak vnitřních vztahů v administrativě.
V srpnu například uvedla, že Donald Trump je přesvědčený, že ruský prezident Vladimir Putin neusiluje pouze o část Ukrajiny, ale o ovládnutí celé země. V tom se podle ní rozchází s některými poradci, kteří se domnívají, že by se Putin mohl spokojit se ziskem východních oblastí napadené země.
„Odborníci se domnívají, že kdyby (Putin) získal zbytek Doněcké oblasti, byl by spokojený. Donald Trump si ale myslí, že chce celou zemi,“ uvedla Wilesová.
Podle Vanity Fair však Trump není jediným členem administrativy, který tento názor sdílí. Podobné podezření měl – alespoň ještě v říjnu – i ministr zahraničí Marco Rubio.
„Na stole jsou teď nabídky, které by v podstatě zastavily tuto válku na současných liniích dotyku. Ty zahrnují značné části ukrajinského území, včetně Krymu. A Rusové to pořád odmítají. A tak si člověk začne klást otázku, jestli to, co ten chlap skutečně chce, není celá země,“ řekl Rubio.
„Trump má osobnost alkoholika“
Osmašedesátiletá ředitelka kanceláře Bílého domu patří k Trumpovým nejbližším spolupracovníkům. Loni vedla jeho úspěšnou prezidentskou kampaň a prezident si ji natolik oblíbil, že ji během mítinku minulý týden familiárně označil za „Susie Trumpovou“.
Právě význam této pozice dává jejím výrokům mimořádnou váhu. V rozhovorech totiž poodhalila vnitřní rozpory i nevybíravě ohodnotila členy prezidentovy administrativy.
O samotném Trumpovi uvedla, že přestože je abstinentem, má podle ní „osobnost alkoholika“. Schopnost s ním pracovat přičítá své zkušenosti z dětství, kdy vyrůstala s otcem alkoholikem. „Alkoholici mají zesílené rysy osobnosti, takže jsem tak trochu expertka na velké osobnosti,“ uvedla.
Trump se Wilesové později zastal v rozhovoru pro deník New York Post. "Ne, ona měla na mysli, že já – víte, já nepiju alkohol, to ví každý – ale často jsem říkal, že kdybych pil, byla by u mě velká pravděpodobnost, že bych se stal alkoholikem. Říkal jsem to o sobě mnohokrát, opravdu," uvedl prezident.
„Konspirační teoretik“ J. D. Vance
Viceprezidenta J. D. Vance Wilesová označila jako „konspiračního teoretika“ a nastínila, že jeho proměna z Trumpova kritika v loajálního spojence byla motivována spíše politickým pragmatismem než zásadami.
Vance se však Wilesové veřejně zastal a novinářům řekl, že vždy obdivoval její autentičnost a názorovou konzistenci. „Nikdy jsem nepozoroval, že by byla k prezidentovi USA neloajální,“ řekl.
Elon Musk jako „otevřený uživatel ketaminu“
Wilesová rovněž popsala frustraci z miliardáře Elona Muska, který byl začátkem roku pověřen drastickým zeštíhlením federálních úřadů a hromadným propouštěním zaměstnanců. „Je to opravdu podivín - jak to u géniů bývá. Není to zrovna užitečné, ale je prostě svůj,“ řekla.
Když Musk sdílel příspěvek, v němž tvrdil, že Stalin, Mai a Hitler nezavraždili miliony lidí, ale že to udělali státní zaměstnanci, Wilesová to komentovala slovy: „Myslím, že to bylo ve chvíli, kdy mikrodávkoval“ (takzvaný microdosing je užívání velmi malých dávek drog s cílem dosáhnout lepšího soustředění, kreativity apod. – pozn. red.). Na doplňující otázku, o jakou drogu se jedná, odpověděla: „Je to otevřený uživatel ketaminu.“
Musk přiznal, že ketamin skutečně před několika lety zkoušel, popřel však jeho nedávné užívání. Proti tomuto výroku v článku Vanity Fair se ohradila i sama Wilesová s tím, že by „nikdy nic takového neřekla“. Podle nahrávky, kterou magazín poskytl deníku The Times, však Wilesová tato slova skutečně pronesla.
Trumpovo jméno v „Epstein files“
Rozhovory se dotkly i kauzy sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina, která po návratu Trumpa do Bílého domu začala opět rezonovat Spojenými státy. Wilesová uvedla, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová podle ní „zcela zpackala“ svá počáteční nakládání s Epsteinovými spisy.
Uvedla také, že ona sama dokumenty četla, a připustila, že Trumpovo jméno se v nich objevuje. Zároveň však zdůraznila, že „ve spisech není nic, co by naznačovalo, že by dělal něco hrozného“.
Na dotaz ohledně Trumpových dlouholetých tvrzení, že bývalý prezident Bill Clinton navštívil Epsteinův ostrov, Wilesová řekla: „Neexistují žádné důkazy.“ Na dotaz, zda je ve spisech na Clintona cokoli kompromitujícího, dodala jednoznačně: „V tomhle se prezident mýlil.“
