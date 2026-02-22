Trump oznámil, že posílá do Grónska nemocniční loď. Není jasné, co ho k tomu vedlo

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní částí Dánska, ale současný šéf Bílého domu o něj usiluje. O vyslání plavidla informoval v noci na neděli na své sociální síti Truth Social.
Bezprostředně po oznámení nebylo jasné, co vedlo k tomuto rozhodnutí ani to, kdy by mělo plavidlo na místo dorazit, podotkl list The Wall Street Journal (WSJ). Nuuk ani Kodaň zatím nereagovaly.
„Ve spolupráci s fantastickým guvernérem Louisiany Jeffem Landrym, pošleme do Grónska skvělou nemocniční loď, aby se postarala o mnoho lidí, kteří jsou nemocní a nedostávají tam péči. Je na cestě!!! Prezident DJT,“ napsal Trump v příspěvku na sociální síti. Další informace neposkytl, sdělení doprovodil obrázkem, který agentura AFP označila za zjevně generovaný umělou inteligencí (AI).
Zobrazuje podle ní americké plavidlo pojmenované Mercy, jak pluje směrem k zasněženým horám na obzoru. Americké námořnictvo má dvě nemocniční lodě: plavidla Comfort a Mercy, obě jsou v současné době v loděnici v Alabamě, podotkl WSJ. Trump podle něj zveřejnil zprávu po setkání s Landrym, kterého loni jmenoval zmocněncem pro Grónsko.
Není jasné, proč obyvatelé Grónska potřebují nemocniční loď, podotkl The Wall Street Journal a upozornil, že v Grónsku je zdravotní péče poskytována bezplatně. AFP upozornila na to, že Trump nezmínil, koho měl namysli, když psal o nemocných lidech bez péče.
Svůj příspěvek zveřejnil několik hodin poté, co dánské velitelství pro Arktidu informovalo o tom, že vrtulník dánské armády v sobotu evakuoval nemocného člena posádky americké ponorky, která se plavila u břehů Grónska.
Trump v poslední době zvýšil tlak ve snaze získat Grónsko. Nuuk i Kodaň americké požadavky na předání ostrova USA opakovaně odmítly. Prezident potřebu získání Grónska zdůvodňoval americkou bezpečností a rostoucím vlivem Číny a Ruska v Arktidě. Po určitý čas dokonce odmítal vyloučit vojenskou operaci s cílem Grónsko získat. V lednu nakonec po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem řekl, že dosáhl rámcové dohody o Grónsku. Nedávno NATO zahájilo misi, jejímž cílem je posílit roli aliance v oblasti.
ŽIVĚPři výbuchu ve Lvově zahynula třiadvacetiletá policistka, starosta mluví o terorismu
Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin.
Snape i Harry z Lásky nebeské. Rickman byl bytostný kavalír a empatický intelektuál
Před 80 lety se v Londýně narodil Alan Rickman. Britský herec s nezaměnitelnou barvou hlasu a chladnou elegancí, o němž kolegové říkali, že byl nezlomným humanistou, hrál s aristokratickou grácií. Před deseti lety však předčasně odešel, v pouhých 69 letech zemřel na rakovinu.
Nejžádanější dívka her i strach z výtahu. Sportovci pod pěti kruhy sršeli vtipem
Na olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo nešlo jen o sportovní výsledky, ale odehrálo se i hodně vtipných momentů.
Po Měsíci přišel tvrdý pád. Neznámé i opomíjené příběhy dvanácti slavných astronautů
Dvanáct hrdinů, kteří viděli Zemi jako křehkou modrou kouli v nekonečné temnotě, se stali symbolem lidského triumfu. Jenže jejich největší výzva nakonec nezačala na lunárním povrchu, nýbrž po návratu domů. Deprese, duchovní probuzení, umělecká transformace i skandály. Co se stane, když dosáhnete vrcholu, ze kterého už opravdu není kam stoupat? Příběhy astronautů ukazují, jak sláva někdy nestačí.