Trump má zkažený advent. Kvůli ruské kauze, saúdskému princi i vlastnímu byznysu

Středeční státní pohřeb 41. amerického prezidenta George H. W. Bushe byl klidem zbraní na americké politické scéně. Na krátký čas prakticky utichl i twitterový účet současného prezidenta Donalda Trumpa. Byl to ale spíš klid před bouří.

"Falešné zprávy - nepřátelé lidu," hlásal Trump na Twitteru ve čtvrtek večer, jen několik hodin poté, co byl Bush pochován v Texasu.

Trump tím mířil na poslední vývoj v tzv. ruské kauze, ve které zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller pátrá, zda Trumpův tým nespolupracoval s Rusy na jejich vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

FAKE NEWS - THE ENEMY OF THE PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

V posledním dnech Mueller přišel s novými a pro Donalda Trumpa potenciálně nebezpečnými informacemi. V pondělí vyšetřovatel oznámil, že výměnou za "podstatnou pomoc z první ruky" navrhuje co nejnižší trest pro generála Michaela Flynna.

Flynn, který byl Trumpovým blízkým spolupracovníkem v kampani v roce 2016 a následně se stal prezidentovým poradcem pro národní bezpečnost, byl loni vůbec prvním člověkem z Trumpova bezprostředního okolí, který uvízl v síti vyšetřování.

Z místa poradce pro národní bezpečnost musel po třech týdnech odstoupit, když se ukázalo, že lhal americkému Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) právě o svých kontaktech s Rusy. Nyní Mueller uvedl, že s Flynnem vedl celkem 19 výslechů. A vzhledem k pomoci, kterou mu prý Flynn poskytl, teď vyšetřovatel navrhl, aby byl ušetřen vězení.

Podle právníků, kteří kauzu v médiích komentují, to není pro prezidenta Trumpa vůbec dobrá zpráva. "Je hodně pravděpodobné, že padnou další obvinění a že půjde o známá jména," uvedl právník Mark Zauderer pro list Financial Times. "Mohl by to být někdo, kdo byl vysoko v kampani, nebo by to mohl být člen (Trumpovy) rodiny," uvažuje Zauderer.

"Devatenáct výslechů, to je opravdu hodně. A je jasné, že Flynn věděl dost toho, co Muellera zajímá. Jeho blízkost k Trumpovi, postavení v kampani…, to musí být pro Muellera hodně zajímavé," citovala stanice NPR Petera Zeidenberga, bývalého federálního prokurátora.

Apartmá pro Putina

Pro prezidenta je potenciálně nebezpečné i nové svědectví jeho bývalého osobního právníka Michael Cohena. Ten už dříve přiznal, že na začátku Trumpovy předvolební kampaně s jeho vědomím jednal s Rusy - a to s nejbližším okolím prezidenta Vladimira Putina - o možné výstavbě Trumpova hotelu v Moskvě.

Minulý týden ale Cohen přiznal, že lhal, když původně tvrdil, že tato jednání skončila už v lednu 2016. Ve skutečnosti prý pokračovala až do června 2016, tedy do chvíle, kdy Trump měl za sebou vyhrané primárky a byl už kandidátem republikánů na prezidenta.

Cohen kromě jiného uvedl, že součástí podnikatelského záměru byla i možnost, že by Vladimir Putin v hotelu dostal zadarmo luxusní apartmá v hodnotě 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun), aby to pak přilákalo movité nájemce.

Podle právníků tím Trump nejspíš neporušil zákon, ale politicky mu to může přitížit. Potvrzuje se, že Trump do pokročilé fáze své předvolební kampaně kalkuloval s tím, že pokud mu souboj o Bílý dům nevyjde, tak to alespoň zhodnotí ve svém podnikání.

Prezidentský hotel pro V.I.P. návštěvy

Právě jeho podnikatelské aktivity jsou pro prezidenta zdrojem ještě jiného, a to zcela aktuálního problému. U dvou soudů, ve Washingtonu a v sousedním Marylandu, se řeší žaloby, podle kterých Trump porušuje jeden ze článků americké ústavy. Ten říká, že nesmí přijímat peníze ani žádnou jinou materiální pomoc či výhody od zahraničních vlád.

Trump má vlastnický podíl v hotelu nedaleko Bílého domu, který otevřel jen několik měsíců před svým vítězstvím ve volbách. Od Trumpova nástupu do úřadu se v hotelu pravidelně ubytovávají zahraniční delegace, přičemž někteří cizí diplomaté v médiích připustili, že si tím zcela záměrně chtějí prezidenta naklonit. Například vláda Saúdské Arábie už v hotelu utratila 270 tisíc dolarů (přes šest milionů korun).

Podle výše zmíněných žalob se ale Trump ocitl v protiústavním střetu zájmů. Ministerstvo spravedlnosti navrhlo, aby byly žaloby zamítnuty, soudy však potvrdily, že řízení může pokračovat.

V zatím posledním vývoji, jak tento týden informovala americká média, si zástupci obou žalobců soudním příkazem vyžádali doklady o účetnictví a další informace z několika firem, které včetně hotelu spadají pod společnost Trump Organization. Donald Trump po vítězství ve volbách předal její vedení svým synům, ale stále má kontrolu nad jejím majetkem.

Brian Frosh, který požaduje vydaní dokumentů v marylandské kauze, předpokládá, že na základě soudních příkazů získá "detailní informace o platbách, které prezidentovy podniky získaly od vlád ze zemí, jako je Indie, Čína a Saúdská Arábie".

"Není moc pochyb o tom, že Donald Trump přijímá dávky, které ústava zakazuje," uvedl Frosh pro list Washington Post.

Prezidenta Trumpa tak evidentně nečeká klidný adventní čas. A to tím spíše, že výše zmíněná Saúdská Arábie je pro něho zdrojem ještě jednoho problému.

Princ, který dělá potíže

Kvůli kauze zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího se proti Trumpovi postavili jeho vlastní republikáni v Senátu, kterým vadí prezidentův údajně příliš shovívavý postoj k saúdskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi.

Podle Trumpa se totiž neprokázalo, že by princ byl za vraždu přímo zodpovědný. "Šance, že by se to takto organizovaně odehrálo bez korunního prince, je nulová, nulová," uvedl však republikánský senátor Lindsey Graham po úterním briefingu za zavřenými dveřmi s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou.

Graham je obecně jedním z nejsilnějších podporovatelů prezidenta Trumpa. Ale v této otázce jde proti němu. V Senátu se připojil k dalším 13 republikánům, kteří společně s demokraty na podnět levicového senátora Bernieho Sanderse odhlasovali návrh zákazu vojenské podpory, kterou USA nyní poskytují Saúdské Arábii v Jemenu.

Graham chce navíc navrhnout takřka úplný zákaz prodeje amerických zbraní do Saúdské Arábie. To by už Trumpovi, pro kterého je Saúdská Arábie jedním z klíčových spojenců na Blízkém východě, mohlo hodně zkomplikovat vztah s Rijádem.

"Saúdská Arábie je strategický partner, je to spojenectví, které by se mělo zachovat, ale ne za každou cenu," říká však senátor Graham. Podle něho a dalších senátorů by USA neměly Saúdům prodávat zbraně, pokud bude zemi nadále řídit korunní princ bin Salmán.

Video: Na smuteční bohoslužbu za George Bushe staršího dorazil Donald Trump a jeho někdejší sokyně Hillary Clintonová