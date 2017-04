Tillerson u Putina: "Americko-ruské vztahy jsou na nízkém bodě". Podle Moskvy horší než za Obamy

před 21 minutami

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v Moskvě jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a se šéfem diplomacii Sergejem Lavrovem. Schůzky proběhly za dramatického propadu původních nadějí na zlepšení americko-ruských vztahů. Američané chtějí, aby Rusko v Sýrii přestalo podporovat Bašára Asada, který je podle nich zodpovědný za útok chemickými zbraněmi, při kterém minulý týden v Sýrii zahynulo až 90 civilistů. Moskva tvrdí, že USA nemá žádné důkazy a následný americký raketový útok na syrskou vojenskou základnu považuje za porušení mezinárodního práva. Tillersonova jednání žádný pozitivní průlom nepřinesla.

Moskva - Uprostřed prudkého propadu velkých nadějí na lepší vzájemné vztahy, se americký ministr zahraničí Rex Tillerson ve středu v Kremlu setkal, jako dosud nejvyšší zástupce administrativy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Ještě před dvouhodinovou schůzkou s Putinem, která skončila v osm večer moskevského času, vedl Tillerson prakticky celodenní jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Závěrečná společná tisková konference obou ministrů okamžitě ukázala, že na příčinu krize, která připomíná napjaté okamžiky studené války, mají obě strany stále zcela protichůdné názory.

"Útok chemickými zbraněmi v Sýrii byl plánován, řízen a proveden syrskými vládními jednotkami," potvrdil Tillerson americké přesvědčení, že za chemický útok, při kterém minulý týden 4. dubna v západní Sýrii ve městě Chán Šajchún zahynulo takřka 90 lidí, včetně mnoha dětí, je zodpovědný režim prezidenta Bašára Asada.

V odvetě za použití chemických zbraní pak USA o tři dny později provedly raketový útok na vojenskou základnu, z které podle nich odstartovala letadla syrské armády s chemickými zbraněmi.

Podle Lavrova se ale neprokázáno, jak k použití chemických zbraní došlo."Toto je samozřejmě věc, kde jsou naše názory rozdílné," uvedl Lavrov.

Rusko se podle něho nesnaží nikoho chránit, ale požaduje nezávislé vyšetření celého tragického incidentu.

Prakticky nulová shoda

Bylo zřejmé, že oba ministři se tiskové konferenci mírnili nejostřejší jazyk a kritiku, kterou si obě strany v předchozích dnech na dálku vyměnily. Zároveň ale bylo jasné, že protichůdné pozice se nijak výrazně neposunuly.

USA chtějí, aby se Rusko vzdalo podpory Asadova režimu. Na cestě do Moskvy americký ministr uvedl, že je zřejmé, že vláda "Asadovy rodiny se chýlí ke konci".

Rusko si podle něho samo musí vybrat, na čí straně chce být. "Doufám, že ruská vláda pochopí, že se spojili s velmi nedůvěryhodným partnerem Bašárem Asadem."

Těsně před příjezdem Tillersona do Moskvy americké tajné služby navíc zveřejnily svůj závěr, podle kterého se Rusko snažilo Asadovi pomoct utajit nasazení chemických zbraní.

"My v Sýrii naše naděje nevkládáme ani do Asada, ani do žádné jiné osoby," odmítl Lavrov na tiskové konferenci, že by Rusko v celém syrském konfliktu někoho konkrétního zaštiťovalo.

A ještě před začátkem celých středečních jednání Lavrov Washington varoval před dalšími možnými "nezákonnými" útoky proti Asadovi.

"Je naprosto zásadní vyvarovat se opakovaní takových akcí," uvedl Lavrov. Podle Moskvy byl americký raketový útok porušením mezinárodních dohod a "aktem agrese proti suverénní zemi".

Skromné kompromisy

Osobní jednání Tillersona s Lavrovem a následně s Putinem nicméně přinesla několik kompromisů.

Podle Lavrova by prezident Putin mohl souhlasit s obnovením výměny vzájemného informování o vojenských leteckých aktivitách v Sýrii. V reakci na americký útok Moskva tuto aktivitu, která má předejít nechtěné vojenské kolizi, vypověděla.

Podle Tillersona obě země také ustanoví "pracovní skupiny", které budou hledat způsoby, jak zmírnit současné napětí. Obě strany rovněž chtějí spolupracovat v odporu proti severokorejskému vojenskému jadernému programu.

Toto však byly zároveň všechny pozitivní informace společné tiskové konference, která se pak navíc dotkla dalšího aktuálního sporného tématu.

Přesvědčení amerických tajných služeb, že Rusko se vměšovalo do loňské americké prezidentské kampaně.

Ruské (ne)vměšování

"Spojené státy jsou si vědomi vážnosti ruského zasahování do amerických voleb. A je jisté, že Rusko si to uvědomuje také," uvedl Tillerson.

Podle Lavrova ale neexistují žádné důkazy, že by se takové aktivity skutečně odehrály.

Týden, který uplynul od chemického zásahu proti civilistům a od následného amerického raketového útoku, zcela vygumoval dosavadní předpoklady, že obě strany chtějí aktivně usilovat o svého druhu nový americko-ruský "reset".

Po celou předvolební kampaně a ještě pak i po nástupu do Bílého domu prezident Donald Trump avizoval, že chce s Vladimirem Putinem začít na čistém stole. Rovněž ruský prezident vykazoval velkou otevřenost. Nechal například bez reakce, když Trumpův předchůdce Barack Obama loni v prosinci u USA vypověděl skupinu ruských diplomatů a rozvědčíků.

Počítalo se také s tím, že Trump a Putin se poměrně brzo osobně setkají. Teď je ale zřejmé, že nejdříve to bude v červenci, u přiležitosti jednání skupiny G20 v Německu.

A o tom, jak jejich vztah mezitím degraduje, svědčila středeční vyjádření, která si těsně před Tillersonovým jednáním v Moskvě vyměnili přes média.

Asad je "zvíře"

Trump obvinil Putina, že je spoluzodpovědný za syrskou krizi. V rozhovoru pro televizi Fox News nazval Bašára Asada "zvířetem", jehož režim byl zachráněn ruskou intervencí v Sýrii.

"A upřímně, Putin podporuje osobu, která je opravdovým zlem. A to je podle mě pro Rusko velmi špatné," prohlásil Trump.

Putin ale současnou situaci v ruské televizi Mir přirovnal k roku 2003. "Velmi mi to připomíná události roku 2003, kdy americký zástupce v Radě bezpečnosti OSN ukazoval údajné chemické zbraně v Iráku," uvedl Putin.

"A přesně to samé" se podle něho děje nyní. Americko-ruské vztahy jsou podle Putina nyní horší, než byly za Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

"Lze říct, že úroveň důvěry, zvláště ve vojenské rovině, se nezlepšila, ale spíše degradovala," řekl Putin v televizi Mir.

Což na tiskové konferenci, která uzavřela jeho dlouhý jednací den v Moskvě, potvrdil i americký ministr zahraničí Rex Tillerson.

Nedůvěra jaderných velmocí

"Současné americko-ruské vztahy jsou na nízkém bodě, důvěra je nízko ," prohlásil ministr.

Podle Tillersona "nemohou dvě světové jaderné velmoci mít takové vztahy". Středeční jednání v Moskvě ale nenaznačila žádné možné dramatické zlepšení.

V roce 2013 udělil Vladimir Putin v Moskvě Rexu Tillersonovi, který by tehdy šéfem americké společnosti ExxoMobil, čestné ocenění Přítel Ruska. Jenže mezinárodní politika a vrcholná diplomacie jsou zdaleka složitějším disciplínami než obchodní a investiční dohody.

Ve středu nechal prezident Putin amerického ministra zahraničí celý den v nejistotě, než se rozhodl, že se s ním během jeho návštěvy v Moskvě vůbec setká.

autor: Daniel Anýž

