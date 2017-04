Izraelský expert: Pozemní invazi do Sýrie Američané zatím nechystají. Byl to jen výstražný signál

před 8 minutami

Podle izraelského bezpečnostního experta Amose Yadlina nechystají USA po pátečním raketovém útoku na syrskou armádu další větší vojenské akce. "Byl to jen signál, že Trump není jako jeho předchůdce Barack Obama a nepřátelé si musí uvědomit, že Spojené státy mají nyní jiného vůdce," tvrdí Yadlin, který působil ve vysokých funkcích izraelské vojenské rozvědky. Průběh syrské občanské války to podle něj výrazněji nezmění.

Znamenají podle vás americké údery na Sýrii změnu americké politiky na Blízkém východě? Budou teď USA trvat na svržení syrského prezidenta Asada?

Nemyslím si, že z hlediska amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o změnu politiky o 180 stupňů.

Nepřemýšlí ani teď o tom, že by poslal do Sýrie americké pěšáky nebo začal proti syrskému režimu opravdovou válku.

Byl to jen signál, že není jako jeho předchůdce Barack Obama. Že by si nepřátelé ve světě měli uvědomit, že Spojené státy teď mají jiného vůdce.

A to je důležité. Současné události ale nezmění vývoj občanské války v Sýrii.

Zároveň je to diplomatický signál Rusům: nejste jediným hráčem na místě.

Pokud se bude diskutovat o politickém urovnání v Sýrii, nejste jediní, kteří se na tom budou podílet.

Takže jde mj. o tradiční rusko-americkou rivalitu…

Sýrie není jedinou věcí, o kterou spolu "hrají" Rusko a USA.

Oběma zemím jde o širší globální dohodu, která by zahrnovala například i Ukrajinu a další oblasti.

Trumpova administrativa teď posílá ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi signál, že je silnější, než si Kreml myslel. A že je schopný zaútočit na ruské chráněnce, jako je syrský prezident Asad, pokud překročí určité meze.

Jak na to podle vás zareaguje Rusko?

To je to nejtěžší předpovědět.

Vladimir Putin byl určitě překvapen, ale nakonec musel americký úder přijmout. Myslím si, že nakonec zatlačí na Asada takovým způsobem, že se už podobný útok nebude opakovat.

Pochopil, že Trump myslí své záměry vážně. Zůstane tak u nepřátelských diplomatických deklarací a nedojde ke skutečnému konfliktu se Spojenými státy.

Americký úder byl reakcí na úterní použití chemických zbraní proti civilistům Asadovým režimem. Někteří politici to ale zpochybňují.

Všechny informace, které máme a které pocházejí ze zdrojů tajných služeb ukazují, že útok mohl spáchat jen Asadův režim.

Neexistuje žádná pochybnost o tom, že to udělal Asad. Nikdo jiný to nemohl udělat.

Varianta, že šlo o pokročilé chemické zbraně v rukách rebelů, nedává smysl. A byl tu navíc útok vládních letounů.

Není ale příliš logické, aby syrský prezident Asad v okamžiku, kdy i Spojené státy připouštěly jeho setrvání u moci, porušil dohodu o nepoužívání chemických zbraní a zaútočil…

Existují dvě vysvětlení.

Zaprvé zřejmě si příliš věřil. Důvěru mu dodává, že ho podporuje Rusko, Írán a libanonský Hizballáh. Dokonce i USA prohlásily, že jeho odchod z funkce už není hlavní prioritou.

Asad si navíc pamatuje, že ho v minulosti nikdo za podobné útoky příliš nekritizoval.

Není totiž to poprvé od roku 2013 (tehdy se syrský režim oficiálně vzdal chemických zbraní - pozn. red.), kdy jeho vojáci použili jedovatý plyn. Stalo se to asi dvacetkrát.

Poslední útok se lišil jen tím, že to byl tentokrát sarin, a nikoliv chlór jako v minulosti.

Povstalci taky nedávno provedli několik ofenzív u Damašku a v provincii Idlib. Tak jim chtěl ukázat, že bude velmi tvrdý v případě jakékoliv snahy ho ohrozit.

Další možností je, že rozkaz nepřišel přímo od prezidenta Asada, že to byl třeba velitel letectva nebo někdo jiný. Myslel si, že je možné je použít a že je to zcela v linii Asadovy politiky.

Proč ale použili chemické zbraně, a ne ty "klasické"?

Jako vojenský expert si myslím, že chemické zbraně nejsou příliš užitečným prostředkem, jak získat na bojišti převahu.

Je to zbraň k terorizování lidí, hlavně civilistů. Může to usnadnit postup a vynucení poslušnosti lidí, protože je zastrašíte.

Jaký bude dopad amerických útoků na syrskou opozici? Pomůže to umírněným rebelům, kteří se cítili opuštěni Západem?

Není pochyb o tom, že to je pro ně velké morální povzbuzení. Konečně někdo podnikl něco proti prezidentu Asadovi a pomohl jim.

Skutečná pomoc, kterou rebelové potřebují, jsou ale zbraně, hlavně protitankové a protiletecké. Doposud takovou pomoc v dostatečném měřítku nedostali.

Dostávají nějakou pomoc od americké tajné služby CIA a od americké armády. Myslím, že teď dostanou více pomoci než dříve.

Ale není to něco, co by změnilo celkovou situaci v Sýrii. Nepovede to ke svržení prezidenta Asada. Ten už ale nepoužije chemické zbraně znovu.

autor: Marek Hudema