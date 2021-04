Ukrajinská armáda se připravuje k obraně, Rusové posílají na Krym výsadkáře

Minulé úterý zahynuli čtyři ukrajinští vojáci, tisková agentura Unian hlásila ostřelování blízko Doněcka z minometů, granátometů a velkorážných kulometů. Jedná se o nejtěžší boje od roku 2019, kdy se úřadu ukrajinského prezidenta ujal po vítězných volbách Volodymyr Zelenskyj. Přestřelky pokračovaly i v neděli, kdy zahynul další ukrajinský voják.

Podle deníku Ukrajinska Pravda se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu tajně sešel s osmi armádními generály a vedením vojenské rozvědky. Tématem bylo možné napadení Ukrajiny ruským vojskem.

Od začátku letošního roku přišlo na frontové linii o život jedenadvacet ukrajinských vojáků, ztráty na ruské straně a mezi proruskými separatisty nejsou známy. Separatisté nicméně tvrdí, že ostřelovač ukrajinské armády zastřelil minulý týden civilistu ve vesnici ležící blízko fronty.

Zatímco Moskva obviňuje Kyjev z provokací, náčelník generálního štábu ukrajinské armády Ruslan Chomčak vystoupil v parlamentu s informacemi o posilování ruských ozbrojených sil na Krymu a všude podél hranice s Ukrajinou. Podle něj se nyní nachází na Krymském poloostrově 32 tisíc ruských vojáků a na Donbase v okupovaných částech Ukrajiny jich je 28 tisíc.

Server Novosti Donbasa uvedl, že Rusko na Krym přesouvá příslušníky 76. výsadkové divize ze Pskova, kteří bojovali v roce 2014 na Donbase proti ukrajinské armádě.

Ruská armáda také posiluje své jednotky v Brjanské, Rostovské a Voroněžské oblasti, které sousedí s Ukrajinou. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že ruské manévry nejsou hrozbou pro Ukrajinu ani nikoho jiného. "Je to naše věc, kam přesouváme vojáky na našem území," dodal Peskov.

Válka na Donbase vypukla přesně před sedmi lety, na začátku dubna 2014. Zemřelo přes 14 tisíc lidí a Ruskem podporovaní separatisté ovládli části Doněcké a Luhanské oblasti. Fronta je víceméně stabilizovaná od února 2015, kdy se boje zmírnily na základě takzvaných Minských dohod.

Ukrajinský prezident Zelenskyj chtěl dosáhnout prostřednictvím rozhovorů s Moskvou návratu odtržených území za určitých podmínek. Nabízel těmto regionům autonomii, pokud uznají, že jsou součástí Ukrajiny.

To se ale nepodařilo a mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Peskov tvrdí, že Zelenskyj musí jednat s vedením separatistů. To však ukrajinský prezident odmítá s tím, že nejde o legitimní vůdce a že stejně jednají na základě pokynů z Kremlu, takže smysl dávají jen přímá jednání s Moskvou.

O víkendu hovořil kvůli zhoršení situace na Donbase Zelenskyj s americkým prezidentem Joem Bidenem. "Prezident Biden vyjádřil Ukrajině bezvýhradnou podporu tváří v tvář ruské agresi na Donbasu a Krymu," stojí v prohlášení Bílého domu.

Ruský prezident Putin hovořil o Ukrajině s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Podle Peskova jí řekl, že Ukrajinci nedodržují dohody a snaží se vyprovokovat nový konflikt.

Naposledy byla situace mezi Ruskem a Ukrajinou takto napjatá v listopadu 2018, kdy ruští vojáci zajali v Kerčském průlivu u Krymu 24 ukrajinských námořníků. Tři zabavené lodě a všechny námořníky vrátilo Rusko až téměř po roce.

Nepřátelství se projevuje i během pandemie koronaviru. Ukrajina zakázala dovoz ruských vakcín Sputnik V, přitom na území proruských separatistů Rusko svoji vakcínu dodává.

To, co se prohnalo Ukrajinou, si neumíme představit. Je to memento: podívejte se na to, ať nikdo netvrdí, že to bylo bezvadné, říká fotograf. | Video: Daniela Drtinová